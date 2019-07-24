Halkidiki'nin gözde 'Portakal Plajı'
Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan ve Ege'ye uzanan üç parmak şeklindeki yarımada olan Halkidiki, çok sayıda plajı barındırıyor.
Bu yarımadanın orta kolu olan Sithonia'da bulunan Orange Beach (Portakal Plajı), maviyle yeşilin kucaklaştığı kumsalıyla harika bir manzara eşliğinde denizin ve güneşin tadını çıkarabieceğiniz bir noktada yer alıyor.
Plaj, Sarti’ye 6, Plataniçi’ye 1 km. mesafede.
Yunan halkının Portokali (portakal) veya Kavurotripes olarak da adlandırdığı plaja karayoluyla ulaşmak için en iyi yöntem, aracınızı yaklaşık 350 metre uzaklığa park edip yürümek. Çünkü plaja inen yol oldukça bozuk.
Günlük tekne turlarıyla da ulaşılabilinen plajda şemsiye ve şezlong hizmeti de veriliyor.
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