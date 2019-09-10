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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda moda çekimi
Seyahat
DHA
10.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Hakkari'deki Berçelan Yaylası'nda moda çekimi

İstanbul'da yaşayan moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yaptı. Önal, "Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim" dedi.

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İstanbul'da doğup büyüyen moda tasarımcısı Hicran Önal, kendisine ait markanın sonbahar- kış koleksiyonunun çekimlerini, memleketi Hakkâri’de yaptı.12 kişilik çekim ekibiyle birlikte, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan gelen iki model, 3 bin 800 rakımlı yaylaya çıkarak, çekimler yaptı.

Hakkarideki Berçelan Yaylasında moda çekimi

Önal, markanın çekimlerini memleketi Hakkari'de yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sonbahar- kış koleksiyonumun çekimlerini Hakkari'de yapmamın nedeni, öncelikle kendi memleketim, kendi toprağım olması. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ama Hakkâriliyim. Ülkemin her bir karışı, her bir toprağı birbirinden güzel.

Hakkarideki Berçelan Yaylasında moda çekimi

Ama burası pek bilinmiyor. Eskiden adı terörle anılan bu bölgenin ne kadar güzel olduğunu, her bir taşının, çiçeğinin kokusunun ve renginin ne kadar güzel olduğunu göstermek istedim. Doğasının ve havasının ne kadar mükemmel olduğunu bizi takip eden insanların bilmesini istedim. O yüzden burada çekimlerimi yapmayı tercih ettim. Biz 12 kişilik bir ekiple geldik. Berçelan Yaylası'nda ilk çekimlerimizi yaptık. Gerçekten mükemmel bir doğası var. Keşke herkes görebilse. Havası, suyu inanılmaz. Bir yanda kar var, diğer yanda çiçekler var. Cennet gibi bir yer" diye konuştu.

Hakkarideki Berçelan Yaylasında moda çekimi

Çekimlerde Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan getirilen iki model görev aldı.

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