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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Haber
01.04.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat ve gezi fırsatlarını sizin için derledik. İşte güzel vakitler geçirebileceğiniz fırsatlarla ilgili bilgiler...

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Kaçamaklara dijital çözüm

Tatil yapmak için harcayacağınız onca emek, vize çileleri, rezervasyonlar, sarfedeceğiniz onca zaman sizi ürkütmesin. Fulltrip sizlere vize başvurusu, teslimi, otel, bilet, araç kiralama, şehir rehberi gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak seyahatlerinize dijital kolaylık getirecek. (www.fulltrip.com)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

‘Güllerin içinden’

Türkiye’ nin gül bahçesi Isparta’da hasat zamanı! Uçsuz bucaksız manzaralara sahip bahçelerde güllerin nasıl toplandıkları ve fabrikada hangi işlemlerden geçtiğini Setur’un ‘Isparta Gül Hasadı Turu’yla görebilirsiniz. 17 Mayıs, 7 ve 14 Haziran’da düzenlenecek turlarda Eğirdir Gölü ve Sagalassos da duraklar arasında olacak. (www.setur.com.tr - 740 TL)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

‘Göreme’yen kalmasın!

Aylık ortalama 390 milyon ziyaretçisi olan Göreme Tarihi Milli Parkı’na, bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor tarafından mükemmellik sertifikası verildi. Park, bu başarısının yanı sıra yine TripAdvisor’ın verdiği ‘2017 Travellers CHOICE’ ödülüne de layık görüldü ve ortalama puanıyla yüzde 1’lik dilimdeki, seçkin yerler arasındaki yerini aldı.

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Bir şatoda kalmak ister misiniz?

Sıradışı Kıtalar seyahat acentesi, Saffet Emre Tonguç eşliğinde müthiş bir İskoçya Şatoları turu düzenliyor. Gezinin ilk durağında 17 odalı ve özel olarak bu gruba kapatılmış Dundas Şatosu’nda konaklanacak. Dundas’ta kralların en eski sporlarından biri olarak bilinen şahin seyri esnasında vahşi kuşları yönlendirme ve uçurma deneyimi yaşabilirsiniz. İkinci duraktaysa Kuzey İskoçya’nın eteklerinde yer alan, İskoçya’nın en iyi bilinen otellerinden biri olan Gleneagles’ta kalınacak. Burası golfseverler için gerçek bir cennet. Turda Edinburgh, Glamis Castle, Stirling Castle gibi duraklar da mevcut. (www.siradisikitalar.com - Tel: 0549 688 85 07 ve 0216 504 40 70)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

‘Yeni Dünya’yı keşfe çıkın

Peru’da lamaların arasında İnkaların peşine düşmeye, Brezilya sınırında Iguazu Şelalesi’nde ıslanmaya, Arjantin’in gece hayatını ve vazgeçilmezi tangoyu deneyimlemeye ne dersiniz? Tura Turizm’in 16 Ağustos’taki ‘Büyük Güney Amerika Turu’yla unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Rio de Janerio sahilleri, dünyanın yedi modern harikasından biri ‘Kurtarıcı İsa’ heykeli ve daha nice eşsiz aktivite bu 10 günlük turda sizleri bekliyor. (www.turaturizm.com)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Afyon Nisan’da dopdolu!

Bu ay Afyon kültür, sanat ve spora doyacak. NG Hotels destekleriyle iki muhteşem etkinlik gerçekleştirilecek; ‘Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’ ve ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’.Bu yıl 17.’si düzenlenecek ‘Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’, yarın (2 Nisan) başlıyor. On gün sürecek festivalde Çek topluluk ‘Fagotik Quartet’, piyanonun yıldızları Petra Milarova, Natasa Mitrovic, Buğra Çankır gibi pek çok isim sahne alacak. Son yıllarda doğa sporlarında yeni bir merkez haline gelen Afyon, 27-29 Nisan tarihlerinde ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapacak. Sporcular 120 km’lik parkurda hem ter dökecek hem de bölgenin barındırdığı Peribacaları, Ayvaz Kalesi, Aslan Taşı, Büyük Yayla Göleti ve Kumbet gibi güzelliklere tanıklık edecekler. (facebook.com/ngsapanca - 0212 269 00 69)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Yoğun huzur içerir!

Dalış eğitmenleri Jürgen Janning ve Ahmet Durmaz, sizlere ender karşılaşacağınız bir fırsat sunuyor. İkili, tekneleri ‘MSY OKYANUS JD’de yedi gece konaklamalı mavi turlarında Selimiye, Hisarönü Körfezi, Datça, Yeşilova Körfezi ve Bozburun’un pırıl pırıl sularında dalış ve yogayı birleştiriyor. Kara üzerinde de pilates eğitimleri ve yürüyüşlerin de düzenleneceği turlar 6 Mayıs’tan itbaren haftalık olarak düzenlenecek. (www.jdiveturkey.com)

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Yüzen saray geliyor

MSC Cruises’ın yeni gemisi ‘Seaside’ 2 Haziran’da Akdeniz kıyılarında seferlere başlayacak. Gemi, Genova, Napoli, Sicilya, Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına uğrayacak. Kabinlerinde rahatlıkla güneşlenme imkanı veren geniş balkonlu ‘Beach Condo’ konsepiyle konforlu bir yolculuk için www.msccruises.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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