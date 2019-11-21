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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakkari Kayak Merkezi yeni sezona iddialı hazırlanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
21.11.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Hakkari Kayak Merkezi yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, 15 milyon liraya mal olan 4'lü telesiyej sistemi, daha uzun yeni pistleriyle yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

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Nisan ayına kadar kalan kar örtüsü, uzun pistleriyle Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde, bu yıl 150 bin kayakseverin ağırlanması hedefleniyor. Hakkari'de, 8 yıl önce hizmete açılan 2 bin 800 rakımlı yayladaki kayak merkezi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle 15 milyon liraya yaptırılan telesiyej sistemi, yeni pist alanları ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Hakkari Kayak Merkezi yeni sezona iddialı hazırlanıyor



"Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında Valilik ile DAKA arasında imzalanan protokol kapsamında 100 yataklı otelin de yapılması planlanan kayak merkezinin, kalacak yer sorununun çözülmesiyle daha çok ziyaretçiyi ağırlaması öngörülüyor. Kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla geçen yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinin, bu yıl yeni yüzüyle yurt içi ve dışından gelecek 150 bin kayak tutkununa ev sahipliği yapması bekleniyor.

Hakkari Kayak Merkezi yeni sezona iddialı hazırlanıyor


"Tesis büyüdükçe ziyaretçi sayısı arttı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi açtıklarında sadece 243 metre uzunluğunda bir baby lift pist ve 2 konteynerden oluşan konaklama yerinin olduğunu söyledi. Merkezin her yıl büyüdüğünü ve bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"2012'de 658 metre uzunluğunda teleski tesisimizi kurduk ve 1000 metre uzunluğunda bir pistimiz oldu. İlgi artmaya başladı. İlk başlarda 50-100 kişilik ziyaretçi sayımız oluyordu. Tesis büyüdükçe gelen vatandaş sayısı da arttı. 2015'te Valiliğimiz, Özel İdare ve DAKA iş birliğiyle kayak evi, 2016'da kafe ve restoran yaptık. Geçen sene de DAKA üzerinden bir telesiyej projesi başlattık. Tamamlandı ve bu sezon hizmete açacağız. Yeni pistlerimiz hazırlandı, yollar ve havuz yapıldı."

Hakkari Kayak Merkezi yeni sezona iddialı hazırlanıyor


DAKA ile imzalanan protokol ile merkeze yapılması planlanan 100 yatak kapasiteli 50 odalı otelinin ihalesini gerçekleştirdiklerini de ifade eden Güldal, "Bu sayede il dışından gelen kayak tutkunlarını merkezde ağırlamaya başlayacağız. Geçen yıl kayak merkezimizde 80 binin üzerinde misafiri ağırladık. Bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Pistlerimiz eskiden 1000 metreyken şimdi 3 bin 500 metreye ulaştı. Uluslararası bir pistimiz var. Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan illerden biri Hakkari. Kar örtüsünün uzun süre kalması nedeniyle geçen yıl sezonu 19 Mayıs'ta kapattık." diye konuştu.

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