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HürriyetSeyahatHarry Potter'ın doğduğu ev satılıyor! Hem de öyle bir fiyata ki...
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Harry Potter'ın doğduğu ev satılıyor! Hem de öyle bir fiyata ki...

Her Harry Potter hayranının J.K. Rowling'in kurduğu bu büyülü evrenin gerçek olmasını dilediği olmuştur. Şimdilerdeyse Harry Potter evrenine bir adım daha yaklaşmak mümkün, zira Harry Potter'ın doğduğu ev çok uçuk fiyata satılıyor.

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Serinin sıkı takipçileri Harry Potter'ın ailesi Voldemort tarafından katledilmeden önce, henüz bir bebekken Godric's Hollow kasabasında bir evde yaşadığını iyi bilirler. Harry Potter serisinden uyarlanan filmlere ev sahipliği yapan ev, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'nda daha ayrıntılı bir biçimde sergilendi.Fakat şimdilerde İngiltere'de bulunan bu ev satışa çıkarılıyor.

Harry Potterın doğduğu ev satılıyor Hem de öyle bir fiyata ki...

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde, Lavenham kasabasında bulunan ev,  De Vere House adını taşıyor ve Harry Potter hayranları için oldukça önemli bir yere sahip.

Harry Potterın doğduğu ev satılıyor Hem de öyle bir fiyata ki...

Fakat 6 odası ve 4 banyosu olan eve biçilen fiyat ise Harry Potter'ın evine taşınmayı hayal eden okurları hayal kırıklığına uğratacak cinsten. Evin sahipleri rustik yapıdaki bu ev için tam 1.3 milyon dolar talep ediyor.

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Ortalama gelir düzeyinde bir Harry Potter hayranı için Lily ve James Potter'ın evine yerleşmek şimdilik hayal gibi gözükse de evin bulunduğu sokağı ziyaret etmek ve evin önünde durup Harry Potter'ın "Burası onların öldüğü yer Hermione. Burası onun onları öldürdüğü yer," sözlerini hatırlamak her daim mümkün. Çoğu Harry Potter hayranı evi satın alabilecek olan şanslıyı merak ediyor.

Harry Potterın doğduğu ev satılıyor Hem de öyle bir fiyata ki...

Kaynak: Hürriyet Haber

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Harry Potter'ın doğduğu ev satılıyor! Hem de öyle bir fiyata ki...
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