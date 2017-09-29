Hayvanların serbest, insanların kafeste olduğu hayvanat bahçesi

Doğal ortamlarından koptukları zaman depresyona giren hatta intihar eden hayvanlar ile karşılaştık. İnsanoğlunun zevki için küçücük bir kafese hapsedilen hayvanların sessiz çığlığını Yeni Zelanda’daki bir park duydu.





Hayvanları kafese koymak yerinde, insanları kafese koyarak hayvanların yanına götürüyor. Bu parkta her şey klasik hayvanat bahçelerine meydan okuyan cinsten. Hayvanların özgürce parkta dolaşmalarını sağlayan yetkililer insanları da düşünüyor tabii.







Kafesten oluşan kamyonete binen misafirler hayvanları kendi ortamlarında gözlemleyebiliyorlar. Vahşi hayvanların kafeslerin dibine kadar gelmesi ile daha önce yaşamadığınız bir deneyime ev sahipliği yapan park, aynı zamanda da hayvanları da saygı gösteriyor.





