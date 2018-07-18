Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk
Asa dükkanları, Hogwarts Ekspresi, ihtişamlı kalesi ve daha fazlası... ABD’nin Orlando kentindeki Harry Potter Dünyası tüm fanatiklerini sihirli dünyayı keşfe çağırıyor.
Harry Potter izlemenin, sevmenin yaşı yoktur. Öyleyse Orlando'daki Harry Potter dünyasını ziyaret etmenin, trene binip Diagon Alley'ye yolculuk etmenin de yaşı yok. Hogwarts Dünyası sizi muggle'ların sıkıcı dünyasından kurtarıp, büyücülerin gizemli dünyasına götürmeyi vaat ediyor. Caddelerde dolaşırken kendinizi kitabın sayfaları arasında geziyormuş gibi hissedebilir, asa satılan mağazalardan kendinize büyülü bir asa satın alabilirsiniz. İster çocuğunuzla isterseniz tek başınıza ziyaret edebileceğiniz bu eğlenceli dünyaya gitmeyi düşünüyorsanız küçük bir rehber hazırladık.
HOGWARTS EKSPRESI
Konu Harry Potter'ın sihirli dünyasına yakından tanıklık etmek olunca kalabalık da kaçınılmaz oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Harry Potter fanatikleri de sizin gibi sıra bekliyor olacak. İçerideki mağazalarda oluşan kuyruklarda zaman kaybetmemek için sokaklar tenhayken orada olmanız ve biletlerinizi erken saatlerde ayırtmanız gerekiyor. Filmin fanatikleri her sene öğrencileri okula götüren Hogwarts Ekspresi'ni bilir. Okurken Hogwarts Ekspresi'ne binmeyi hayal ettiyseniz Harry Potter Dünyası'nda bu mümkün. Tren, Universal'ın Macera Adaları ve Universal Studios Florida'daki Diagon Alley ve Hogsmeade'ı birbirine bağlıyor. Her yönüyle Harry Potter evreninden farklı deneyimler sunduğundan, trene binmeyi ihmal etmeyin. Universal Express Unlimited Pass alarak sınırsız binme hakkı elde edebilirsiniz.
ŞEKERLEME DÜNYASI
Harry Potter ve Yasak Yolculuk trenine binmek istemezseniz görkemli Hogwarts Kalesi'ni gezebilirsiniz. Kalede Hogwarts Dünyası'na dair her detayı bulabilirsiniz. Eğer kendinizi Harry Potter evrenine daha da fazla kaptırmak istiyorsanız, paranızı 10 ve 20 dolarlık Gringotts banknotlarıyla değiştirebilirsiniz. Bu paralar mağaza ve restoranlarındaki alışverişler için geçerli. Şeker tercihleri kişiden kişiye göre değişir ama Harry Potter'ın tatlı dükkanlarında her damak tadına uygun şeker var. Birbirinden renkli çikolatalar, meyve aromalı patlayan şekerleri tadabilirsiniz. Kitabı iyi okuyanlar olaylar kadar detaylara da dikkat etmiştir. Hogwarts'a özgü birçok yiyecek ve içeceği de bulabileceğiniz kafeler cadde boyunca dizilmiş. Kitapta 'butterbeer' olarak geçen içeceğin tadını merak ediyorsanız, kremalı soda da denilen içeceği Ice Cream Parlor'da deneyebilirsiniz.
TRENLE EĞLENCELİ BİR YOLCULUK
Eğer çocuklarınızla geldiyseniz hipogrif uçuşu denen tren sürüşüne mutlaka katılmalısınız. Trenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor ancak trenin yavaş gittiğini ve sadece çocuklar için olduğunu unutmayın.
HOGWARTS'TAN GELEN KARTPOSTAL
Baykuş Postası'nı ziyaret ederseniz, sevdiklerinize özel bir Hogsmeade posta damgası içeren bir kartpostal gönderebilirsiniz. Burada aynı zamanda Harry Potter temalı pullar bulabilirsiniz ya da kendi pulunuzu getirerek kart gönderebilirsiniz.
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