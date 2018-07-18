Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk
Seyahat
Hürriyet Haber
18.07.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

Asa dükkanları, Hogwarts Ekspresi, ihtişamlı kalesi ve daha fazlası... ABD’nin Orlando kentindeki Harry Potter Dünyası tüm fanatiklerini sihirli dünyayı keşfe çağırıyor.

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Harry Potter izlemenin, sevmenin yaşı yoktur. Öyleyse Orlando'daki Harry Potter dünyasını ziyaret etmenin, trene binip Diagon Alley'ye yolculuk etmenin de yaşı yok. Hogwarts Dünyası sizi muggle'ların sıkıcı dünyasından kurtarıp, büyücülerin gizemli dünyasına götürmeyi vaat ediyor. Caddelerde dolaşırken kendinizi kitabın sayfaları arasında geziyormuş gibi hissedebilir, asa satılan mağazalardan kendinize büyülü bir asa satın alabilirsiniz. İster çocuğunuzla isterseniz tek başınıza ziyaret edebileceğiniz bu eğlenceli dünyaya gitmeyi düşünüyorsanız küçük bir rehber hazırladık.

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

HOGWARTS EKSPRESI


Konu Harry Potter'ın sihirli dünyasına yakından tanıklık etmek olunca kalabalık da kaçınılmaz oluyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen Harry Potter fanatikleri de sizin gibi sıra bekliyor olacak. İçerideki mağazalarda oluşan kuyruklarda zaman kaybetmemek için sokaklar tenhayken orada olmanız ve biletlerinizi erken saatlerde ayırtmanız gerekiyor. Filmin fanatikleri her sene öğrencileri okula götüren Hogwarts Ekspresi'ni bilir. Okurken Hogwarts Ekspresi'ne binmeyi hayal ettiyseniz Harry Potter Dünyası'nda bu mümkün. Tren, Universal'ın Macera Adaları ve Universal Studios Florida'daki Diagon Alley ve Hogsmeade'ı birbirine bağlıyor. Her yönüyle Harry Potter evreninden farklı deneyimler sunduğundan, trene binmeyi ihmal etmeyin. Universal Express Unlimited Pass alarak sınırsız binme hakkı elde edebilirsiniz.

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

ŞEKERLEME DÜNYASI


Harry Potter ve Yasak Yolculuk trenine binmek istemezseniz görkemli Hogwarts Kalesi'ni gezebilirsiniz. Kalede Hogwarts Dünyası'na dair her detayı bulabilirsiniz. Eğer kendinizi Harry Potter evrenine daha da fazla kaptırmak istiyorsanız, paranızı 10 ve 20 dolarlık Gringotts banknotlarıyla değiştirebilirsiniz. Bu paralar mağaza ve restoranlarındaki alışverişler için geçerli. Şeker tercihleri kişiden kişiye göre değişir ama Harry Potter'ın tatlı dükkanlarında her damak tadına uygun şeker var. Birbirinden renkli çikolatalar, meyve aromalı patlayan şekerleri tadabilirsiniz. Kitabı iyi okuyanlar olaylar kadar detaylara da dikkat etmiştir. Hogwarts'a özgü birçok yiyecek ve içeceği de bulabileceğiniz kafeler cadde boyunca dizilmiş. Kitapta 'butterbeer' olarak geçen içeceğin tadını merak ediyorsanız, kremalı soda da denilen içeceği Ice Cream Parlor'da deneyebilirsiniz.

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

TRENLE EĞLENCELİ BİR YOLCULUK


Eğer çocuklarınızla geldiyseniz hipogrif uçuşu denen tren sürüşüne mutlaka katılmalısınız. Trenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor ancak trenin yavaş gittiğini ve sadece çocuklar için olduğunu unutmayın.

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

HOGWARTS'TAN GELEN KARTPOSTAL


Baykuş Postası'nı ziyaret ederseniz, sevdiklerinize özel bir Hogsmeade posta damgası içeren bir kartpostal gönderebilirsiniz. Burada aynı zamanda Harry Potter temalı pullar bulabilirsiniz ya da kendi pulunuzu getirerek kart gönderebilirsiniz.

Harry Potter’ın sihirli dünyasına yolculuk

 

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