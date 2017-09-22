Hasankeyf'te 11 bin 500 yıllık yerleşim yeri bulundu

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında başlatılan "Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları"nın beşinci etabında Dicle Nehri kıyısında 2009 yılından bu yana Hasankeyf Höyük'te sürdürülen kazıda günümüzden 11 bin 500 yıl öncesine ait yerleşim yeri belirlendi.

Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında başlayan "Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları"nın beşinci etabı devam ediyor.



Hasankeyf Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 Japonyalı arkeoloğun da yer aldığı çalışmada ilk 3 aylık etapta kazı faaliyetinin, ikinci etapta da ortaya çıkartılan eserlerin konservasyon işlemlerinin yapıldığını söyledi. "Hasankeyf Höyük'teki yerleşim yerinin MÖ 9 bin 500 yani günümüzden 11 bin 500 yıl öncesine ait olduğu analizler ve buluntular sonucunda ortaya konuldu" ifadesini kullanan Eliüşük, kazıda Göbeklitepe'deki taşlara benzer dikili taşların yerleştirildiğini düşündükleri alanların belirlendiğini ancak taşların günümüze ulaşmadığını belirtti.









Yaşam bin yıl sürmüş



Höyükte yaşamın bin yıl sürdüğünü vurgulayan Eliüşük, "Höyüğün en önemli özelliği, devamlı yerleşim görmemiş. Yani günümüzden 11 bin 500 yıl önce yerleşim başlamış ve bu yerleşim şuandaki haliyle yaklaşık bin yıl sürdükten sonra alan terk edilmiş." dedi.







Kazının bilimsel danışmanlığını yürüten Japonya Tsukuba Üniversitesi Öğretim Üyesi Yutaka Miyake de höyükte iki evrenin yaşandığını ortaya çıkardıklarını, ilk evrede evlerin mimari yapısının yuvarlak olduğunu söyleyerek, "Bir çukur kazıp, çukura duvar örüp ev yapmışlar. Ondan sonra bu evler dikdörtgen plana geçiyor. Bu da iki evrenin varlığını gösteriyor." diye konuştu.





Ölülerini evlerin içine gömmüşler



Ortaya çıkartılan konutların tabanlarında 120 mezar bulduklarını anlatan Miyake, mezarlarda ölülerin yanlarında hediyelik eşyalar da yer aldığını kaydetti. Hasankeyf Höyük'te kazı çalışmalarının 15 Aralık'a kadar sürmesinin planlandığı öğrenildi.