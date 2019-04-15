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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
15.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberlerini sizler için derledi. İşte detaylar...

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Yaz D Hotel Maris Bay’de erken başlıyor

Ege ve Akdeniz’in kesişme noktası Datça’da yer alan D Hotel Maris Bay, 19 Nisan’da yaza merhaba diyecek. Lüks konsepte 196 oda, iki villayla hizmet veren otelde bu yılki en büyük yenilik mutfakta. Sezona yeni restoran Maris Kitchen ile giren tesiste La Guerite, Manos, Zuma ve Nusr-Et de hizmet vermeye devam ediyor.

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Pedalla Frig Vadisi

NG Afyon’un desteğiyle bu yıl 7. kez düzenlenen ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’, 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Frig Vadisi’nin binlerce yıllık tarihinin keşfedileceği turda, amatör ve profesyonel bisikletçiler pedal çevirecek. Bisikletleri üzerinde üç gün boyunca 180 km’lik bir parkuru tamamlayacak olan bisikletseverler, bölgenin binlerce yıllık tarih ve kültür mirasını keşfedecek. 25-28 Nisan tarihleri arasında ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’ için iki kişilik odada, yarım pansiyon, üç gece konaklama, 2 bin 220 TL’den başlıyor.

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Tarih dolu ilkbahar yolculuğu

Antonina Turizm, 26-28 Nisan tarihlerinde ‘Tunceli-Munzur Vadisi’ kültür turu düzenliyor. Petek Kalesi, Girlevik Şelalesi, Sungur Bey Camii ve Pülümür Suyu görülecek yerler arasında. İki gece üç gün sürecek olan turun fiyatı gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama dahil kişi başı 1895 TL. Detaylı bilgi için: www.antoninaturizm.com

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Göbeklitepe’nin önlenemez yükselişi

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’ye ilgi artarak devam ediyor. Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber’in 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonuçlarına göre tarihin en eski tapınağı 13 bin 453 haberde yer aldı. Bu haberlerin okunma sayısı ise 417 milyon 34 bin 630. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinin Örencik Köyü sınırlarında bulunan Göbeklitepe bilinen ilk inanç tapınağı ve en eski kültür varlığı olarak kabul ediliyor. 2019 yılının turizmde ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan bölgede bu yıl birçok etkinlik düzenlenecek.

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Beyaz gecelere yerinizi ayırtın

Fest Travel, 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında ‘Rusya’ turu düzenliyor. Moskova’daki Kremlin ile Kızıl Meydan, tarihi St. Petersburg merkezi ve Novodeviçi Manastırı, Tretyakov Galerisi, Puşkin Güzel Sanatlar Müzesi ve dünyanın en büyük ve en ünlü kültür hazinelerinden olan Ermitaj Müzesi tur kapsamında ziyaret edilecek. Yedi gece sekiz gün sürecek olan turun fiyatı gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama dahil kişi başı 2 bin 500 Euro. Detaylı bilgi için www.festtravel.com

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

En romantik Barselona

Katalonya’nın ‘Sevgililer Günü’ olarak da kabul edilen Sant Jordi Festivali bu yıl 23 Nisan’da kutlanacak. Kültür ve romantizmi birleştiren festival, bölgenin en orijinal kutlaması olarak kabul ediliyor. Festival, farklı dönemlerden gelen geleneklerin karışımından oluşuyor. Festivalin en can alıcı kutlamalarının yapıldığı Barselona’da çiçekler ve kitap tezgâhlarıyla donatılan sokaklar geleneksel dansları icra eden ve üst üste binerek kule yapan insanlarla dolup taşıyor.

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

Pisa Kulesi düzeliyor!

İtalya’nın eğikliğiyle ünlü simgesi Pisa Kulesi, kimlik problemiyle karşı karşıya olabilir. Çünkü üzerinde bulunduğu zeminden dolayı her yıl biraz daha çöken kulenin güvenlik ve onarım çalışmaları sayesinde 4.47 derece olan eğimi 4.1 dereceye düştü. Bunun için de yaklaşık 260 milyon dolar harcandı. Bu gelişmelerin ardından uzmanlar, kulenin 200 yıl daha ayakta durabileceğine inanıyor.

Haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatları

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