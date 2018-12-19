Harika bir kış rotası: Viyana

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHarika bir kış rotası: Viyana
GeriSeyahat Harika bir kış rotası: Viyana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Harika bir kış rotası: Viyana
Seyahat
Nazlı ÖZGÜR / Instagram: @nazliozgur
19.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Harika bir kış rotası: Viyana

Viyana 2018 yılında The Spectator Index tarafından da dünyanın en yaşanabilir birinci şehri seçilmiş. Bunu ilk okuduğumda çok şaşırmış olsam da sokaklarda sadece bir gün geçirdikten sonra nedenini anlamanız işten bile değil. Birbirlerine inanılmaz saygılılar, oldukça sosyaller ve mutlular. Kısaca yaşamayı biliyor ve seviyorlar. İşte Viyana gezi rehberi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bugün Avusturya’nın ve geçmişte birçok imparatorluğun başkenti olan Viyana öyle bir şehir ki, küçücük yüzölçümüne rağmen her köşede tarih ve sanatla karşılaşıyor, adeta keyifli bir zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorsunuz. Şehrin dümdüz olması yürümeyi, anlaşılması son derece kolay metro ağı ulaşımı çok kolay bir hale getirmiş. Haliyle insanların karmaşasız, telaşsız, gürültüsüz gündelik yaşamları özel bir dikkat harcamadan fark edilebiliyor ve size de bir huzur geliyor. Kış aylarında dondurucu bir soğuk, bizim İstanbul’da alışık olmadığımız kadar sert bir hava var. Buna rağmen, mesai bitimi saatlerinde herkesin sokaklara akın ettiğini görüyorsunuz. Her akşam seçim yapmakta zorlanacağınız kadar çok sayıda opera, tiyatro, canlı müzik konseri, balo düzenleniyor; gitmeden önce mutlaka programlara bakın ve en az bir etkinliğe gidin derim.

Harika bir kış rotası: Viyana

Viyana seyahatimizi planlarken karşıma çıkan pek çok kaynakta şehri gezmek için üç günün yeterli olacağını okumuştum ama buna katılmadığımı söylemeliyim. Her şeyi görmüş olmanın tatminine ulaşmak için belki bir hafta ancak yeter diye düşünüyorum. Bir zamanlar Mozart, Trotsky ve Freud gibi isimlerin bir masanın etrafında hayatın anlamını tartıştığı ve unutulmaz eserler yarattığı, inanılmaz bir ihtişama sahip ünlü Avusturya kafelerinden tutun da Habsburg ailesinin yaşadığı saraylara, dünya savaşlarını görmüş katedrallere, görkemli mimarileriyle kendi hikayelerini anlatan tarihi binalara varana kadar pek çok büyüleyici nokta aklınızı başınızdan alıyor. Viyana’yı ister ilk kez ziyaret ediyor isterse de tanıyor olun, her zaman keşfedilecek yeni yerler bulabilir, yepyeni maceralar yaşayabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken eski şehir merkezinde bir fayton turu yaparak, en ünlü binaları bir de dışarıdan görmenizi ve kendinizi tarihin gizemli atmosferine kaptırmanızı öneririm.

Harika bir kış rotası: Viyana

Viyana’ya gitmenin bir diğer sebebi de mutfağı olmalı. Baş döndürücü kokuları ve lezzetli aromalarıyla molalarınıza tat katan kahvelere, İmparator Francis Joseph’in favorisi Tafelspitz veya Wiener schitzel gibi dünyaca ünlü yemeklere ve elbette damakta eriyip giden tatlılara bayılacaksınız. Cafe Demel, Hawelka ve Central gibi çok uzun bir geçmişe sahip kafelerin ve adını sık sık duyduğunuz restoranların önünde günün her saati kuyruk var ama bu gözünüzü korkutmasın, hızlı ilerliyor ve çok fazla beklemiyorsunuz. Kahve demişken, “cafe melange" isimli ünlü Avusturya kahvesini de mutlaka denemelisiniz.        

Bence Viyana’yı ziyaret etmenin en güzel zamanı Aralık ayı! Kasım’ın ortasından Noel gününe kadar açık olan Christmas pazarları masal kitaplarından fırlamış gibi bir atmosfer sunuyor. Her yer ışıl ışıl; buz pateni pistleri, dönme dolaplar, soğuk havada kanınızı ısıtan sıcak şarap Glühwein, ekmek içinde çorba, sosisli, Noel kurabiyeleri sizi tam olarak yeni yıl havasına sokuyor. Şehirde altı tane büyük pazar kuruluyor ama bana sorarsanız en güzeli Rathaus parkındaki. Bu pazarlardan sevdiklerinize el örgüsü eldivenler, atkılar, Avustuya’ya özgü çerezler, yılbaşı süsleri gibi hediyeler alabilirsiniz.

