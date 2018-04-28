Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haftanın kaçırılmayacak fırsatları
Seyahat
Hürriyet Haber
28.04.2018 - 23:55, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberleri sizler için derledi. İşte detaylar...

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Zamanda yolculuk

Setur, yüksek hızlı trenle Osmanlı ve Türkmen evleriyle meşhur Odunpazarı’na 19 Mayıs’ta tur düzenliyor. Bir gece iki gün sürecek turda, Porsuk Çayı, Lületaşı Atölyeleri, Cam Sanatları Müzesi, Kent Park, Bilim Sanat ve Kültür Parkı ve Balmumu Heykeller Müzesi gezilecek yerlerden sadece birkaçı... Fiyatı: 515 TL (www.setur.com.tr).

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


En zorlu maraton başlıyor

Türkiye’nin en zorlu koşu yarışlarından Mammut Tahtalı Run to Sky, 18-20 Mayıs tarihlerinde Çıralı’da gerçekleşecek. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek yarış aynı zamanda İsviçreli outdoor markası Mammut’un dünyada desteklediği tek yarış olma özelliğini taşıyor. Maratonda her biri farklı zorluk seviyesi, eğim ve irtifaya sahip beş farklı tur gerçekleşecek. Likya yolunu içine alan parkuruyla antik yürüyüş yolları arasında farklı bir dünyaya adım atmayı sağlayan yarışmanın kayıtları, www.tahtaliruntosky.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


Ukraynalı turist de ‘Türkiye’ diyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna turizm pazarını inceledi. Ukraynalıların 1.3 milyon kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülke Türkiye oldu. Geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısı 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştı. Raporda, Ukraynalı turistlerin fiyat odaklı beklentilerinin karşılanması, her şey dahil sistemine yönelim ve ulaşım alternatifleri dikkate alınarak 2018 yılında Ukrayna’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısının 1.5 milyonu aşmasının beklendiği kaydedildi. Türkiye’den bu ülkeye gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörülüyor.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


Rusya’dan 1 milyon yolcu taşıyacak

Onur Air, yaz tarifesiyle birlikte uçuş ağını genişletiyor. Antalya, Alanya, Bodrum ve İstanbul’dan Rusya’nın 14 şehrine sefer başlatacak olan Onur Air, bu uçuşlarla 2018 yılında Rusya’dan gelmesi beklenen 6 milyon Rus turistin 1 milyonunu taşıyacak. 26 Nisan tarihi itibariyle Antalya’dan Belgorod, Çelyabinsk, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Perm, Rostov, Samara, Ufa, Voronej, Yekaterinburg’a, Alanya’dan Kazan, Rostov, St. Petersburg ve Yekaterinburg’a, 29 Nisan itibariyle İstanbul’dan Mahaçkale’ye ve 26 Mayıs itibariyle de Bodrum’dan Rostov’a uçuşlar gerçekleştirecek. Böylelikle uçuşlarda 1 milyon yolcuya hizmet verecek.

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


Bahar ateşi

Edirne’de baharın habercisi olarak kabul edilen Kakava Şenlikleri, 5-6 Mayıs’ta düzenlenecek. Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek festival, iki ayrı mekânda kutlanacak. Konser, yarışma, dans gösterileri Saraçlar Caddesi’nde, diğer etkinlikler ise Kırkpınar Güreşleri’nin de düzenlendiği Sarayiçi’nde olacak. 7. Geleneksel At Yarışları, Kakava Ateşi ve dilek dileme gibi birçok etkinlik sizi bekliyor. 

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


Yepyeni bir festival

Eskişehir, 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında eğlenceli bir rock festivaline ev sahipliği yapacak. Umut Kuzey önderliğinde, Kral Pop, Milyon TV ve Redbull’un katkılarıyla ilk kez düzenlenecek ESKİFEST, Eskişehir Mola Tesisleri’nde müzikseverlere ve şehirde eğitim gören binlerce üniversiteli gence unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak. Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Pinhani, Yeni Türkü, Athena, Feridun Düzağaç, Manga ve Teoman sahne alacak isimlerden sadece birkaçı…

Haftanın kaçırılmayacak fırsatları


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