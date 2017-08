Havuzu en güzel butik oteller

Odanızdan çıktığınız anda ayağınıza serilen masmavi bir havuz ya da pencerenizi açtığınız anda sizi bekleyen serin sular çok da güzel olmaz mıydı? Havuz başında içkinizi yudumlarken, güneş teninize işlerken ya da kitabınızın en heyecanlı yerini okurken yaşayacağınız keyif de cabası. Temizliği ve görselliği ile aklınızda yer edecek en güzel havuzlu 15 Butik ve Küçük Otele gelin birlikte göz atalım:



1- 4reasons hotel+bistro – Bodrum Yalıkavak



Yalıkavak, Bodrum’da, Küçük, Romantik, Sakin bir Otel: 4reasons hotel+bistro... Bodrum yarımadasının en iyi küçük otellerinden biri olarak kabul edilen ve servis kalitesi ile tanınan 4reasons hotel+bistro, Yalıkavak tepelerinden Ege denizinin mavisini seyreden konumuyla misafirlerine keyifli tatiller sunuyor. Telefon: +90 252 385 32 12 www.kucukoteller.com.tr/4reasons-hotel









2- Alaçatı Hay Hotel



Hacı Memiş caddesinin bir paralelinde yer alan Hay Otel’e, cephesi dar sayılabilecek lobisinden girip arka avluya bağlanınca muhteşem bir bahçe havuz kombinasyonu ile karşılaşıyorsunuz.Telefon: +90 232 716 0640www.kucukoteller.com.tr/hay-hotel-alacati









3- Anemos Hotel



Adanın trip-advisor tarafından tavsiye edilen tek oteli Anemos, Türkiye’nin geç keşfedilen sırrı Gökçeada’nın liman kasabası Kaleköy’ün, Bizans Kalesi’ne çıkan yolunda sizi kucaklıyor.Telefon: +90 286 887 37 29www.kucukoteller.com.tr/anemos-otel









4- Beyaz Yunus Hotel – Ölüdeniz



14 kişiyi ağırlayan, 7 odalı ve yüzme havuzlu küçük bir otel.Telefon: +90 (530) 601 23 25www.kucukoteller.com.tr/beyaz-yunus-oludeniz









5- Casa Lavanda Otel – Şile İstanbul



Doğayla baş başa, sakin, huzurlu, kaliteli ve yalın bir dinlence... İstanbul’dan yalnızca 45 dakikada ulaşılabilen, Şile’ye bağlı Ulupelit Köyü’ndeki Casa Lavanda Boutique Hotel, 18 bin metrekare yeşil alanı, en ince detayları düşünülmüş 14 odası ve spa’sı ile hizmet veriyor.Telefon: +90 216 736 56 41www.kucukoteller.com.tr/lavanda-otel









6- Club Sun Village – Adrasan



Club Sun Village, Akdeniz’in şirin bakir koyu Adrasan’da mavi ve yeşili kucaklayan, orman içinde panoramik deniz ve koy manzaralı bir otel.Telefon: +90 242 883 1480www.kucukoteller.com.tr/club-sun-village









7- Dionysos Hotel, Kumlubük Marmaris



Bozburun yarımadasının güneydoğu kıyısında, dağların tepesinde, Kumlubük koyunun manzarasına tamamen hakim bir konumda, köy tarzında kurulumuş olan Dionysos Hotel, her biri deniz manzaralı olan 43 üniteden oluşuyor.Telefon: +90 252 476 79 57www.kucukoteller.com.tr/dionysos-hotel









8- Fidanka Hotel Evleri – Kalkan



Bulgarca dişi fidan anlamına gelen Fidanka, senelerce İstanbul, Bursa ve Anadolu’nun dört bir yanından toplanmış pek çok antikayla daha yapılmadan ekilen ve büyütülen bin bir çiçek, sayısız resim ve mozaikle, sahiplerinin çocukluklarından kalma oyuncaklar da dâhil olmak üzere pek çok eşyayla yaşam bulan bir otel.Telefon: +90 (242) 844 1245www.kucukoteller.com.tr/fidanka-evleri









9- Il Riccio Beach House – Türkbükü Bodrum



“Deniz kestanesi” anlamına gelen Capri adalı Il Riccio, yeni konsepti Il Riccio Beach House ile Bodrum’da sizleri karşılıyor:Tepenin üstüne kurulmuş ve Ege’nin doğal güzellikleriyle çevrili bu muhteşem yerde, her şey sudan esinlenilmiş ve ona adanmış.Telefon: +90 252 311 7000www.kucukoteller.com.tr/il-riccio-beach-house









10- Lissiya Hotel – Ölüdeniz



Bir tepenin eteklerinde yer alan Lissiya Hotel'de açık yüzme havuzu ve güneşlenme terası mevcut. Otelin klimalı odaları, Kabak Körfezi'nin ve çevredeki dağların büyüleyici manzarasına sahip.Telefon: +90 533 372 83 83www.kucukoteller.com.tr/lissiya-hotel









11- Lukka Hotel - Kaş



Zevkli mimarisi, sarayları andıran dekorasyonu, etrafını çevreleyen rengârenk bahçeleri ile size bambaşka bir dünyada olduğunuzu hissettiriyor. Lukka Exclusive Hotel, uçsuz bucaksız bir maviyi kucaklayan yarımadada, oteller bölgesinde bulunan ve denize sıfır konumda bir otel.Telefon: +90 242 836 1420www.kucukoteller.com.tr/lukka-otel









12- Miamai Hotel – Bozburun



Yeşilin ve mavinin muhteşem karışımı, Miamai... Miamai Otel’in terasından görebileceğiniz Bozburun’un masmavi suları eşliğinde Ege’nin harika tatlarını keşfedin..Telefon: 0252 456 27 75www.kucukoteller.com.tr/miamai-hotel









13- Museum Hotel – Kapadokya



Binlerce yıllık Kapadokya tarihini her bir köşesinde hissedebileceğiniz muhteşem konumu, alışılmışın dışındaki “Müze” konsepti, birbirinden tamamen farklı ve paha biçilmez antikalarla dekore edilmiş 30 çok özel kaya ve geleneksel taş odası, nefes kesici manzarası ve roman tarzı havuzu sizi adeta büyülüyor.Telefon 1 : +90(384) 219 2220www.kucukoteller.com.tr/museum-hotel









14- Oyster Residence - Ölüdeniz



Deniz kenarında olmasına rağmen sahiplerinin küçük ama şirin bir havuz yapmayı da ihmal etmediği, her odanın değişik tarzlarda cesur bir yaratıcılık ile döşendiği şık mekanda, binaların dışındaki ve içindeki detaylar, zeytin ağaçları ile gölgelenmiş bahçesi Akdeniz ve 19.yy yöre mimarisinin özellik ve sıcaklığını yansıtıyor.Telefon: +90 252 617 07 65www.kucukoteller.com.tr/oyster-residence









15- Ölüdeniz Loft



Tüm odaları deniz manzaralı; Orman manzarası da cabası diyebileceğimiz, muhteşem bir sonsuzluk havuzu ve manzarasına sahip balayı oteli.Telefon: +90 532 327 09 12www.kucukoteller.com.tr/oludeniz-loft











Bu yazı www.kucukoteller.com.tr tarafından hazırlanmıştır.