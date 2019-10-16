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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor
Seyahat
Hasan Fehmi Demir / İHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor

Rize'nin Güneysu ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki 1800 metre rakımlı Handüzü Yaylası görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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Rize merkeze yakın olması nedeniyle de ziyaretçiler tarafından sıkça tercih edilen Handüzü Yaylası aynı zamanda bölgenin de popüler yaylarından bir tanesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu zaman baba ocağı Güneysu’yu ziyareti esnasında Handüzü Yaylası’nda kurduğu "Hayin, köti evler yapayisunuz" cümlesi üzerine harekete geçen yetkililer tüm Rize’de başlatıldığı gibi Handüzü Yayla'sında da yöresel mimariyi ön plana çıkartan yapılar inşa etmeye başladı.

Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor



Tesisleşmenin başladığı yaylanın bir özelliği de ziyaretçilerini dağların büyülediği gibi denizin de büyülemesi. Yüksek kesimde olduğu için denizinde görüldüğü yaylada kurulan çardaklar ile de aileler piknik yapma imkanı yakalıyor.

Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor



Aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar’a bağlı Tabiat Parkı olan Handüzü Yaylası’nda henüz hizmete açılmamış olan tamamen ahşaptan yapılmış kır evleri yer alıyor. 400 kişilik kır lokantası, camii, piknik ve kamp alanları ve sosyal alanlardan oluşan 85 dönümlük tabiat parkının da çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor


3 yıldır dağ bisikleti turnuvasına ev sahipliği yapan Handüzü Yaylası, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dağ bisikleti turnuvası ile de tüm dünyaya açıldı. Geçtiğimiz 2 yıl ulusal olan dağ bisikleti yarışları bu yıl ‘Handüzü İnternational MTB Cup’ adıyla uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Handüzü Yaylası misafirlerini bekliyor



Öte yandan bisiklet şampiyonası dışında kış turizmi ve kayak potansiyeli ile tüm dünyaya göz kırpan, denizin görüldüğü ve eşsiz bir manzara ile zevkine doyum olmayan Handüzü Yaylası, il merkezine en yakın yayla olma özelliği taşıyor.

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