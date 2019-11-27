Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri

Kaplıca, sıcaklığı 20 derece üzerinde olan ve yeraltı sularından yararlanmak amacıyla yeryüzünde yer alan tesislerin adı. Uzmanlar ister hastalık isterse sadece sağlık için olsun herkesin yılda bir kez kaplıca kürü almasını öneriyor. Termal suyun ruhunuzu dinlendiren, zihin yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayan faydaları da bulunmakta. Termal kaplıcaların nerelerde olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayın.



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Kış aylarında daha çok rağbet gören termal oteller, hem vücut hem de cilt sağlığına iyi geliyor. En çok ileri yaştaki insanların gittiği kaplıcalar ve termal oteller artık genç yaştaki kişilerin de ilgisini çekmeye başladı. Tercih edilen birkaç gözde termal otellerden bahsetmek gerekirse:

Yalova’nın yeşil cenneti termal ilçesinde bulunan, dünyanın en iyi termal suyuna sahip Thermal Saray Hotel & Spa konuklarına konforlu ve sağlıklı bir tatil ayrıcalığı yaşatıyor.







Kırcı Termal Hotel de şehrin merkezi Çekirge’de Bursa’nın tüm renklerine olan yakınlığı, sınırsız hizmet anlayışı, konforu ve huzuruyla tam da aradığınız şehir içi konaklama imkânını size sunuyor.







Tarihi Tuzla İçmeler Otel’in her derde deva mineralli suyuyla kaplıca havuzunda yeniden hayat bulacak, adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız.







Ayrıca sağlıklı bir tatil ayrıcalığı yaşamak istiyorsanız size en yakın termal otelleri buradan inceleyebilirsiniz.



Hem tarihin gizemi hem de günümüz modern konforunu bir arada bulunduran etkili mimarisi ile White Tuana Thermal Hotel ise alışılmışın dışında bir tatil için ideal bir tesis...



Grannos Thermal Hotel, Haymana’nın ilk ve tek 5 yıldızlı tesisi olarak özel tasarlanmış odaları, ileri teknoloji ile donatılmış salonları, Türk ve Dünya mutfağının en leziz sunumları, çocuk oyun alanları, farklı spor aktiviteleri ve termal SPA merkezi ile sizleri ağırlamaktan onur duyacak.







Thermalium Wellness Park Hotel, sağlık açısından ödül almış şifalı termal suyu ile ünlü Yalova'nın Termal ilçesinde konuklarına mükemmel kalitede hizmet veriyor.







Erdilli Termal Otel, Rüya gibi bir konaklamanın yanı sıra, hamamda köpük ve kese, harika bir masaj, fitness salonunda spor yapma ayrıcalığı gibi birçok imkânı size sunuyor.









Bursa’nın, dokusu ve kaplıcalarıyla tarihe adını yazdırmış Çekirge semtinde yer alan, tarihi ve turistik bölgelerle neredeyse iç içe bulunan Tiara Thermal & SPA, konuklarına farklı konaklama alternatiflerinin yanında sessiz, huzurlu ve sağlıklı bir tatil fırsatı tanıyor.







Kaplıca suyunun sağlık ve huzura dönüştüğü Thermo Vital Otel’de arınma, rahatlama ve keyif dolu bir tatile davetlisiniz. Vista Wellness Spa Hotel Pamukkale’de ise keyifli bir doğa tatili yaparken ruhen ve bedenen tazelenip, tabiatın tüm zenginlikleri içerisinde otel konforunu yaşayabilirsiniz.









The Ness Thermal Spa Convention Hotel, size dağ ve deniz manzaralı odalarıyla, geniş tesis imkânlarıyla, sağlıkla birlikte huzuru ve konforu sunuyor.



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