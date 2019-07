Hem ruhunuza hem damak tadınıza hitap edecek harika bir tatile ne dersiniz?

Asya’nın en heyecan verici noktalarından biri haline gelen Singapur, yemek tutkunlarının ise en çok tercih ettiği yerlerden birisi. Başta Malay, İngiliz, Çin, Avrupa ve Orta Doğu mutfağı olmak üzere dünyanın pek çok yerinden enfes lezzetleri tatma şansı bulacağınız Singapur’da restoran ve kafeler her bütçeye uygunluk göstermektedir.

Emirates Havayolları ile yolculuk edecek olan lezzet tutkunu gezginleri Singapur yolculuğu esnasında muhteşem konforlu bir deneyimin yanında bir de müthiş zenginlikte bir menü karşılar. Yenilen her lokmada dünyayı keşfe çıkma imkânı sağlayan Emirates lezzet ayrıcalıklarından bazıları ise şu şekildedir;

Business Class’ta Yemek;



Dinlenme salonlarında kanepeler ve özel içecekler eşliğinde farklı yerlerden gelen insanlarla arkadaşlık kurabilirsiniz.

Yemekler özel Robert Welch çatal bıçak takımı ile birlikte Royal Doulton ince porselenleri üzerinde sunulmaktadır.

Her öğünde, tümü en taze malzemelerle hazırlanan bölgesel lezzetler sunulmaktadır.

Ücretsiz şampanya, şaraplar, kokteyller ve alkollü içeceklerden dilediğinizi seçebilirsiniz.



Economy Class’ta Yemek;

Uluslararası üne sahip şeflerin hazırladığı çok fazla seçenekten oluşan bölgesel lezzetler sunulmaktadır.

Pek çok sayıda ücretsiz içecek çeşidi bulunmaktadır ya da küçük bir ücret karşılığında şampanya tercih edebilirsiniz.

Uçak içi yemekler sadece taze malzemelerden hazırlanmaktadır ve kusursuz bir özen gösterilir.

Singapur, yemek kültürünün yanında bir de hayranlık uyandıracak doğal güzelliklere sahiptir. Gardens by the Bay, Singapore Botanic Gardens ve Singapur Hayvanat Bahçesi sadece bunlardan birkaçıdır.

Muhteşem doğasını bozmadan Marina Bay Sands Hotel gibi dünyadaki en yüksek sonsuz havuzu içinde barındıran kusursuz mimari eserlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Singapur’da Gezilecek Yerler



Kwan Im Thong Hood Cho Tapınağı



19. Yüzyıldan kalma bu Çin tapınağı Singapur’daki en iyi ve en ünlü tapınaktır. İkinci Dünya Savaşında hastalar ve yaşlılar için sığınak olarak kullanılmıştır. Günümüzde her gün binlerce turisti kendine çeken tapınağın ziyaret edenlere iyi şans getirdiğine inanılır.

Gardens by the Bay



Gökdelenler dışında yeşil bir yerlerde yorgunluk atmak için Gardens by the Bay’den daha iyi bir yer olamaz. Supertrees adında güneş enerjisini kendi kendine enerjiye çeviren ağaç benzeri yapılar dahil olmak üzere bu 101 hektarlık arazide keşfedecek pek çok şey vardır. Yapımı 5 yıl süren Gardens by the Bay içerisinde devasa boyutlarda, dünyanın her yerinden ve farklı iklimlerinden gelen bitki ve ağaç türleri bulunmaktadır. Singapur Marina’da yer alan modern bahçe bugün şehirdeki turistik yerlerin de başında gelmektedir. 2011 yılından itibaren ziyaretçilerin akın ettiği turistik bir yer olmuştur.









Orchard Road



Singapur’da alışveriş yapmak için en uygun yer Orchard Road’tır. Yaklaşık 2 km uzunluğuna sahiptir. Bu ünlü cadde Paris’teki Champs-Élysées’e ve Londra’daki Oxford Street ile gösterdiği benzerliklerle dünyanın en ünlü alışveriş caddelerinden biri haline gelmiştir. Cadde üzerinde 22 tane avm yer almaktadır. En ünlü avmleri; ION Orchard ve Pragon’dur. Cadde üzerinde pek çok kafe, dinlenme alanı ve restoran bulunmaktadır.









Singapur’da Ne Yemeli?

Saveur (Fransız)



Kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlı Fransız yemeği yemek isteyenler için uygundur. Yemekler pahalı olmamasına rağmen en iyi yöresel, mevsimlik ürünlerle hazırlanır. Burada sıraya takılmamak için erken saatte gidilmelidir ve muhteşem tatlılarının tadına bakmak isteyenlerin geç saatlere kadar orada kalması gerekmektedir.

Bigmama Korean Restaurant (Kore)



Leziz ve otantik Kore mutfağına nadir rastlanması sebebiyle Bigmama’s oldukça değer kazanmıştır. Zengin porsiyonları ve yemeklerin ortak yenebilecek tarzda servis edilmesi sayesinde büyük gruplar için iyi bir seçimdir. Burada tavada kızaran bulgogi (marine edilmiş dana eti) ve haemul pajeon (tuzlu deniz ürünü pancake) denenmelidir.

Jaan (Fransız)



Bu şık restoran sürekli olarak Asya’nın en iyi restoranları arasında yer almaktadır. Şef Julien Royer, Fransa’nın kırsal alanında yetişmesinin etkisiyle yerel ve mevsimlik ürünlerle leziz yemekler yaratmaktadır. Sadece 40 kişi kapasiteli restoran, 70. kattan Singapur silüetinin muhteşem manzarası eşliğinde samimi bir akşam yemeği ortamı sunmaktadır.