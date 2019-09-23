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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.09.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO yolculuğuna çıkarmak

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, "Amacımız Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak. Yapılacak sondaj ve arkeolojik çalışmalar neticesinde burası asıl miras listesine girdiği zaman bütün dünyada insanların çok büyük ilgisi oluşacak." dedi.

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Yıldız, yaptığı açıklamada, platform olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile nisan ayında iş birliği protokolü imzaladıklarını, bu kapsamda UNESCO dünya miras alanları ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Nuh'un Gemisi'nin insanlık açısından önemli tarihi unsurlardan olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Nuh'un Gemisi ile ilgili bölünmüşlükler var. Hem Şırnak Cudi Dağı'nda hem de Ağrı Doğubayazıt'ta bilinen alanlar var. İyi ve titiz araştırmalar yapabilir, ciddi ve somut adımlar atabilirsek bütün dünya insanlarına Nuh'un Gemisi'nin gerçek yerini ilan edebiliriz. Buraya 40 yıldır araştırmacıların ilgisi var. Somut adımlar atılmadan, gerekli yasal izinler alınmadan yapılmış çalışmaları kullanamıyoruz."

Hedef Nuhun Gemisini UNESCO yolculuğuna çıkarmak


Yıldız, Nuh'un Gemisi'nin Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması için Ağrı Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getirerek, "Amacımız Nuh'un Gemisi'ni UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldırmak. Yapılacak sondaj ve arkeolojik çalışmalar neticesinde burası asıl miras listesine girdiği zaman bütün dünyada insanların çok büyük ilgisi oluşacak." diye konuştu.

Hedef Nuhun Gemisini UNESCO yolculuğuna çıkarmak

Türkiye'nin 2023'te 70 milyon turist hedefinin olduğunu, platformun da bu doğrultuda çalıştığını vurgulayan Yıldız, "Nuh'un Gemisi UNESCO yolculuğunda başarıya ulaşınca her yıl 10 milyona yakın turistin orayı ziyaret edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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