Hayallerin ötesinde bir kent Bangkok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatVodafone Red İle Dünya AvucunuzdaVodafoneHayallerin ötesinde bir kent Bangkok
image
Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Hayallerin ötesinde bir kent Bangkok

Vodafone Red ile Dünya Avucunuzda’nın şimdiki durağı dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Bangkok! Uzak Doğu mutfağının en ayrıcalıklı restoranlarına, eğlencenin ve doğal güzelliklerin kalbine Müge Akgün, Onur Baştürk ve fotoğraflarıyla Instagram’ın sevilen yüzü Sezgin Yılmaz’la seyahat ettik.

Hürriyet Haber
X

Listemiz çok kabarık! Yüzen çarşı, tapınaklar, gidilebilecek en prestijli eğlence mekanları, Bangkok’un en ayrıcalıklı restoranları ve çok daha fazlası… Vodafone Red tarifelerinin yurtiçindeymiş gibi geçerli olduğu 100’den fazla ülkeden biri olan Tayland’ın başkenti Bangkok gezimizin tüm detaylarının tadını çıkarma sırası sizde! Şimdi de Müge Akgün’ün Bangkok izlenimlerine kulak veriyoruz.

Bir ülkeye ilk kez gitmenin heyecanı hiç bir şeye benzemez. Hele bir de çok fazla araştırma yapmadan, ön yargıların esiri olmadan giderseniz çok daha fazla etkilenirsiniz. Ben de bu kez Bangkok’a giderken öyle yaptım, kitapların, internet sayfalarının arasında kaybolmadan sadece hava durumuna bakıp yola koyuldum. Ama itiraf etmeliyim, rezervasyon için bir kaç restoran önerisi aldım! Tayland’ın başkenti Bangkok hayallerimin ötesinde çok katmanlı bir kent. Gitmeden önce Şanghay’a benzer bir Uzakdoğu kenti ile karşılaşacağımı düşünmüştüm. Ama yanılmışım, çok daha karmaşık, kaosun da estetiği olurmuş dedirten bir yapı var.

SAYGININ SELAMI
Budizm felsefesinin temelini oluşturan saygı çok önemli Tay kültüründe. Caddelerde sık sık karşınıza panolara yazılmış “Buda’nın bir süs eşyası olmadığı, inançlara saygı gösterilmesi gerektiği” çıkıyor. Kendileri de saygılarını genellikle gülümsemeyle ve iki ellerini çeneleri ve göğüs hizasında bir araya getirerek verdikleri selamla gösteriyorlar.

Hayallerin ötesinde bir kent Bangkok

Bangkok’ta ilk göze çarpanlar, kentin simgeleri olan sokak yemekleri, meyve tezgahları, tapınaklar, geleneksel mimari örneği binalar, gökdelenler ve daima kilit halinde bir trafik. Ancak seyirci kalmayıp kentin ritmine uyduğunuzda her şeyi unutuyorsunuz...

Kaynak:

Dünya Avucunuzda
Görmeden dönmeyin: En güzel 5 Portekiz kasabası
Bond’un doğum yeri: Cascais
Bahardan kalma bir günden: Madeira
Ortaçağ’da hiking: Sintra
Zamanı unutturan şehir: Lizbon  
Portekiz’de ne yenir?

İLİŞKİLİ HABERLER