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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
26.05.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberlerini sizler için derledi. İşte detaylar...

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Safarinin tarihini siz seçin

Fest Travel, 1 Haziran-21 Aralık arasında tarih seçimini size bırakarak ‘Tanzanya’da Safari-Zanzibar Gezisi’ düzenliyor. Yedi gece sürecek olan programda Afrika’nın en güzel doğal parklarında safari yapabilecek, büyüleyici doğal yaşamı deneyimleyebileceksiniz. Konaklama ve programda belirtilen safariler, tüm ulusal park girişleri dahil turun kişi başı fiyatı 4 bin 485 dolar. Detaylı bilgi için: www.festtravel.com.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Glütensiz otel


Antalya Kemer’de bulunan Mirage Park Resort Otel, ‘Glütensiz Mutfak Hizmet Uygunluk Belgesi’ aldı. Tesis ‘Ultra Her Şey Dahil’ konseptiyle faaliyet gösteriyor. Restoranlarında Akdeniz, Türk ve dünya mutfağı servis ediliyor. ‘Glütensiz mutfak’ uygulaması, ekmekten çorbaya pek çok besinde yer alan glüten tüketemedikleri için tatile çıkmaya çekinen çölyak hastaları için hayata geçirildi.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Tamamen yenilendi

Bodrum merkezde yer alan Marina Vista Bodrum, odalarından restoranına tamamen yenilendi. Tesiste 87 adet oda bulunuyor ve oda-kahvaltı konseptiyle hizmet veriyor. Ayrıca dünya mutfağını deneyimleyebileceğiniz bir restoran ve günün her saati hizmet veren snack bar yer alıyor. Marina Vista, yılın 12 ayı açık.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Kırmızı şehri fırsatlarla keşfedin


Far’n Away Travel, THY’nin yeni rotası Marakeş’e kişiye özel turlar programlıyor. Konaklamalar, Marakeş’in UNESCO koruma listesine alınan meydanı Jemaa El Fna’ya çok yakın Amanjena Otel’de yapılyor. Dört kal üç öde fırsatıyla, kırmızı şehrin güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Kahvaltı ve Marakeş Havalimanı’ndan gidiş–dönüş transfer fiyata dahil. Detaylı bilgi için: www.farnaway.com

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Bulutların üç ülkesine yolculuk


Antonina Turizm’in düzenlediği turun sloganı ‘İnka kültürünün izinde, kutsal topraklar ve bakir doğaya yolculuk’. Tura katılanlar 15 gün boyunca, kumlu düzlüklerden tropikal yağmur ormanlarına, görkemli And Dağları’ndan bereketli Amazon Nehri’ne kadar Peru, Bolivya ve Kolombiya’nın doğal güzellikleri içinde gezip Nasca Çölü’ne çizilmiş dev şekillerden Machu Picchu’ya kadar pek çok tarihi ve kültürel öneme sahip yeri görebilecek.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Fındığın yolculuğu


Pokutsal Tur ve Fındık Ocağı tarafından düzenlenen Fındık Hasadı ve Trabzon Gastro turu, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak. Fındığın bahçeden sonra çıktığı yolculuğu takip edecek tur boyunca kahvaltıdan akşam yemeğine tüm öğünlere yerel lezzetler eşlik edecek. Kişi başı katılım ücreti 1850 lira. Detaylı bilgi: pokutsal.com

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

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