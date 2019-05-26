Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberlerini sizler için derledi. İşte detaylar...
Safarinin tarihini siz seçin
Fest Travel, 1 Haziran-21 Aralık arasında tarih seçimini size bırakarak ‘Tanzanya’da Safari-Zanzibar Gezisi’ düzenliyor. Yedi gece sürecek olan programda Afrika’nın en güzel doğal parklarında safari yapabilecek, büyüleyici doğal yaşamı deneyimleyebileceksiniz. Konaklama ve programda belirtilen safariler, tüm ulusal park girişleri dahil turun kişi başı fiyatı 4 bin 485 dolar. Detaylı bilgi için: www.festtravel.com.
Glütensiz otel
Antalya Kemer’de bulunan Mirage Park Resort Otel, ‘Glütensiz Mutfak Hizmet Uygunluk Belgesi’ aldı. Tesis ‘Ultra Her Şey Dahil’ konseptiyle faaliyet gösteriyor. Restoranlarında Akdeniz, Türk ve dünya mutfağı servis ediliyor. ‘Glütensiz mutfak’ uygulaması, ekmekten çorbaya pek çok besinde yer alan glüten tüketemedikleri için tatile çıkmaya çekinen çölyak hastaları için hayata geçirildi.
Tamamen yenilendi
Bodrum merkezde yer alan Marina Vista Bodrum, odalarından restoranına tamamen yenilendi. Tesiste 87 adet oda bulunuyor ve oda-kahvaltı konseptiyle hizmet veriyor. Ayrıca dünya mutfağını deneyimleyebileceğiniz bir restoran ve günün her saati hizmet veren snack bar yer alıyor. Marina Vista, yılın 12 ayı açık.
Kırmızı şehri fırsatlarla keşfedin
Far’n Away Travel, THY’nin yeni rotası Marakeş’e kişiye özel turlar programlıyor. Konaklamalar, Marakeş’in UNESCO koruma listesine alınan meydanı Jemaa El Fna’ya çok yakın Amanjena Otel’de yapılyor. Dört kal üç öde fırsatıyla, kırmızı şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Kahvaltı ve Marakeş Havalimanı’ndan gidiş–dönüş transfer fiyata dahil. Detaylı bilgi için: www.farnaway.com
Bulutların üç ülkesine yolculuk
Antonina Turizm’in düzenlediği turun sloganı ‘İnka kültürünün izinde, kutsal topraklar ve bakir doğaya yolculuk’. Tura katılanlar 15 gün boyunca, kumlu düzlüklerden tropikal yağmur ormanlarına, görkemli And Dağları’ndan bereketli Amazon Nehri’ne kadar Peru, Bolivya ve Kolombiya’nın doğal güzellikleri içinde gezip Nasca Çölü’ne çizilmiş dev şekillerden Machu Picchu’ya kadar pek çok tarihi ve kültürel öneme sahip yeri görebilecek.
Fındığın yolculuğu
Pokutsal Tur ve Fındık Ocağı tarafından düzenlenen Fındık Hasadı ve Trabzon Gastro turu, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak. Fındığın bahçeden sonra çıktığı yolculuğu takip edecek tur boyunca kahvaltıdan akşam yemeğine tüm öğünlere yerel lezzetler eşlik edecek. Kişi başı katılım ücreti 1850 lira. Detaylı bilgi: pokutsal.com
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