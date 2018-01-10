Hayvan haklarına dikkat çekmek için 40 bin çarpı dövmesi yaptırdı

Alfredo son 50 yılını hayvan hakları ve hayvanlar için mücadele ederek harcadı fakat yine de adının ‘eylemci’ olarak bilinmesini istemiyor. Bunun yerine hayvanların özgürlüğü için vücudunu politik bir manifesto veya kalıcı performans örneği olarak kullanan bir birey olarak anılmak için direniyor.







Cildini siyasi ve kültürel inançları ifade etmek için bir tuval olarak kullanan Alfredo’ya hükümetlerinin narkotikle birlikte işledikleri gizli suçlarını protesto etmek için bedenlerini kullanan bir grup Meksikalı eylemci Poner el Cuerpo, Sacar la Voz ilham kaynağı oldu. Fakat Alfredo onların eyleminden daha kalıcı bir şey yapmak istediğini açıkladı.





“Temelde bitmek bilmeyen, kendi kendine hafıza kaybı yaşayan bir toplumda yaşıyoruz. Sanki farkındalığımız adaletsizliği, merhameti ve empatiyi açıp kapatan bir anahtarmış gibi… Aktivizm konusundaki kariyerimin başlangıcında, bu hafıza kaybına karşı koymanın bir yolunu buldum, bu bana her saniye mücadeleyi hatırlatacak bir yol. Ve her saniye, iştahımızı tatmin etmek için 40.000’den fazla hayvan öldürülüyor. Bunu yakalamak ve cildimde sonsuza kadar saklamak istedim.”









Bu nedenle, Meschi, tüketici topluluğuna kurban giden tüm hayvanlar için 40.000 X dövmesini cildine işlemeyi seçti. Onun felsefesi doğrultusunda sanatçı, vegan dövme sanatını seçti: Vegan dövmelerine ek olarak cildi temizlemek, dövmek yapmak, dezenfekte etmek ve iyileştirmek için kullanılan tüm ürünler de vegan.









Meschi’nin şaşırtıcı olmayan dövmeleri bir şekilde sürekli ilgi uyandırıyor. Sanatçının, vizyonuyla aynı fikirde olmasalar bile insanlar, vegan hareketine olan bağlılığına ve hayvanlar için mücadelesine saygı duyduğunu söylüyorlar.









O, tıpkı diğer X projeleri gibi hayvan özgürlüğü için başlattığı projeler ya da vücutlarına işledikleri X dövmeleri ve eylemci kişilikleri diğer insanlara ilham verdiği için gurur duyuyor. Alfredo bedeninin ve performanslarının fotoğraflarını gördükten sonra gelen veganlara da minnettar: “Tüm bunlar benim yaşam biçimime mantıklı geliyor.” Meschi eylemini sadece dövme ile de sınırlamıyor.





Sanatçı, inançlarını ifade ederken bir kulağına büyükbaş hayvan etiketi takarak, mezbaha içinde fotoğraf çekimi yapmaktan, aşırı avcılığa dikkat çekmek için kendini okyanusun soğuk sularına atmaya ve anne ayının haksız ölümünü protesto etmeye kadar çok sayıda eyleme imza attı. Meschi, sanat rolünün her şeyden daha önemli olduğuna inanıyor ve herkesi mücadelesine katılmaya davet ediyor.







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