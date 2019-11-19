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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Hazan' rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
19.11.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

'Hazan' rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor

Havaların iyiden iyiye soğuduğu, Balkanlar'dan gelen ayazın kendini hissettirmeye başladığı Edirne'de sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.

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Her mevsim ziyaretçilerine güzellikler sunan Edirne, güz mevsiminde de misafirlerini adeta büyülüyor. Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne, tarihin izlerini tüm cömertliğiyle adeta açık hava müzesi gibi sergiliyor. Şehri sarmalayan nehirlerden yükselen buğu, ovadan sonbaharda havalanan sis bulutları, kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan doğa, kente gelenlere görsel şölen sunuyor. Havaların iyiden iyiye soğuduğu, Balkanlar'dan gelen ayazın kendisini hissettirmeye başladığı kentte doğa, kışa göz kırpıyor. Şair Beyazıt Sansı'nın şiirinde "Meriç, Tunca, Arda üç güzel kardeş/Var mıdır dünyada sizden güzel eş" dediği gibi, Balkanlar'ın havasını getiren üç nehir, suyuna düşen hazan yapraklarını da ardından gelecek kışa yol açar gibi götürüyor.

Hazan rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor


Kentin sayfiye yerlerinden Karaağaç Mahallesi, sonbaharın vazgeçilmezleri arasında yerini alırken, sarı yaprakların yorgan gibi kapladığı Kent Ormanı da fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu. Kışa az bir zaman kala doğa, sonbahar renklerini kar beyazına terk edeceği güne kadar konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Hazan rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor


"Sonbaharda Edirne senfonisi"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin özellikle mevsim geçişlerinde insanlarda güzel etkiler bıraktığını söyledi. Farklı mevsimlerde gelen turistlerin sonbaharda da şehri tekrar ziyaret ettiğini anlatan Bacıoğlu, şöyle konuştu:

Hazan rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor


"Çünkü sonbaharda farklı renkleri, farklı bir senfoniyi görmek mümkün. Özellikle turistlere birçok tavsiyelerimiz oluyor bu anlamda. Edirne'de sonbaharı yaşamaları gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle şehrin akciğerleri konumundaki Söğütlük ve Tavuk ormanlarındaki renk cümbüşü ve fotoğrafçılar için gerçek bir plato olması, köprülerin çevresindeki ağaçların bütünlüğü, Selimiye'nin gölgesindeki ağaçların fotografik etkisi, gerçekten Edirne'ye sonbahar turizmi anlamında değer katıyor."

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