Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberleri sizler için derledi. İşte detaylar...
Zamanda yolculuk
Setur, yüksek hızlı trenle Osmanlı ve Türkmen evleriyle meşhur Odunpazarı’na 19 Mayıs’ta tur düzenliyor. Bir gece iki gün sürecek turda, Porsuk Çayı, Lületaşı Atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı ve Balmumu Heykeller Müzesi gezilecek yerlerden sadece birkaçı... Fiyatı: 515 TL (www.setur.com.tr).
En zorlu maraton başlıyor
Türkiye’nin en zorlu koşu yarışlarından Mammut Tahtalı Run to Sky, 18-20 Mayıs tarihlerinde Çıralı’da gerçekleşecek. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek yarış aynı zamanda İsviçreli outdoor markası Mammut’un dünyada desteklediği tek yarış olma özelliğini taşıyor. Maratonda her biri farklı zorluk seviyesi, eğim ve irtifaya sahip beş farklı tur gerçekleşecek. Likya yolunu içine alan parkuruyla antik yürüyüş yolları arasında farklı bir dünyaya adım atmayı sağlayan yarışmanın kayıtları, www.tahtaliruntosky.com sitesi üzerinden yapılıyor.
Ukraynalı turist de ‘Türkiye’ diyor
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna turizm pazarını inceledi. Ukraynalıların 1.3 milyon kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı. Raporda, Ukraynalı turistlerin fiyat odaklı beklentilerinin karşılanması, her şey dahil sistemine yönelim ve ulaşım alternatifleri dikkate alınarak 2018 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısının 1.5 milyonu aşmasının beklendiği kaydedildi. Türkiye’den bu ülkeye gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörülüyor.
Rusya’dan 1 milyon yolcu taşıyacak
Onur Air, yaz tarifesiyle birlikte uçuş ağını genişletiyor. Antalya, Alanya, Bodrum ve İstanbul’dan Rusya’nın 14 şehrine sefer başlatacak olan Onur Air, bu uçuşlarla 2018 yılında Rusya’dan gelmesi beklenen 6 milyon Rus turistin 1 milyonunu taşıyacak. 26 Nisan tarihi itibariyle Antalya’dan Belgorod, Çelyabinsk, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Perm, Rostov, Samara, Ufa, Voronej, Yekaterinburg’a, Alanya’dan Kazan, Rostov, St. Petersburg ve Yekaterinburg’a, 29 Nisan itibariyle İstanbul’dan Mahaçkale’ye ve 26 Mayıs itibariyle de Bodrum’dan Rostov’a uçuşlar gerçekleştirecek. Böylelikle uçuşlarda 1 milyon yolcuya hizmet verecek.
Bahar ateşi
Edirne’de baharın habercisi olarak kabul edilen Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs’ta düzenlenecek. Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek festival, iki ayrı mekânda kutlanacak. Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi’nde, diğer etkinlikler ise Kırkpınar Güreşleri’nin de düzenlendiği Sarayiçi’nde olacak. 7. Geleneksel At Yarışları, Kakava Ateşi ve dilek dileme gibi birçok etkinlik sizi bekliyor.
Yepyeni bir festival
Eskişehir, 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında eğlenceli bir rock festivaline ev sahipliği yapacak. Umut Kuzey önderliğinde, Kral Pop, Milyon TV ve Redbull’un katkılarıyla ilk kez düzenlenecek ESKİFEST, Eskişehir Mola Tesisleri’nde müzikseverlere ve şehirde eğitim gören binlerce üniversiteli gence unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak. Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pinhani, Yeni Türkü, Athena, Feridun Düzağaç, Manga ve Teoman sahne alacak isimlerden sadece birkaçı…
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