HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

Bodrum Cup bu yıl İstanbul’dan başlıyor

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan Türkiye’nin önde gelen uluslararası deniz festivali ‘Bodrum Cup’ 30. yılını kutluyor. Organizasyon, bu yıla özel ilk kez İstanbul’dan start alacak.

İlk etap Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge olacak. Ardından American Hospital The Bodrum Cup etabıyla 22-27 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Yarışlar; gulet, tırhandil, mozaik, klasik ve cruiser kategorilerinde gerçekleşecek. 13 Ekim’de Four Seasons Hotel’deki ‘kırmızı halı’ etkinliği sırasında yatlar İstanbul Boğazı’ndan görkemli bir geçiş yapacak. 30 mega yat, sırasıyla Kalamış Marina, Şarköy/Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız/Çeşme ve Samos/Kuşadası noktalarından geçerek Yalıkavak’a gidecek.

Bodrum Cup, konserlerin, sosyal sorumluluk etkinliklerinin yanı sıra Gastronometro’nun ana sponsorluğunda ‘Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması’ gibi birçok etkinlikle de yelkencilere ve izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yarışlara bireysel olarak katılmak isteyen yelken tutkunları da kabin kiralayabiliyor. Fiyatı, iki kişilik kabinde kişi başı 3 bin TL (bodrumcup.com).





Gezdiren ‘bienal’

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali, bu yıl ilk kez, Mavi sponsorluğunda, katılımcıların şehre daha önce hiç bakmadıkları bir gözle bakmalarını sağlayan ‘tematik tasarım rotaları’ düzenliyor. İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek, her birine alanında önde gelen isimlerin rehberlik edeceği sekiz özel tur İstanbul’un tasarım gözüyle adım adım yeniden keşfedilmesine olanak sağlıyor.

İlk tur Ahmet Ümit eşliğinde gerçekleşecek. ‘3 Roman 1 Gezi’ adındaki tur kapsamında yazarın ‘Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’, ‘Beyoğlu Rapsodisi’ ve ‘Elveda Güzel Vatanım’ romanlarına ev sahipliği yapan ve ilham veren sokakları adım adım gezerken, semtin büyülü hikâyesini de bizzat Ahmet Ümit’ten dinleme fırsatı bulacaksınız. Tarih: 12 Ekim Cuma. Saat: 10.00-14.00. Fiyat: 160 TL.

Pedallıyorum ekibi rehberliğinde Boğaz hattında gerçekleşecek ‘Bisiklet Turu’nda ise katılımcılar ulaşım araçlarının en temiziyle İstanbul’u deneyimleyecek. Tur Bahçeköy’den başlayıp Emirgân Korusu’nda bitecek. Tarih: 14 Ekim Pazar. Saat: 09.00-15.00. Fiyat: Bisikletsiz 67 TL, bisikletli 100 TL.

Prof. Dr. Murat Güvenç’in anlatımıyla gerçekleşecek ‘İstanbul’un Hanları Turu’nda, üretimin mekân ile bütünleştiği, mimarinin üretimi nitelendirdiği Tarihi Yarımada’nın zanaat merkezleri ve ortak üretim alanları ziyaret edilecek. 13 Ekim Cumartesi, 09.30-12.30.

Bienal kapsamında yapılacak diğer turlarsa şöyle: İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer’in anlatımıyla Müzik Turu: 24 Ekim Çarşamba, 15.00-18.00, 112 TL.

Teğet Mimarlık kurucularından Ertuğ Uçar’la İstanbul Fenerleri Turu: 18 Ekim Perşembe, 11.00-15.00, 112 TL. Mavi’nin tasarım direktörü Güney Oktar’la ‘Mavi ile Şimdiki İstanbul’da Ustalar Tur’u. Tarih daha sonra açıklanacak.

VitrA sponsorluğunda, ‘Okullar Okulu’ başlığı altında düzenlenen turlar 12 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek (http://aschoolofschools.iksv.org).





Peribacalarını koşarak keşfedin

Argeus Travel & Events tarafından Ürgüp - Kapadokya’da bu yıl beşinci kez düzenlenecek ‘Salomon Kapadokya Ultra-Trail’ dünyanın en önemli uzun mesafe patika koşucularını ağırlayacak. Katılımcı sayısı her yıl katlanarak yükselen yarışa geçen yıl 1665 kişi katılmıştı. 19-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak yarışlara bu yıl 2 binin üzerine sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlar üç farklı parkurda yapılacak. UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alan bölgenin vadi ve platolarında gerçekleştirilecek 119 kilometrelik CUT parkuru, toplam 3 bin 730 metreden fazla tırmanış içeriyor. Ürgüp şehir merkezinde başlayacak CUT parkurunun 24 saatte tamamlanması gerekiyor. 63 kilometrelik CMT parkurunun ise son bitiş zamanı 12 saat 30 dakika. En kısa parkur olan 38 kilometrelik CST’de ise sporcular 1.120 metreden fazla tırmanacak. Yarışın son bitiş zamanı da 6 saat 30 dakika.

2018 UTMB (The Ultra-Trail du Mont-Blanc) Kadınlar Şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, dünya şampiyonu ABD’li Amy Sproston, 2016 Ultra-Trail World Tour şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu Faslı Rachid El-Morabity, CMT parkuru erkekler rekoru sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi dünyaca ünlü sporcular Kapadokya’da yarışacak. Organizasyon süresince yaklaşık 3 bin 500 kişinin Kapadokya’da konaklaması bekleniyor. Salomon Kapadokya Ultra-Trail 2018’in kayıtları bu gece yarısı sona erecek (https://cappadociaultratrail.com).