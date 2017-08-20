Havalimanında sıra beklemeyin

Terminale normal saatinde geldiniz. Sıra daha kapıdan girmeden başlıyor. Dakikalar geçiyor. Kontuara bile ulaşamadınız. Yurtdışı çıkış pulu alacaksınız. Veya yeşil/görev pasaportunuz varsa, ayrı bir masaya uğrayacaksınız. Sonrasında ise pasaport kuyruğu, ikinci güvenlik kontrolü var…



Yüksek ihtimalle uçağınızı kaçıracaksınız. Ceza da ödeseniz, bir sonraki uçuşa yer bulabilecek misiniz? Tüm tatil planınızı alt üst edebilecek böyle bir sorunu nasıl aşabilirsiniz? Ekonomi uçuyorsunuz. Özel yolcu programında statü kartınız veya terminallerde özel hizmet veren sistemin kartı da yok. Sırayı aşmanın yolu, önünüzdekilerden yer vermelerini rica etmek.







SIRA ADABI



Kültürümüzde pek sıra olmak, sıra beklemek yok. Uçağı kaçırmamak adına yer isterken, en önde olandan başlayıp arkaya doğru herkese sorun. Bunu yaparken tabi ki ilk şart doğru söylemek. Size haklı olarak “Ben de o uçağa bekliyorum” diyerek sıra vermek istemeyenler de çıkabilir. Saygı gösterin… Veya tersi de yaşanabilir. Havalimanına erken geldiniz. Çocuklu bir aileye uçağa geç kalıp

sizden sıranızı isteyebilir.









GEÇ KALMAMAK İÇİN



ERKEN GELİN: Yapacağınız ilk şey, havalimanına erken gelmek. Normalde iç hat uçuşlarında 2 hatta 3, iç hat için de 1 saat önce gelmeniz istenir. Riskle tarihlerde uçacaksanız, bu sürelere dikkat edin.



İNTERNETTEN CHECK-IN YAPIN: Genellikle uçuştan 24 saat önce sistem internet üzerinden check-in’e açılıyor. İşleminizi yapmanızda, koltuğunuzu almanızda fayda var.



HAFİF SEYAHAT EDİN: İnternetten check-in yapsanız bile kargoya vereceğiniz bavul, işlem süresini uzatacaktır. Kabin bavulu ile seyahat edebiliyorsanız, cep telefonunuza barkod olarak yönlendirilen uçuş kartınızı güvenlikte gösterip ciddi zaman kazanabilirsiniz.



ÇIKIŞ HARCINIZI YATIRDINIZ MI: Türk vatandaşları için yurtdışı çıkış harcı olan 15 TL’yi havalimanına gitmeden önce bankaya yatırıp makbuzu almakta fayda var. Bazen terminallerde satılan pul için uzun sıra olabiliyor.



HANGİ SIRA HIZLI GİDER: Güvenlik veya pasaport kuyruğuna girerken sırada kimlerin olduğuna dikkat edin. Örneğin ilk bakışta iki kişi ama yanında iki çocuk varsa, polisinin 4 pasaportu kontrol edeceğini unutmayın.







ÖZEL YOLCU OLUN

+ TAVPASSPORT KART: İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum Havalimanlarında geçerli. Ayrıca kartı Ankara Garı’nda ve İstanbul Yenikapı İDO iskelesinde de kullanabilirsiniz. Hizmet içinde ücretsiz otopark, vale ve transfer hizmeti de var.



Terminallere girişi ve ikinci kontrollerde bu kart ile ayrı kapılardan yapıyorsunuz. Arındırılmış bölgede ise uçağı beklerken özel yolcu salonlarından yararlanabiliyorsunuz. Kart yurtdışında ise anlaşmalı özel yolcu salonlarında da geçerli. Ayrıca gümrüksüz satış mağazalarında belirli ürünler için TAVPassport kart üyelerine indirim yapılıyor. Sıra beklemeden ayrı kasadan da hizmet alabiliyor. Sistem üyeleri ayrıca biyometrik pasaport geçişlerinden de yararlanabiliyor. Sistem, yurtdışından gelişte de var. Ayrıca TAVPassport üyeleri, biyometrik geçiş kullanmasa bile ayrı bir giriş noktasından pasaport hizmetlerini alabiliyor. Standart kartın ücreti yıllık 1950 TL’den başlıyor. TAVPassport’un Plus, Edition gibi farklı kart sınıfları da var.







+ BUSINESS CLASS UÇUN: Türk Hava Yolları ile business class’ta uçtuğunuzda, iç ve dış hatlarda ayrı kapı ve özel yolcu salonundan yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca Miles&Smiles’ta Elite Plus, Elite gibi üyeliğe sahip olanlar, ekonomi bile uçsalar, ayrı geçiş noktalarından ve özel yolcu salonlarından yararlanabiliyorlar. THY’nin Atatürk Havalimanı’nda ayrı bir pasaport giriş noktası da bulunuyor.



+ ÜCRETLİ YARARLANIN: THY’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki iç hatlar özel yolcu salonundan 50 TL, dış hatlar geliş katındaki salondan 100 TL, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar özel yolcu salonundan da 70 TL karşılığında yararlanabilirsiniz.



+ HIZLI ÇIKIŞ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan iç hatlarda 20 TL, dış hat için de 30 TL ödeyerek hızlı çıkış hizmetini işletmecinin internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz. Bu hizmeti Pegasus ile uçacaksanız yüzde 25 indirimli. Üzerine özel yolcu salon hizmeti almak istediğinizde fiyata 30 TL daha ekleniyor.