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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakkari'nin yıllardır saklı kalan doğal güzellikleri
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.06.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Hakkari'nin yıllardır saklı kalan doğal güzellikleri

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Hakkari, terör nedeniyle yıllardır saklı kalan doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

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Başarılı operasyonlar sayesinde terörün bitme noktasına geldiği Hakkari'de, yıllardır yasaklı olan bölgeler vatandaşların piknik yaptığı, doğayla iç içe olduğu mekanlar haline geldi. Başka illerden kente gelen sporcular ise gerçekleştirdikleri tırmanış ve doğa yürüyüşleriyle terörden temizlenen bölgeyi adeta yeniden keşfetmeye başladı.

Hakkarinin yıllardır saklı kalan doğal güzellikleri


Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Şelalesi de kentin yoğunluğundan kurtulmak isteyen vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri oldu. Başka illerden gelen doğaseverlerin de ilgi gösterdiği şelalede bazı vatandaşlar piknik yapmanın keyfini yaşarken, bazıları da yıllar sonra karşılaştıkları güzellikleri fotoğraf karelerine yansıttı. 

Hakkarinin yıllardır saklı kalan doğal güzellikleri


Kent sakinlerinden Fikret Azak, bölgeye dışarıdan insanların gelmesinin sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Buraların daha çok turist çekmesini ümit ediyoruz. Böylece memleketimizin ismi daha güzel anılacak. Biz de ailece yeni geldik buraya. İnsanlar ilgi göstermeye başladı. Çaylarını demleyip güzel zaman geçiriyorlar. Çok güzel bir ortam var. Buralar saklı cennet."

Hakkarinin yıllardır saklı kalan doğal güzellikleri


Refik Akan ise kentteki birçok güzelliğin henüz görülmediğini belirterek, "Herkesi Hakkari'deki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Vatandaşlar yavaş yavaş doğal güzellikleri tanımaya başladı" dedi.

 

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