 Harika bir cilt için dünyada gitmeniz gereken yerler

1. Lut Gölü, İsrail

Birçok tarihi güzelliğe ve dini yapıya ev sahipliği yapan İsrail’de, dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü bulunuyor. Ölü Deniz diye de anılan Lut Gölü, insanoğlunun şifa bulmak için girdiği ilk sulardan. Denizin 425 metre altındaki bir seviyede yer alan Lut Gölü’ndeki lüks otellerde, hem harika bir tatil deneyimi yaşayabilir, hem de vücudunuza çok iyi gelecek bu doğal şifa suyuna girebilirsiniz. Göl kıyısındaki kil çamuruyla vücudunuzun her yerinde parlaklık ve canlılığı birkaç günde yakalayabilirsiniz.

2. Mavi Lagün, İzlanda

İzlanda’nın muhteşem manzaralarına tanık olmak, unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi yaşamak için kalın kıyafetler gerekeceği kesin; ama mayo ve havlunuzu da yanınıza almayı unutmayın! Başkent Reykjavik’e yakın bir mesafedeki Mavi Lagün (Blue Lagoon), eski bir lav gölünün içini doldurmuş bir mineralli su kaynağı. 37 ila 39 derece arasında seyreden su sıcaklığı, zengin sülfürlü suyuyla cilt için tam bir şifa kaynağı. Lagünün etrafında bulabileceğiniz farklı restoran ve oteller, ortamın manzarasına güzelce uydurulmuş, bu doğal güzelliğin ortasında hiç sırıtmıyor. Gölü çevreleyen siyah lav kayalarıyla beyaza yakın açık mavi tonunun yarattığı kontrast da ruhunuza şifa gibi geliyor.

3. Ischia Adası, İtalya

Harika manzaralarının yanı sıra 29 farklı kaplıcanın olduğu Ischia Adası’ndaki termal oteller kıyılarda bulunuyor. Bunların arasında adadaki en donanımlı ve geniş kaplıca seçeneğini sunan yer Poseidon Gardens Thermal Park. Ayrıca adanın farklı noktalarında yerdeki çatlaklardan yükselen buharlar görmeniz yüksek bir ihtimal. Volkanik bir ada olan Ischia’ya en yakın şehir Napoli’den feribotla ulaşabilirsiniz. İtalya tatili planlıyorsanız, burayı da mutlaka seyahat programınıza ekleyin.

4. Portoroz, Slovenya

Başkent Ljubljana’dan sonra ülkenin en çok turist çeken yerlerinden biri olan Portoroz, gülleri ve spa merkezleriyle meşhur. Güller limanı anlamına gelen Portoroz’da harika doğa manzaralarıyla ruhunuzu dinlendirirken, bölgedeki termal otellerin kaplıcalarında vücudunuzu tazeleyebilirsiniz. Gül Festivali’yle de uluslararası camiada kendinden söz ettiren Portoroz’da romantik bir tatil geçirebilirsiniz.

5. Balık pedikürü, Singapur

Şimdilerde dünyanın her yerinde rastlayabileceğiniz balık pedikürü, aslında Asya’da başlamış bir ayak sağlığı uygulaması. Bilimsel adı Garra rufa olan Kangal balığı, Türkiye’nin Sivas ilçesindeki termallerde ve derelerde de bulunuyor. Bu balıklar ölü veya kurumuş deriyle beslendikleri için, ayaktaki fazla deriden kurtulup yumuşacık ve taze bir ayak derisine sahip olmanızı sağlıyor. Singapur, balık pedikürü için en güzel yerlerden biri; Sentosa Adası’ndaki spa merkezinde ayaklarınıza şifa, balıklara da güzel bir ziyafet verebilirsiniz.

6. Takaragawa, Japonya

Japonya’nın büyüleyici, rengârenk doğasının içinde, yüksek dağlar ve bakir ormanların arasında yer alan Takaragawa Onsen merkezi, insanı baştan aşağı yenilemek için tasarlanmış. Onsen, Japonlara özgü termal havuzlara verilen isim. Dinlentirici akarsu sesinin içinde, yıldızları seyrederek şifa bulmak kadar huzur verici bir şey olamaz. Burada dilerseniz mum ışığında romantik bir akşam yemeği de yiyebiliyorsunuz. İlişkiyi ve ruhu tazelemek için birebir!

7. Tolantongo’nun termal mağaraları, Meksika

Bu seferki şifalı sular durağımız okyanusun öbür tarafındaki keşfedilmeyi bekleyen ülke Meksika. Tam olarak dağlık Hidalgo bölgesinde yer alan Tolantongo’daki termal suya ulaşmak için, önce dağın tepesine tırmanıp, dar bir patikadan aşağı iniyorsunuz. Doğal sıcak su havuzları ve şelalelerin olduğu bu bölgede konaklama imkanı da var. Fakat burası bununla sınırlı değil: yarım saatlik bir yürüyüşle bölgenin meşhur termal mağaralarına ulaşılıyor. 30 derece sıcaklığındaki mineralli su göletlerinin etrafındaki sarkıtlar ve kayaların arasından akıp gelen şelaleler, büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

