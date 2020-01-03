Hak ettiği ilgiyi göremeyen 7 kayak merkezi

Revelstoke Mountain Resort – Britanya Kolombiyası, Kanada

Batı Kanada’nın batısındaki eyalet Britanya Kolombiyası’nda yer alan Revelstoke Mountain Resort, büyük dağlık yapısıyla ve küçük kasaba atmosferi ile biliniyor. 2007 senesinde açılan Revelstoke, güneşli Calgary şehrinden beş saatlik bir sürüş mesafesinde. Ayrıca en yakın uluslararası havaalanına da 2.5 saatlik mesafede. Yıllık kar yağışının 10 metreyi bulduğu resort, 1,712 metrelik liftle Kuzey Amerika’daki diğer tesislere kıyasla en uzun iniş pistine sahip. Efsanevi kristal karı, büyük dağlık arazisi ve küçük kasaba havasıyla Revelstoke, ismini duyurmaya devam ediyor. Ayrıca Dünya Kayak Ödülleri’nde 2013’ten itibaren art arda Kanada’nın En İyi Kayak Merkezi olarak aday gösterildiğini ve 2016’da bu ödülü kucakladığını belirtelim. 2018 senesinde ise bu ödülü alan yine aynı merkezdeki Bighorn Dağ Evi oldu.









Copper Mountain– Kolorado, Amerika



Cooper, son zamanlarda Breckenridge ve Vail gibi yerel komşuları tarafından ilgi görmeye başlayan bir resort. Breckenridge ve Vail arasında kalan Copper Dağı, yeni sekiz kişilik gondol, altı kişilik telesiyej, otelden kayak pistlerine direk erişimi olan yerleriyle neredeyse ün yapmış komşularıyla eş değer tutuluyor. Kayakçıları ve snowboardcuları, yeteneklerine göre ayıran doğal olarak bölünmüş araziler, tüm resorta fazlaca yer sağlamış oluyor. Bonusu ise misafirlerin Tucker Dağı’nda kar aracına erişimleri olması. Bu sezon, Copper Dağı, Ikon Kartı sahiplerine limitsiz kayak ve sürüş zevki sunuyor.









Grand Targhee Resort – Wyoming, Amerika



Wyoming'in bir diğer resortu Grand Targhee, kristal karı ve inanılmaz arazisiyle sevilenler arasında. Ski.com sitesinin Pazarlama Kurulu Başkanı Dan Sherman, arazinin muhteşem olduğunu belirtiyor. 12 yaşından küçük çocuklar, üç gece ve üzeri ücretsiz konaklayıp ücretsiz kayak yapabiliyor. Teton Sıradağları’nın batı yamacında tünemiş olan Grand Targhee, mükemmel bir şekilde konumlanmış.









Mount Bohemia – Michigan, Amerika



Michigan'ın Bohemia Dağı, ülkenin ışığındaki cennet olarak tarif edilebiliyor. Michigan’da da gerçekten kayak var. Bu nispeten küçük dağ, orta batı konumunda bulunan diğer yerlere nazaran daha fazla 600 adet kayak alanı ve her sene yedi metre göl etkenli (Kuru ve soğuk hava parselinin, geniş ve sıcak karakterli göl alanları üzerinden geçişleriyle beraber ısınarak nem kazanması sonucunda oluşan kar sağanakları) kar sunuyor. Kardeş resort Voodoo Mountain ise kar aracıyla en iyi maceralardan birisini meraklılarının beğenisine sunuyor. Mount Bohemia Ski Resort Müdürü Lonie Glieberman, 105 parkurun çoğunun uzak köşelerden oluştuğu Mount Bohemia’yı “gerçek vahşi ve Kuzey Amerika’daki ağaçlar arasında yapılan en iyi kayak” şeklinde tanımlıyor.









Mad River Glen – Vermont, Amerika



Stowe ya da Killington, Vermont’un en iyi bilinen resortlarından olsa da Mad River Glen için, Green Dağı’nın bağımsız çizgisini en iyi yansıtan mekan denilebilir. Sorumlu Eric Friedman, “Cennetten bir köşe tercih ettik” diyerek Mad River Glen’in Doğu Kıyısı’nın en mücadeleci arazisi olduğunu dile getiriyor. Resort’un en büyük iddiası, Kuzey Amerika’da sadece iki yerde bulunan tek kişilik telesiyejlerinin olması. (Diğerinin ev sahipliğini ise Alaska yapıyor.) Dağda kalacak yer yok ama 85 dolardan başlayan bol miktarda klasik kayak evi, rahat yataklar ve kahvaltı bulunabiliyor. Kuzey Amerika’nın tek kişilik telesiyejleri, Mad River Glen’in geleneksel havası ve sert yıllık kar yağışı, onu yerelde gözde ve geleceği parlak bir destinasyon yapmayı başarıyor.







Schweitzer Mountain Resort – Idaho, Amerika



İsmi hemen İsviçre’yi hatırlatsa da burası, diğer yine Amerika’da ve Batı Yakası resortları gibi pek rahat ulaşılabilir durumda değil. O yüzden telesiyej sırasında beş dakikadan fazla bekleme durumu yok. Merkezde 2 bin 900 kayak alanı bulunuyor. Schweitzer Dağı, ağaçların arasında bulunan pist dışı ekstrem kayak alanlarıyla biliniyor ve arazi, ilk başlayanlara uygun pistlerden dik alanlara kadar değişiyor. 1950 metre zirve, kayakçılara Pend Oreille Gölü, Idaho, Montana, Washington ve Kanada’nın panoromik manzarasını sunuyor.







Valle Nevado, Şili

Cebi yakmayan heli-ski (helikopterle kayak), Valle Nevado’yu rampalarından atlama yapacak kadar çekici yapıyor. Gerçek kayakçılar, sezonun yaz geldiğinde bitmediğini bilirler. Sadece Ekvator’un güneyine kayar. Come August, Valle Nevado Kayak Merkezi, Santiago’nun 56 km kuzeydoğusu, bol kar altında kalır. Valle Nevado’da konaklama alternatifleri cep yakmayan Hotel Tres Puntas’tan lüks Hotel Valle Nevado’ya kadar değişebiliyor. Valle Nevado, etkileyici bir gondol ve helikopter iniş yeri ile en modern dağlarda bulunabilecek bütün özelliklere sahip. Yarım günlüğü yaklaşık 1100 dolar olan ve telesiyejden indikten sonra tek seferde 1829 metre kayılabilen mesafesi ile heli-skisi bulunuyor.