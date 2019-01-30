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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.01.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı

Helikopterli kayak sporunun Türkiye'deki merkezi haline gelen Rize'nin Kaçkar Dağları'nda, yöredeki karın kalitesi, pistlerin uzunluğu ve verilen hizmet, kayak tutkunlarını memnun ediyor.

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Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kaydıkları spor türü olan heliski, dünyada belli başlı yerlerde yapılıyor. Türkiye'de ise bu spor, 2003 yılından beri Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı


Kayakçılar, Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor. Gün boyunca Kaçkarların zirvelerinde ve eteklerinde bulunan yaylalarda kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönen
kayakçılar, bir hafta sonra yerlerini yeni gruba bırakıyor.

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı


2019 yılı faaliyetlerine yaklaşık bir hafta önce başlayan sporcular ve belgeselciler, Türkiye'den memnun ayrılıyor. Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Kurt, yaptığı açıklamada, 6 yıl ara verdikten sonra iki yıldır İsveçli ortakları Turkey Heliski ile bir Türk firması olarak başarıyla operasyonu yürüttüklerini söyledi.

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı


"Kaçkarlardaki kar kalitesi sporcuların memnuniyetini artırıyor"

Yaptıkları faaliyetlerle Türkiye'nin turizmine değer katmaya çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Çok güzel bir sezon başlangıcı yaşadık. İlk olarak 20 kişilik Avrupalı sporcuları ağırladık. Özellikle Kanada'dan gelen belgeselciler son derece memnun kaldı. Kanada'da da bu spor yapılmasına rağmen hayranlıklarını gizleyemediler. Kaçkarlardaki kar kalitesi ve Avrupa'ya yakınlığı sporcuların memnuniyetini artırıyor" dedi.

Heliski tutkunları Kaçkarlara hayran kaldı


Sporcuların ilk programda verimli bir çalışma gerçekleştirdiğine değinen Kurt, "Geçen yılların aksine sporcular hava şartlarının iyi olması nedeniyle çok daha fazla kayma imkanı buldu. Havalar sporcuların istediği şekilde gidiyor. ikinci grubumuza hizmet vermeye başladık. Faaliyet yaptığımız bölgelerde çok kaliteli kar var" ifadelerini kullandı.

Kurt, bu yıl için 240 sporcunun rezervasyon yaptırdığını, bölgeye gelen sporcuların karın kalitesini anlatması sayesinde bu sayının sezon sonuna kadar 300'e ulaşabileceğini sözlerine ekledi. Fotoğraflarda sporcuların yüksek kesimlerde helikopterden atlamaları, bölgede kayak yapmaları ve karlar altındaki yayla evleri yer alıyor.

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