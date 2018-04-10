Hangi ülkede hangi davranışınız yanlış anlaşılır?

Kafaya dokunmayın

Tayland ve Malezya gibi güneydoğu Asya ülkelerinde kişilere dokunurken dikkat edilmesi gerektiği söyleniyor. Kuala Lumpur’da kafa vücudun en kutsal parçası olarak görülüyor ve birinin kafasına dokunmak ya da üzerinden bir şey geçirmek kabalık olarak algılanıyor.

Bu, küçük çocukların saçını okşamak gibi gayri resmi durumlar için de geçerlidir. Aynı şey Tayland için de geçerli; baş ruhun oturduğu yer olarak görülüyor. Bu inancın kaynağında ise Budizm var.

Sayı tuzağı

Bazı ülkelerde bir şeyi yanlış sayıda vermek hiç vermemekten daha kötüdür. Örneğin Rusya’da kimseye verdiğiniz çiçek sayısı çift sayı olmamalı. Sadece ölülere çift sayıda çiçek verilir. Buketler 1,3,5,7 gibi tek sayıda çiçekten oluşur. Tek sayılı çiçekler mutlu olaylar içindir; çift sayılar ise cenazelere gönderilir. Başka bir ülkede de hangi sayıların şans, hangilerinin şanssızlık olarak algılandığını bilmek önemli olabilir. Terri Morrison, farklı ülkelerde görgü kurallarına ilişkin Öpmek mi, Eğilmek mi, Tokalaşmak mı? (Kiss, Bow, or Shake Hands) adlı bir kitap yazmış. “Sayılar sandığınızdan daha önemli olabiliyor” diyor. “Çin'de ‘dört' kelimesinin telaffuzu ‘ölüm' kelimesine çok benziyor.

Bu nedenle vereceğiniz şeyin dört tane olmamasına dikkat etmek iyi bir fikir olabilir.” Aynı şekilde Japonya'da da geleneksel olarak evlenen çiftlere hediye olarak verilen kağıt paranın eşit olarak ikiye bölünür olmaması önem taşır. Aksi halde evliliğin boşanmayla sonuçlanacağına inanılır. Örneğin 20 bin yen takılacaksa bunun 10, 5 ve 5 bin olarak takılması, iki tane 10 bin yen banknottan kaçınılması salık verilir.

Herkesle konuşmayın

Batı Avrupa’da ise yabancılarla konuşmama konusunda uyarılar bulunuyor. Bir şeyin ne kadar kötü olduğu ve hava hakkında konuşmanın dışında yabancılarla sohbet etmek hoş karşılanmayabiliyor.

Kuzey ve Batı Avrupa'nın büyük kentleri açısından vurgulanan bir diğer konu da zamanı iyi kullanmak ve gereksiz sohbetlerden kaçınmak. Bu ülkelerde olaylara iş merkezli bakıldığı ve başka konular hakkında konuşmanın dikkat dağıtıcı olarak görülebileceği belirtiliyor.

Latin Amerika şakaları

Bazen şakaları anlama konusunda da uyuşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin Meksika’da, kişilerin kendileri hakkında yapılan aşağılayıcı esprilerden gocunmamaları, tersine bunu kabul görme işareti olarak algılamaları gerektiği söyleniyor.

Burada sırf eğlence olsun diye takılma, alay etme, aşağılama geleneği var. “Yemekte otururken bile aile içinde herkes birbiriyle alay edip gülmekten kırılır” deniyor. Latin Amerika'da şakalaşma kültürü çok yaygın olsa da, karşılık verirken dikkatli olmak gerekiyor.

Biri sizi gözetliyor mu?

Bazı ülkelerde ise yüksek sesle konuşmak ayıp olarak değerlendiriliyor. Fransa'da insanlar farklı durumlara göre farklı ton kullanıyor ve sesin ayarını karşıdaki insana göre ayarlamak gerektiğini düşünüyor.

Sesin ayarını düşük seviyede tutmak sadece nezaket açısından değil, güvenlik açısından da yerinde bir tutum olabilir. 1990'da Fransız Hava Yolları'na ait bir uçağın birinci sınıf kabininde mikrofonlar bulunmuştu. Bunun casusluk amacıyla mı, başka bir amaçla mı yapıldığı öğrenilemedi, ancak bu olay aşırı gözetim altındaki günümüz dünyasında her an herkesin dinlenebileceği tehlikesini hatırlatıyor.

Kaynak: BBC

Fotoğraflar: Opodo, americaneye, phanathailife.typepad, emoji