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Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor!

İngiltere Kralı VIII. Henry'nin kullandığı Hampton Court Sarayı, esrarengiz hikayeleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş durumda. Hayaletli saray olarak ün yapan bu yapının birçok bölgesinde hayaletlerin olduğu iddiası Victoria dönemlerine dayanıyor.

Hürriyet Haber
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Londra’daki Thames Nehri kıyısındaki Richmon upon Thames semtinde yer alan saray 1838’den beri halkın ziyaretine açık tutuluyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Hayaletli saray olarak ün yapan yapının birçok bölgesinde hayaletlerin olduğu iddiası Victoria dönemlerine dayanıyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Hayalet söylentilerinde, Kral VIII. Henry’nin 6 kez evlenmesi ve eşlerinin hazin ölümlerinin de payı olduğu kuşkusuz.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Sarayda üç hayaletin sürekli dolaştığı iddia ediliyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Henry’nin eşlerinden Jane Seymour, oğlunu doğururken bu sarayda öldü.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Halk arasında, yıllardır saray bahçesinde kucağında beşikle bir hayaletin dolaştığı söyleniyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

1829’da da prensin bakıcısına ait mezar bozulduğunda, sarayda garip sesler duyulmaya başlamıştı.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Sesin geldiği yerde unutulmuş küçük bir oda ve yıllar önce ölen bakıcının kullandığına benzer bir çıkrık bulundu.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

1897 basımı bir kitapta da Henry’nin zina suçlamasıyla idam edilen beşinci karısı Catherine Howard’ın hâlâ sarayda dolaştığı öne sürülmüştü.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Hatta 2003 yılının Aralık ayında, sarayda bir ‘hayalet’in kameraya yakalandığı iddia edildi.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Kale sözcüsü Vikki Wood, bunun bir yeni yıl şakası olup olmadığını soran gazetecilere “Ne bir şaka, ne de bizim yaptığımız bir şey” açıklamasında bulundu.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Hampton Court Sarayı aslen Katolik kilisesinin kardinali olan Thomas Wolsey için inşa edilmişti.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

VIII. Henry tahta 1509'da geçtiğinde Wolsey'yi fakirlere para dağıtmakla görevlendirdi.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Saray da VIII. Henry'ye geçti, bunun üzerine Kral sarayı genişletti.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

VIII. Henry, en sevdiği mekanlardan olan 55 odalı ve 19 bölümden oluşan Hampton Court'ta gösterişli partiler veriyordu. Saray mutfağıyla da ünlüydü ve başta yeme kültürü üzerine ilgi duyanlar olmak üzere ziyaretçilerin önemli bölümünün en fazla vakit geçirdiği bölüm sarayın mutfakları oluyor. Sarayı, Tudor Hanedanı dönemi kıyafetleri giymiş rehberlerin dolaştırması da ziyarete farklı bir ambiyans katıyor.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor

Kaynak: Hürriyet Haber

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