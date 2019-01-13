Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Hürriyet Seyahat editörleri sizler için kaçırılmaması gereken seyahat turları ve haberlerini derledi. İşte detaylar...
Moğol steplerinde buz festivali
Moğolistan’ın en büyük tatlı su kaynağı olan Khövsgöl’de 2002’den bu yana her mart ayının ilk hafta sonu Buz Festivali düzenleniyor. Festival boyunca bölgede yaşayanlarla yakındaki sınırı geçip gelen Ruslar göl üzerinde düzenlenen etkinliklere katılıyor. Atlı kızak yarışları, yerel bir tür curling olan shagain naadam, karşılaşmaları etkinliklerden bazıları. Ayrıca buzdan heykeller yapılıyor, buz pateni eğlenceleri düzenleniyor. Farklı etnik göçebe grupları bir araya getirdiğinden, festivale bölgede yaşayan Moğollar ve Ruslar tarafından büyük önem veriliyor. Khövsgöl, deniz seviyesinden 1645 metre yükseklikte; uzunluğu 136 kilometreyi, genişliği 36 kilometreyi buluyor. En derin noktası ise 267 metre. Dünyanın tatlı su kaynağının yüzde 2’sine ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple halk arasındaki adı, ‘Moğolistan’ın Mavi İncisi’. Festival zamanı Khövsgöl’e Ulan Batur uçuşlu turlar düzenleniyor.
Müzede Selfie Günü
16 Ocak Çarşamba günü, bizde ve dünyanın pek çok yerinde ‘Müzede Selfie Günü’ olarak kutlanıyor. Amaç, müze ve ören yerlerimize olan ilgiyi artırmak, kültürel miraslarımızı daha geniş kitlelere yaymak. Müzede Selfie Günü, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde sabah 09.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek. www.instagram.com/muzedeselfiegunu
Kulaklarınızın pasını silen tur
Setur, 24-27 Temmuz tarihleri arasında Siena’ya Andrea Bocelli Toskana konser turu düzenliyor. Santa Maria Katedrali, Gaia Çeşmesi, Piazza Del Campo ve Çan Kulesi görülecek yerler arasında. Üç gece dört gün sürecek tura gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama ve konser bileti dahil. Turun fiyatı 1697 Euro. Detaylı bilgi için: setur.com.tr
Bauhaus’un 100. yılı kutlanıyor
Almanya bu yıl, sanatta devrim yaratan Bauhaus akımının 100. yaşını kutluyor. Etkinlikler 2018 ortalarında başladı bile ama açılış festivali 16-24 Ocak arasında, Berlin Sanat Akademisi’nde yapılacak. Dokuz gün boyunca konser, tiyatro, enstalasyon, dans ve sinema alanlarında üretilmiş işlerle Bauhaus’un yolculuğu kutlanacak, atölye çalışmaları düzenlenecek. Efsane Bauhaus partileri yeniden canlandırılmaya çalışılacak. Kutlama programında sanat ve teknoloji, insan ve makine ilişkisi anahtar bir rol üstleniyor. 1919-1933 yılları arasında sanat dünyasına yön vermiş, Almanya doğumlu bu akım ilgi alanınızdaysa, dokuz günlük festivali kaçırmayın. Ayrıntılı bilgiye www.bauhausfestival.de adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye 2019’da 39. sıraya yükseldi!
Pasaportların dünya üzerinde kaç ülkeye vizesiz seyahat edebildiğine bağlı olarak ölçüm yapılan Pasaport Index 2019 Ocak verileri açıklandı. 115 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, Avrupa ülkeleri arasında 18., dünyada ise en güçlü 39. pasaport oldu. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında en başta ise Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ni 166 ülkeye vizesiz seyahat imkânı tanıyan Almanya ve 165 ülke ile Singapur takip ediyor. Listenin son sırasında ise yalnızca 5 ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Afganistan pasaportu bulunuyor.
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