HaftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmayacak fÄ±rsatlarÄ±

Bodrum Cup bu yÄ±l Ä°stanbulâ€™dan baÅŸlÄ±yor

Era Bodrum Yelken KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen uluslararasÄ± deniz festivali â€˜Bodrum Cupâ€™ 30. yÄ±lÄ±nÄ± kutluyor. Organizasyon, bu yÄ±la Ã¶zel ilk kez Ä°stanbulâ€™dan start alacak.

Ä°lk etap Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge olacak. ArdÄ±ndan American Hospital The Bodrum Cup etabÄ±yla 22-27 Ekim tarihleri arasÄ±nda devam edecek. YarÄ±ÅŸlar; gulet, tÄ±rhandil, mozaik, klasik ve cruiser kategorilerinde gerÃ§ekleÅŸecek. 13 Ekimâ€™de Four Seasons Hotelâ€™deki â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±â€™ etkinliÄŸi sÄ±rasÄ±nda yatlar Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™ndan gÃ¶rkemli bir geÃ§iÅŸ yapacak. 30 mega yat, sÄ±rasÄ±yla KalamÄ±ÅŸ Marina, ÅžarkÃ¶y/Marmara AdasÄ±, Babakale, Midilli, SakÄ±z/Ã‡eÅŸme ve Samos/KuÅŸadasÄ± noktalarÄ±ndan geÃ§erek YalÄ±kavakâ€™a gidecek.

Bodrum Cup, konserlerin, sosyal sorumluluk etkinliklerinin yanÄ± sÄ±ra Gastronometroâ€™nun ana sponsorluÄŸunda â€˜MaviÂ Yolculuk MutfaÄŸÄ± Yemek YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™ gibi birÃ§ok etkinlikle de yelkencilere ve izleyicilere keyifli anlar yaÅŸatacak. YarÄ±ÅŸlara bireysel olarak katÄ±lmak isteyen yelken tutkunlarÄ± da kabin kiralayabiliyor. FiyatÄ±, iki kiÅŸilik kabinde kiÅŸi baÅŸÄ± 3 bin TL (bodrumcup.com).





Gezdiren â€˜bienalâ€™

Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Sanat VakfÄ± (Ä°KSV) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 4. Ä°stanbul TasarÄ±m Bienali, bu yÄ±l ilk kez, Mavi sponsorluÄŸunda, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ÅŸehre daha Ã¶nce hiÃ§ bakmadÄ±klarÄ± bir gÃ¶zle bakmalarÄ±nÄ± saÄŸlayan â€˜tematik tasarÄ±m rotalarÄ±â€™ dÃ¼zenliyor. Ä°stanbulâ€™un dÃ¶rt bir yanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek, her birine alanÄ±nda Ã¶nde gelen isimlerin rehberlik edeceÄŸi sekiz Ã¶zel tur Ä°stanbulâ€™un tasarÄ±m gÃ¶zÃ¼yle adÄ±m adÄ±m yeniden keÅŸfedilmesine olanak saÄŸlÄ±yor.

Ä°lk tur Ahmet Ãœmit eÅŸliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸecek. â€˜3 Roman 1 Geziâ€™ adÄ±ndaki tur kapsamÄ±nda yazarÄ±n â€˜BeyoÄŸluâ€™nun En GÃ¼zel Abisiâ€™, â€˜BeyoÄŸlu Rapsodisiâ€™ ve â€˜Elveda GÃ¼zel VatanÄ±mâ€™ romanlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapan ve ilham veren sokaklarÄ± adÄ±m adÄ±m gezerken, semtin bÃ¼yÃ¼lÃ¼ hikÃ¢yesini de bizzat Ahmet Ãœmitâ€™ten dinleme fÄ±rsatÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Tarih: 12 Ekim Cuma. Saat:Â 10.00-14.00. Fiyat: 160 TL.

PedallÄ±yorum ekibi rehberliÄŸinde BoÄŸaz hattÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek â€˜Bisiklet Turuâ€™nda ise katÄ±lÄ±mcÄ±lar ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n en temiziyle Ä°stanbulâ€™u deneyimleyecek. Tur BahÃ§ekÃ¶yâ€™den baÅŸlayÄ±p EmirgÃ¢n Korusuâ€™nda bitecek. Tarih: 14 Ekim Pazar. Saat: 09.00-15.00. Fiyat: Bisikletsiz 67 TL, bisikletli 100 TL.

