Hayallerin ötesinde bir kent Bangkok

Listemiz çok kabarık! Yüzen çarşı, tapınaklar, gidilebilecek en prestijli eğlence mekanları, Bangkok’un en ayrıcalıklı restoranları ve çok daha fazlası… Vodafone Red tarifelerinin yurtiçindeymiş gibi geçerli olduğu 100’den fazla ülkeden biri olan Tayland’ın başkenti Bangkok gezimizin tüm detaylarının tadını çıkarma sırası sizde! Şimdi de Müge Akgün’ün Bangkok izlenimlerine kulak veriyoruz.
Bir ülkeye ilk kez gitmenin heyecanı hiç bir şeye benzemez. Hele bir de çok fazla araştırma yapmadan, ön yargıların esiri olmadan giderseniz çok daha fazla etkilenirsiniz. Ben de bu kez Bangkok’a giderken öyle yaptım, kitapların, internet sayfalarının arasında kaybolmadan sadece hava durumuna bakıp yola koyuldum. Ama itiraf etmeliyim, rezervasyon için bir kaç restoran önerisi aldım! Tayland’ın başkenti Bangkok hayallerimin ötesinde çok katmanlı bir kent. Gitmeden önce Şanghay’a benzer bir Uzakdoğu kenti ile karşılaşacağımı düşünmüştüm. Ama yanılmışım, çok daha karmaşık, kaosun da estetiği olurmuş dedirten bir yapı var.
SAYGININ SELAMI
Budizm felsefesinin temelini oluşturan saygı çok önemli Tay kültüründe. Caddelerde sık sık karşınıza panolara yazılmış “Buda’nın bir süs eşyası olmadığı, inançlara saygı gösterilmesi gerektiği” çıkıyor. Kendileri de saygılarını genellikle gülümsemeyle ve iki ellerini çeneleri ve göğüs hizasında bir araya getirerek verdikleri selamla gösteriyorlar.
Bangkok’ta ilk göze çarpanlar, kentin simgeleri olan sokak yemekleri, meyve tezgahları, tapınaklar, geleneksel mimari örneği binalar, gökdelenler ve daima kilit halinde bir trafik. Ancak seyirci kalmayıp kentin ritmine uyduğunuzda her şeyi unutuyorsunuz...
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