8. Bordeaux’da üzüm terapisi, Fransa

En son trendlerin arasında şarabıyla ünlü Bordeaux’da şarap tadımı yerine üzüm terapisi var. Bilimsel araştırmalar ortaya koyuyor ki üzüm ve asma yaprağının cilde beklenmedik derecede iyi faydaları var. Özellikle cildin yaşlanmasına karşı harika bir kür olan üzüm terapisinde, üzüm çekirdeklerini cilde sürmek, asmadan elde edilmiş yağla cilt masajı yapmak gibi uygulamalar yapılıyor. Bütün bunları bir kenara bırakın, Fransa’da üzüm bağlarının arasında bir butik otelde kalmak bile insana iyi gelebilir. En ucuz uçak biletlerini bulabileceğiniz dünyanın seyahat arama motoru Skyscanner ile ucuz Fransa uçak biletinizi hemen arayın.

9. İsviçre’de çikolata banyosu

Cilt bakımı listemize beklenmedik bir malzemeyle devam ediyoruz. Çikolatasıyla ünlü İsviçre’de kelimenin tam anlamıyla çikolata banyosu yapmak mümkün. Tadının güzel olmasının yanı sıra cilde de yararları olan bu vazgeçilmez atıştırmalığı bu sefer kiloyu dert etmeden kullanabilirsiniz! Çikolatayla yapılan cilt bakımının yanında bir de kakao çekirdeği yağıyla masaj da yapılınca ne stres kalır ne tasa; tabii sonunda canınız biraz çikolata çekebilir.

10. Abu Dabi’de altın maskesi

Çikolatadan daha da ilginç bir maddeye geldi sıra: altın! Lüks ve gösterişli yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nde her zaman takılar değil, yüz maskeleri de 24 karat olabiliyor. 90 dakika civarında süren bu cilt bakımı sırasında yüzünüze ince altın yaprakları ve altın karışımı spreyle masaj uygulanıyor. Tabii ki bu kadar değil, bu lüks masajın devamında baş ve el masajının ardından leziz yemekler ikram ediliyor.

11. İtalya’da çamur banyosu

Calabria bölgesinin koruma altındaki deniz kıyısı Capo Rizzuto’da, plajlarda hem denize girip hem de cildinize süreceğiniz çamurla harika bir bakım yapabilirsiniz. San Paolo, bu plajlardan bir tanesi: burada denizin dibindeki kil birikintilerinden bir avuç alıp cildinize sürebilirsiniz. Denizin yumuşattığı kil çamurunu vücudunuzun her yerine sürdükten sonra güneşte kuruması için uzanıp keyfinize bakın.

12. Frankfurt’ta bal ve elma kürü

Dünyanın en lüks otelleri arasında yer alan Jumeirah’nın tepesindeki spa merkezinde, Frankfurt’a özel elmalardan hazırlanmış bir karışımla yüz maskesi yaptırabilirsiniz. Ya da bal ve meyveden yapılan arındırıcı bir karışımla cildinizi yumuşacık ve parlak bir hale getirebilirsiniz. Vücudunuz sadece elmanın vitaminiyle yetinmeyecek, buradaki servisle birlikte gelen taze meyve kokteylleriyle ağzınızı da tatlandırabilirsiniz.

13. Japonya’da salyangoz masajı

Ne yazık ki tüm cilt güzelleştirici kürler üzüm, çikolata veya elma kadar tatlı olmuyor. Japonya’da tüm bunlardan farklı bir bakım türü var: suratınıza yapıştırdığınız ve yüzünüzde dolaşan bir salyangoz. Çoğu yaşlanma karşıtı krem üreticisi firmanın salyangoz salgısını ürünlerinde kullandığını duymuşsunuzdur. Kremler yetmez, o salyangozun bir saat boyunca suratımda dolaşmasını istiyorum diyorsanız, o zaman Japonya’ya!

14. Pekin’de yeşil çay banyosu

Çin’de yeşil çay tüketimi eski çağlara kadar dayansa da, banyosunu yapmak çayını demlemekten daha yeni bir uygulama. Green T. House, geleneksel mimariyle inşa edilmiş, iç tasarımıyla da Çin kültürünü yansıtıyor. Burada girebileceğiniz 4 saatlik bir yenilenme küründe bir sürü cilt tazeleyici uygulamanın sonunda yeşil çay banyosuna giriyorsunuz. Tabii bunları yaparken de bir sürü farklı çay arasından içmek istediğinizi seçebiliyorsunuz.

15. Berlin’de canlı müzik eşliğinde spa

Avrupa’nın en canlı şehirlerinden biri olan Berlin’de pek sık rastlanmayan bir etkinlik var. Tam olarak bir spa merkezi olmasa da sıcak ve tuzlu büyük bir havuzun içinde, loş ve büyüleyici bir ortamda canlı müzik dinlemek her yerde mümkün olacak bir aktivite değil. Üstelik burası gece 1’e kadar açık, akşam arkadaşlarınızla içeceğiniz birkaç biranın ardından gidilebilecek çok farklı bir etkinlik.

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