Prof. Dr. Murat GÃ¼venÃ§â€™in anlatÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek â€˜Ä°stanbulâ€™un HanlarÄ± Turuâ€™nda, Ã¼retimin mekÃ¢n ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸi, mimarinin Ã¼retimi nitelendirdiÄŸi Tarihi YarÄ±madaâ€™nÄ±n zanaat merkezleri ve ortak Ã¼retim alanlarÄ± ziyaret edilecek. 13 Ekim Cumartesi, 09.30-12.30.

Bienal kapsamÄ±nda yapÄ±lacak diÄŸer turlarsa ÅŸÃ¶yle: Ä°stanbul MÃ¼zik Festivali DirektÃ¶rÃ¼ Efruz Ã‡akÄ±rkaya ve Ä°stanbul Caz Festivali DirektÃ¶rÃ¼ Harun Ä°zerâ€™in anlatÄ±mÄ±yla MÃ¼zik Turu: 24 Ekim Ã‡arÅŸamba, 15.00-18.00,Â 112 TL.

TeÄŸet MimarlÄ±k kurucularÄ±ndan ErtuÄŸ UÃ§arâ€™la Ä°stanbul Fenerleri Turu: 18 Ekim PerÅŸembe, 11.00-15.00,Â 112 TL. Maviâ€™nin tasarÄ±m direktÃ¶rÃ¼ GÃ¼ney Oktarâ€™la â€˜Mavi ile Åžimdiki Ä°stanbulâ€™da Ustalar Turâ€™u. Tarih daha sonra aÃ§Ä±klanacak.Â

VitrA sponsorluÄŸunda, â€˜Okullar Okuluâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlenen turlar 12 Ekim â€“ 4 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek (http://aschoolofschools.iksv.org).





PeribacalarÄ±nÄ± koÅŸarak keÅŸfedin

Argeus Travel & Events tarafÄ±ndan ÃœrgÃ¼p - Kapadokyaâ€™da bu yÄ±l beÅŸinci kez dÃ¼zenlenecek â€˜Salomon Kapadokya Ultra-Trailâ€™ dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli uzun mesafe patika koÅŸucularÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak. KatÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ± her yÄ±l katlanarak yÃ¼kselen yarÄ±ÅŸa geÃ§en yÄ±l 1665 kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 19-21 Ekim tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak yarÄ±ÅŸlara bu yÄ±l 2 binin Ã¼zerine sporcunun katÄ±lmasÄ± bekleniyor. YarÄ±ÅŸlar Ã¼Ã§ farklÄ± parkurda yapÄ±lacak. UNESCO DÃ¼nya MiraslarÄ± Listesiâ€™nde yer alan bÃ¶lgenin vadi ve platolarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 119 kilometrelik CUT parkuru, toplam 3 bin 730 metreden fazla tÄ±rmanÄ±ÅŸ iÃ§eriyor. ÃœrgÃ¼p ÅŸehir merkezinde baÅŸlayacak CUT parkurunun 24 saatte tamamlanmasÄ± gerekiyor. 63 kilometrelik CMT parkurunun ise son bitiÅŸ zamanÄ± 12 saat 30 dakika. En kÄ±sa parkur olan 38 kilometrelik CSTâ€™de ise sporcular 1.120 metreden fazla tÄ±rmanacak. YarÄ±ÅŸÄ±n son bitiÅŸ zamanÄ± da 6 saat 30 dakika.

2018 UTMB (The Ultra-Trail du Mont-Blanc) KadÄ±nlar Åžampiyonu Ä°talyan Francesca Canepa, erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, dÃ¼nya ÅŸampiyonu ABDâ€™li Amy Sproston, 2016 Ultra-Trail World Tour ÅŸampiyonu LitvanyalÄ± Gediminas Grinius, 5 kez Fas Ã‡Ã¶l Maratonu ÅŸampiyonu FaslÄ± Rachid El-Morabity, CMT parkuru erkekler rekoru sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ sporcular Kapadokyaâ€™da yarÄ±ÅŸacak. Organizasyon sÃ¼resince yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸinin Kapadokyaâ€™da konaklamasÄ± bekleniyor. Salomon Kapadokya Ultra-Trail 2018â€™in kayÄ±tlarÄ± bu gece yarÄ±sÄ± sona erecek (https://cappadociaultratrail.com).





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