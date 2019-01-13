Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
13.01.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri sizler için kaçırılmaması gereken seyahat turları ve haberlerini derledi. İşte detaylar...

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Moğol steplerinde buz festivali

Moğolistan’ın en büyük tatlı su kaynağı olan Khövsgöl’de 2002’den bu yana her mart ayının ilk hafta sonu Buz Festivali düzenleniyor. Festival boyunca bölgede yaşayanlarla yakındaki sınırı geçip gelen Ruslar göl üzerinde düzenlenen etkinliklere katılıyor. Atlı kızak yarışları, yerel bir tür curling olan shagain naadam, karşılaşmaları etkinliklerden bazıları. Ayrıca buzdan heykeller yapılıyor, buz pateni eğlenceleri düzenleniyor. Farklı etnik göçebe grupları bir araya getirdiğinden, festivale bölgede yaşayan Moğollar ve Ruslar tarafından büyük önem veriliyor. Khövsgöl, deniz seviyesinden 1645 metre yükseklikte; uzunluğu 136 kilometreyi, genişliği 36 kilometreyi buluyor. En derin noktası ise 267 metre. Dünyanın tatlı su kaynağının yüzde 2’sine ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple halk arasındaki adı, ‘Moğolistan’ın Mavi İncisi’. Festival zamanı Khövsgöl’e Ulan Batur uçuşlu turlar düzenleniyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları



Müzede Selfie Günü

16 Ocak Çarşamba günü, bizde ve dünyanın pek çok yerinde ‘Müzede Selfie Günü’ olarak kutlanıyor. Amaç, müze ve ören yerlerimize olan ilgiyi artırmak, kültürel miraslarımızı daha geniş kitlelere yaymak. Müzede Selfie Günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde sabah 09.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek. www.instagram.com/muzedeselfiegunu

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Kulaklarınızın pasını silen tur

Setur, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Siena’ya Andrea Bocelli Toskana konser turu düzenliyor. Santa Maria Katedrali, Gaia Çeşmesi, Piazza Del Campo ve Çan Kulesi görülecek yerler arasında. Üç gece dört gün sürecek tura gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve konser bileti dahil. Turun fiyatı 1697 Euro. Detaylı bilgi için: setur.com.tr

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları



Bauhaus’un 100. yılı kutlanıyor

Almanya bu yıl, sanatta devrim yaratan Bauhaus akımının 100. yaşını kutluyor. Etkinlikler 2018 ortalarında başladı bile ama açılış festivali 16-24 Ocak arasında, Berlin Sanat Akademisi’nde yapılacak. Dokuz gün boyunca konser, tiyatro, enstalasyon, dans ve sinema alanlarında üretilmiş işlerle Bauhaus’un yolculuğu kutlanacak, atölye çalışmaları düzenlenecek. Efsane Bauhaus partileri yeniden canlandırılmaya çalışılacak. Kutlama programında sanat ve teknoloji, insan ve makine ilişkisi anahtar bir rol üstleniyor. 1919-1933 yılları arasında sanat dünyasına yön vermiş, Almanya doğumlu bu akım ilgi alanınızdaysa, dokuz günlük festivali kaçırmayın. Ayrıntılı bilgiye www.bauhausfestival.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Türkiye 2019’da 39. sıraya yükseldi!

Pasaportların dünya üzerinde kaç ülkeye vizesiz seyahat edebildiğine bağlı olarak ölçüm yapılan Pasaport Index 2019 Ocak verileri açıklandı. 115 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Avrupa ülkeleri arasında 18., dünyada ise en güçlü 39. pasaport oldu. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında en başta ise Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Afganistan pasaportu bulunuyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


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