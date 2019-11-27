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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri
Seyahat
Hürriyet Seyahat
27.11.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri

Ülkemizin dört bir yanındaki termal tesislerde mineralli yeraltı suları, birçok hastalığa iyi geliyor. Sağlık turizmine katkısı olan bu otellerin kiminde kişiye özel kürler uygulanıyor, kimindeyse fizik tedavi merkezleriyle beraber çalışılıyor. Kış mevsimini yavaş yavaş hissederken işte size sıcak suyunda şifa bulup, aynı zamanda stres atabileceğiniz oteller...

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Kaplıca, sıcaklığı 20 derece üzerinde olan ve yeraltı sularından yararlanmak amacıyla yeryüzünde yer alan tesislerin adı. Uzmanlar ister hastalık isterse sadece sağlık için olsun herkesin yılda bir kez kaplıca kürü almasını öneriyor. Termal suyun ruhunuzu dinlendiren, zihin yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayan faydaları da bulunmakta. Termal kaplıcaların nerelerde olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayın.

Bu bir ilandır

Kış aylarında daha çok rağbet gören termal oteller, hem vücut hem de cilt sağlığına iyi geliyor. En çok ileri yaştaki insanların gittiği kaplıcalar ve termal oteller artık genç yaştaki kişilerin de ilgisini çekmeye başladı. Tercih edilen birkaç gözde termal otellerden bahsetmek gerekirse:

Yalova’nın yeşil cenneti termal ilçesinde bulunan, dünyanın en iyi termal suyuna sahip Thermal Saray Hotel & Spa konuklarına konforlu ve sağlıklı bir tatil ayrıcalığı yaşatıyor.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Kırcı Termal Hotel de şehrin merkezi Çekirge’de Bursa’nın tüm renklerine olan yakınlığı, sınırsız hizmet anlayışı, konforu ve huzuruyla tam da aradığınız şehir içi konaklama imkânını size sunuyor.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Tarihi Tuzla İçmeler Otel’in her derde deva mineralli suyuyla kaplıca havuzunda yeniden hayat bulacak, adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Ayrıca sağlıklı bir tatil ayrıcalığı yaşamak istiyorsanız size en yakın termal otelleri buradan inceleyebilirsiniz.

Hem tarihin gizemi hem de günümüz modern konforunu bir arada bulunduran etkili mimarisi ile White Tuana Thermal Hotel ise alışılmışın dışında bir tatil için ideal bir tesis...

Grannos Thermal Hotel, Haymana’nın ilk ve tek 5 yıldızlı tesisi olarak özel tasarlanmış odaları, ileri teknoloji ile donatılmış salonları, Türk ve Dünya mutfağının en leziz sunumları, çocuk oyun alanları, farklı spor aktiviteleri ve termal SPA merkezi ile sizleri ağırlamaktan onur duyacak.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Thermalium Wellness Park Hotel, sağlık açısından ödül almış şifalı termal suyu ile ünlü Yalova'nın Termal ilçesinde konuklarına mükemmel kalitede hizmet veriyor.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Erdilli Termal Otel, Rüya gibi bir konaklamanın yanı sıra, hamamda köpük ve kese, harika bir masaj, fitness salonunda spor yapma ayrıcalığı gibi birçok imkânı size sunuyor.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Bursa’nın, dokusu ve kaplıcalarıyla tarihe adını yazdırmış Çekirge semtinde yer alan, tarihi ve turistik bölgelerle neredeyse iç içe bulunan Tiara Thermal & SPA, konuklarına farklı konaklama alternatiflerinin yanında sessiz, huzurlu ve sağlıklı bir tatil fırsatı tanıyor.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


Kaplıca suyunun sağlık ve huzura dönüştüğü Thermo Vital Otel’de arınma, rahatlama ve keyif dolu bir tatile davetlisiniz. Vista Wellness Spa Hotel Pamukkale’de ise keyifli bir doğa tatili yaparken ruhen ve bedenen tazelenip, tabiatın tüm zenginlikleri içerisinde otel konforunu yaşayabilirsiniz.

Hayatınıza sağlık ve huzur katan kaplıca otelleri


The Ness Thermal Spa Convention Hotel, size dağ ve deniz manzaralı odalarıyla, geniş tesis imkânlarıyla, sağlıkla birlikte huzuru ve konforu sunuyor.

Kaplıca ile gelen sağlık için buraya tıklayın ve indirimli fırsatlardan yararlanın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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