Harika bir kış rotası: Viyana

Nereleri görmeli?

Viyana’da bir yerden bir yere gitmenin en kolay yolu metroyu kullanmak. Gezinize başlamadan önce 72 saatlik bir metro kartı almanızı tavsiye ederim. Her ne kadar kimse bu biletleri okutmasa ve kontrol eden biri olmasa da, ne olur ne olmaz, işinizi sağlama alın.

Österreichische Nationalbibliothek – Ulusal Kütüphane: Bu ihtişamlı yapı, 2. Dünya Savaşı sırasında bir kısmı Hitler’in kişisel kütüphanesine aktarılmış, 12 milyon kitaba sahip. Bu sene 650. yılını kutlayan kütüphanenin mimarisine bayılacak, eski fotoğraflarda kuruluşundan bugüne dek geçirdiği evrimleri göreceksiniz. 

Harika bir kış rotası: Viyana

Naturhistorisches Museum – Doğa Tarihi Müzesi: Doğaya meraklıysanız, burada bir günün tamamını geçirebilirsiniz. Bu müze özellikle çocuklar için bir hazine niteliğinde.

Führung Wiener Staatsoper – Opera Binası: Mutlaka rehberli turla gezin, tarihini öğrendikten sonra bir gecenizi burada opera izlemeye ayırın. Programına https://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/events/ adresinden bakabilir, biletinizi gitmeden alabilirsiniz.

Schönbrunn Palace: İmparatorun yazlık ev olarak kullandığı bu sarayda hanedana ait eşyalar göreceksiniz. Bu saray bahçeleriyle de oldukça ünlü.

Belvedere Palace: Viyana’nın en önemli yapılarından biri olan bu sarayda Orta Çağ’a ve Barok döneme ait eserler sergileniyor.

Mozart’ın Evi: Mozart’ın hayatından sadece birkaç parça eşya olsa da, müzisyenin hayatını merak ediyorsanız görmelisiniz. Sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır.

St. Stephen Katedrali: Viyana’nın adeta simgesi haline gelen bu katedralin çok önemli ve uzun bir geçmişi var. Osmanlı’nın yaklaştığını haber veren çanlarından tutun da dünya savaşlarında uğradığı hasarlara kadar pek çok tarihi bilgi sizi bekliyor olacak.

Harika bir kış rotası: Viyana

Hofburg Palace: Eskiden Habsburg hanedanının kışlık evi olan bu saray şehrin en merkezi konumunda ve günümüzde Avusturya Cumhurbaşkanı’nın resmi karargahı olarak kullanılıyor. Burada da hanedana ait eşyaları görebilirsiniz.

Harika bir kış rotası: Viyana

Spanish Riding School: Atlarla yapılan gösterileri mutlaka izlemelisiniz.

Ne yemeli?

Plachutta’da Tafelspitz – Plachutta’nın üç tane şubesi var. Ben Hietzing’dekine gitmenizi öneririm. Hem daha sakin hem de şehir merkezinden çıkarak yerel halkın yaşadığı yerleri görebilirsiniz. Tafelspitz için özel bir broşür bile hazırlamışlar. Nasıl yemeniz gerektiği, bu yemeğin tarihçesi detaylı olarak anlatılıyor.  

Figl Müller’de Wiener Schitzel – Buraya mutlaka rezervasyon yaptırmanız gerek yoksa çok sıra bekliyorsunuz. Ama yediğimiz en güzel schitzel buradaydı! Yani beklemenize değiyor.

Harika bir kış rotası: Viyana

Cafe Diglas’ta Gulash – Benim en sevdiğim restoran burası oldu. Akşamları canlı müzik var ve Gulash başta olmak üzere her şey çok lezzetli!

Cafe Demel’de Apfelstrudel – Cafe Demel’in üst katında oturmanızı öneririm. Nedense herkes alt kat için sıra beklese de bence asıl güzellik yukarıda ve elmalı tart çok lezzetli.

Harika bir kış rotası: Viyana

Hotel Sacher’de Sachertorte – Avusturya’nın en ünlü tatlısı bu olsa gerek. Çikolata seviyorsanız bayılacağınıza emimim. Sakın yemeden dönmeyin.

Fotoğraflar: Nazlı Özgür, Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Doğu Ekspresi'nin rakibi yola çıktı! Kars'a bilet bulamayanlar buraya geliyor...

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

İstanbul'un farklı yüzü! Yeşilçam'ın ünlü ismi de burada yaşamıştı...