Havacıların vazgeçemediği mobil uygulamalar

Görev gereği çok uçan, farklı ülkelerine giden uçuş ekipleri için cep telefonları, dünya ile en önemli bağları. Çoğu bu nedenle iyi birer mobil uygulama kullanıcısı. İşte havacıların en çok kullandığı mobil uygulamalar.

UÇAK NEREDE?: Gönüllülere verilen antenle uçakların transponder sistemlerinden gelen sinyallerin izlendiği ‘Flightradar 24’ sayesinde milyonlarca kişi uçakları takip ediyor. Uçağın ne zaman ineceği, tipi, hızı, yüksekliği ve şu an nerede olduğu bilgisi güncel olarak sistemden paylaşılıyor. Çok seyahat edenler gibi uçuş ekiplerinin cep telefonlarında Flightradar 24, en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri. Birçoğu uygulamanın ücretli versiyonunu da indirmiş durumda.

NEREDEN ALIŞVERİŞ YAPMALI?: Bu konuda iyi uygulamalardan biri de ‘Google Trips’. Gezilecek noktalar, o kentte yapılacaklar belirlediğiniz rota üzerinden size bildiriliyor. Ayrıca çıkan reklamlarda rotanız üzerindeki mekanlar için indirim kuponu da veriliyor.

GATE GURU: Havalimanında ne ucuz? Terminallerde hangi restoranlar var? ‘Gate Guru’ uygulamasında uçacağınız havalimanının kodunu girerek bu tür bilgileri alabilirsiniz. Kullanıcılar aynı zamanda mağazalar, restoranlar hakkında yorum ve puanlama yapabiliyor. Uçuş bilgilerini girdiğinizde gecikme ile iptalleri de takip edebiliyorsunuz.

BEDAVA İNTERNET: Birçok havalimanı belirli süre ücretsiz kablosuz internet hizmeti veriyor. Daha uzun süre internet kullanmak için ‘WiFiShare’, ‘WiFi Map’ gibi uygulamalarda kullanıcılar özel yolcu salonlarının, mağazalarının internet şiflerini paylaşıyor.

KUR ÇEVİRİCİ: Dünyanın her yerinde bazen dolar veya Euro geçmeyebiliyor. Bu durumda cep telefonuna indireceğiniz ‘XE Curency’, alışveriş sırasında beğendiniz bir ürünün fiyatını istediğiniz para birim karşılığını güncel olarak sunuyor. Sistem, internete bağlı olmadan da çalışıyor.

NERESİ TEHLİKELİ?: Gittiğiniz bir kenti dolaşırken ya tehlikeli bir sokağa girerseniz? ‘Panda’ adı verilen uygulamada, tehlikeli bölgelerde uyarı çıkıyor. O sokaktan en hızlı nasıl uzaklaşırsınız, en yakın polis merkezi, yerel güvenlik güçlerinin acil ulaşılabilecek telefon numaraları yer alıyor.

KİM UÇMUYOR?: Uluslararası bir uygulama olan ‘Aircrewlink’te, o gün uçuşu olmayan veya aynı kentte bulabileceğiniz kabin memurlarını üyelerine gösteriyor. Seçtiğiniz kişiyle fotoğraf paylaşabiliyorsunuz.

NERESİ İNDİRİM YAPIYOR?: Dünyadaki farklı havayollarında görev yapan uçuş ekipleri, dünyanın dört bir tarafında özel indirim yapan yerlerin listesini ‘World of Crew’ üzerinden paylaşıyor. Harita uygulaması sayesinde bu yerlerin ne kadar uzakta olduğunu görebiliyorsunuz.

KAYBOLMAYIN: Gittiğiniz bir şehirde internet kullanmadan konumunuzu, haritaları görmek isterseniz, ‘Karta GPS’ uygulamasını indirin. Seyahat öncesinde gideceğiniz kentin haritasını sistemden yükleyin. Sonrasında dolaşırken haritaları cep telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

Fotoğraflar: travelnews.no,Netmola,huffingtonpost.com,Wikimedia Commons,mashable.com