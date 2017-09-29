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Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi

Yeni Zelanda’da bulunan bu hayvanat bahçesi alışılmışlardan biraz farklı, bilinenin tersine bu hayvanat bahçesinde hayvanlar serbestçe gezerken insanlar bir kafes içinde geziyorlar. İşte o ilginç hayvanat bahçesi.

Hürriyet Haber
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Doğal ortamlarından koptukları zaman depresyona giren hatta intihar eden hayvanlar ile karşılaştık. İnsanoğlunun zevki için küçücük bir kafese hapsedilen hayvanların sessiz çığlığını Yeni Zelanda’daki bir park duydu.

Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi

Hayvanları kafese koymak yerinde, insanları kafese koyarak hayvanların yanına götürüyor. Bu parkta her şey klasik hayvanat bahçelerine meydan okuyan cinsten. Hayvanların özgürce parkta dolaşmalarını sağlayan yetkililer insanları da düşünüyor tabii.

Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi

Kafesten oluşan kamyonete binen misafirler hayvanları kendi ortamlarında gözlemleyebiliyorlar. Vahşi hayvanların kafeslerin dibine kadar gelmesi ile daha önce yaşamadığınız bir deneyime ev sahipliği yapan park, aynı zamanda da hayvanları da saygı gösteriyor.

Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi

Kaynak: Hürriyet Haber

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Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi
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