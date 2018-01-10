Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatHayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı
Seyahat Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı
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Seyahat
Hürriyet Haber
10.01.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

Alfrede Meschi, İtalya’nın Toskana şehrinde balıkçı ve avcı bir ailede doğdu. Önceleri ailesinin izinden giden Meschi, daha sonra hayatında ailesinin ve kültürünün bıraktığı etçil damgasından kurtulmaya karar verdi. Alfredo hayatının son 50 yılını hayvan hakları ve hayvanlar için mücadele ederek harcadı. Şimdilerde hayvan haklarına dikkat çekmek için ilginç bir şey yapıyor. İşte Alfrede Meschi’nin hikayesi…
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Alfredo son 50 yılını hayvan hakları ve hayvanlar için mücadele ederek harcadı fakat yine de adının ‘eylemci’ olarak bilinmesini istemiyor. Bunun yerine hayvanların özgürlüğü için vücudunu politik bir manifesto veya kalıcı performans örneği olarak kullanan bir birey olarak anılmak için direniyor.

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

Cildini siyasi ve kültürel inançları ifade etmek için bir tuval olarak kullanan Alfredo’ya hükümetlerinin narkotikle birlikte işledikleri gizli suçlarını protesto etmek için bedenlerini kullanan bir grup Meksikalı eylemci Poner el Cuerpo, Sacar la Voz ilham kaynağı oldu. Fakat Alfredo onların eyleminden daha kalıcı bir şey yapmak istediğini açıkladı.

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Ekolojik tatilin en gözde rotaları
Ekolojik tatilin en gözde rotaları

“Temelde bitmek bilmeyen, kendi kendine hafıza kaybı yaşayan bir toplumda yaşıyoruz. Sanki farkındalığımız adaletsizliği, merhameti ve empatiyi açıp kapatan bir anahtarmış gibi… Aktivizm konusundaki kariyerimin başlangıcında, bu hafıza kaybına karşı koymanın bir yolunu buldum, bu bana her saniye mücadeleyi hatırlatacak bir yol. Ve her saniye, iştahımızı tatmin etmek için 40.000’den fazla hayvan öldürülüyor. Bunu yakalamak ve cildimde sonsuza kadar saklamak istedim.”

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı
Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

Bu nedenle, Meschi, tüketici topluluğuna kurban giden tüm hayvanlar için 40.000 X dövmesini cildine işlemeyi seçti. Onun felsefesi doğrultusunda sanatçı, vegan dövme sanatını seçti: Vegan dövmelerine ek olarak cildi temizlemek, dövmek yapmak, dezenfekte etmek ve iyileştirmek için kullanılan tüm ürünler de vegan.

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı
Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

Meschi’nin şaşırtıcı olmayan dövmeleri bir şekilde sürekli ilgi uyandırıyor. Sanatçının, vizyonuyla aynı fikirde olmasalar bile insanlar, vegan hareketine olan bağlılığına ve hayvanlar için mücadelesine saygı duyduğunu söylüyorlar.

Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı
Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

O, tıpkı diğer X projeleri gibi hayvan özgürlüğü için başlattığı projeler ya da vücutlarına işledikleri X dövmeleri ve eylemci kişilikleri diğer insanlara ilham verdiği için gurur duyuyor. Alfredo bedeninin ve performanslarının fotoğraflarını gördükten sonra gelen veganlara da minnettar: “Tüm bunlar benim yaşam biçimime mantıklı geliyor.” Meschi eylemini sadece dövme ile de sınırlamıyor.

Artvin’deki doğa harikası Karagöl yok olmaktan kurtuldu
Artvin’deki doğa harikası Karagöl yok olmaktan kurtuldu!

Sanatçı, inançlarını ifade ederken bir kulağına büyükbaş hayvan etiketi takarak, mezbaha içinde fotoğraf çekimi yapmaktan, aşırı avcılığa dikkat çekmek için kendini okyanusun soğuk sularına atmaya ve anne ayının haksız ölümünü protesto etmeye kadar çok sayıda eyleme imza attı. Meschi, sanat rolünün her şeyden daha önemli olduğuna inanıyor ve herkesi mücadelesine katılmaya davet ediyor.

 

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