Havayolları bilet fiyatlarını ‘paketledi’
Paket denildiğinde akla hemen bagaj veya uçak altına kargoya verilen bavul gelmesin. Bunlar uçak biletlerinin ‘paket’leri. Artık neredeyse tüm havayolları, bilet alırken yolcularına fazla bagajdan ikrama çeşitli hizmetler için özel paketler sunuyor.
Yaklaşık iki yıldır havayolları iç hatlarda tek yön tüm vergiler dahil en fazla 352 TL’lik fiyattan bilet satıyordu. Kurdaki değişim, artan maliyetler derken özellikle yaz döneminde tavan fiyat neredeyse taban fiyat haline gelmişti. Geçen günlerde değişiklik için düğmeye basıldı. Tüm havayolu şirketlerinin ortak kararı ile üst limit 352 TL’den 450 TL’ye yükseltildi. Tavan 450 TL’ye çıkarıldı ama yoğunluğun olduğu dönemlerde çoğu biletin tek yön fiyatı tavan fiyatı buluyor. Ama tavan fiyattan bilet aldığınızda örneğin kargoya vereceğiniz bagajınızın ağırlığı 15 kilogram ile sınırlanabiliyor. Biletinizi değiştireceğinizde ya bunu yapamıyorsunuz ya da ciddi bir ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Benzer durum, koltuk seçimi için de geçerli. Yani bu fiyat, çıplak bilet fiyatı. Ekstralar üzerine biniyor. Fark, iç hat paketlerinde 20 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkabiliyor.
THY DE UYGULAMAYA BAŞLADI
Bu kervana geçen ay Türk Hava Yolları da katıldı. İç hatlarda düz biletin üzerine 40 TL veya üst paket için 100 TL ödemeniz gerekiyor. İşte yeni uygulamanın özellikleri:
EcoFly: Bu sınıftan bilet satın aldığınızda bagaj limitiniz 15 kilogram. Kabine de sadece 8 kilogram bagaj alabiliyorsunuz. En ucuz fiyat bu pakette.
ExtraFly: Eğer bilet ücretinin üzerine 40 TL daha öderseniz, bagaj limitiniz 20 kilograma çıkıyor, ücretsiz koltuk seçimine de kavuşuyorsunuz. Ekstra 250 mil de uçuş programı için kazanabilirsiniz.
PrimeFly: Normal bilet fiyatına 100 TL fazla verdiğinizde bagaj limitinizin 25 kilograma çıkmasının yanı sıra koltuk seçimi, bilet tarihinin ücretsiz değişimi, 12 saate kadar iptale kesintisiz ücret iadesi alabiliyorsunuz.
PEGASUS’TA 3 FARKLI SINIF
İç hatlarda Pegasus, Eko, Avantaj ve BussinessFlex paketleri sunuyor.
Eko: Standart bilet fiyatı. Kabin bagaj limitiniz 8 kg, kargoya vereceğiniz bagaj limitiniz de 15 kg. Havayolunun check-in’de size verdiği koltuğa oturuyorsunuz. İkram yok.
Avantaj: 35 TL fark ile kabin bagajınız 8 kilogram kalsa da kargo bagajınız 20 kilograma çıkıyor. Standart koltuk seçebiliyorsunuz. Havayolu size sandviç ikram ediyor.
Business Flex: 100 TL ek ödeme ile kabin bagajınızı 12 kilograma, kargo bagajınızı da 25 kilograma yükseltiyorsunuz. Dilediğiniz koltukta oturabilirsiniz. İkram yok ama ceza ödemeden iade veya değişiklik yapma hakkına sahipsiniz.
SUNEXPRESS’TE 40 TL’DEN BAŞLIYOR
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak havayolu şirketi SunExpress, iç hatlarda benzer bir modelle yolcuların karşısına çıkıyor.
SunEko: 15 kg’a kadar bagaj limiti bulunuyor.
SunClassic: 50 TL karşılığında bagaj limitinin 20 kilograma çıkmasının yanında yolcuya sandviç paketi ve iki alkolsüz içecek, standart koltuk rezervasyonu ile 60 bonus puan sunuluyor.
SunPremium: 90 TL karşılığında bagaj limiti 25 kilograma çıkarılıyor. Bunun yanı sıra ikramda daha gelişmiş premium mönü ile iki içeceğin yanı sıra yolcular bacak aralığı daha geniş koltuklarda oturuyor.
ONUR AIR’DE 20 TL EKSTRA
Sade: 8 kilogram kabin, 15 kilogram bagajla uçağa biniyorsunuz.
Standart: 20 TL farkla bagaj limitiniz 20 kilograma çıkıyor. Koltuk seçimi yapabiliyorsunuz. Bir de sandviç ikram ediliyor.
Premium Fleks: 40 TL fark ile bagajı 25 kilograma çıkarabilirsiniz. Geniş koltuklara oturma imkânı veriliyor. Sandviç ikramı da var. Ama önemli eklerden biri de ücretsiz değişiklik hakkı.
ATLASGLOBAL’DE İKİ SINIF
EkonomiPlus: Havayolunda promosyon satışta bagaj hakkı olarak 15 kilogram, normalde ise 20 kilogram bagaj hakkı bulunuyor. İkram servisi bulunuyor.
Business Class: İsteyen yolcular hattına göre fark verip daha geniş koltuklu, 30 kilogram bagaj hakkına sahip business class’ta uçabiliyor. Yolcular uçağa öncelikli binip ilk inebiliyor.
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