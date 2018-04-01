Haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Kaçamaklara dijital çözüm



Tatil yapmak için harcayacağınız onca emek, vize çileleri, rezervasyonlar, sarfedeceğiniz onca zaman sizi ürkütmesin. Fulltrip sizlere vize başvurusu, teslimi, otel, bilet, araç kiralama, şehir rehberi gibi her tür hizmeti tek bir platform üzerinden sunarak seyahatlerinize dijital kolaylık getirecek. (www.fulltrip.com)

‘Güllerin içinden’



Türkiye’ nin gül bahçesi Isparta’da hasat zamanı! Uçsuz bucaksız manzaralara sahip bahçelerde güllerin nasıl toplandıkları ve fabrikada hangi işlemlerden geçtiğini Setur’un ‘Isparta Gül Hasadı Turu’yla görebilirsiniz. 17 Mayıs, 7 ve 14 Haziran’da düzenlenecek turlarda Eğirdir Gölü ve Sagalassos da duraklar arasında olacak. (www.setur.com.tr - 740 TL)

‘Göreme’yen kalmasın!



Aylık ortalama 390 milyon ziyaretçisi olan Göreme Tarihi Milli Parkı’na, bağımsız uluslararası seyahat sitesi TripAdvisor tarafından mükemmellik sertifikası verildi. Park, bu başarısının yanı sıra yine TripAdvisor’ın verdiği ‘2017 Travellers CHOICE’ ödülüne de layık görüldü ve ortalama puanıyla yüzde 1’lik dilimdeki, seçkin yerler arasındaki yerini aldı.

Bir şatoda kalmak ister misiniz?



Sıradışı Kıtalar seyahat acentesi, Saffet Emre Tonguç eşliğinde müthiş bir İskoçya Şatoları turu düzenliyor. Gezinin ilk durağında 17 odalı ve özel olarak bu gruba kapatılmış Dundas Şatosu’nda konaklanacak. Dundas’ta kralların en eski sporlarından biri olarak bilinen şahin seyri esnasında vahşi kuşları yönlendirme ve uçurma deneyimi yaşabilirsiniz. İkinci duraktaysa Kuzey İskoçya’nın eteklerinde yer alan, İskoçya’nın en iyi bilinen otellerinden biri olan Gleneagles’ta kalınacak. Burası golfseverler için gerçek bir cennet. Turda Edinburgh, Glamis Castle, Stirling Castle gibi duraklar da mevcut. (www.siradisikitalar.com - Tel: 0549 688 85 07 ve 0216 504 40 70)

‘Yeni Dünya’yı keşfe çıkın



Peru’da lamaların arasında İnkaların peşine düşmeye, Brezilya sınırında Iguazu Şelalesi’nde ıslanmaya, Arjantin’in gece hayatını ve vazgeçilmezi tangoyu deneyimlemeye ne dersiniz? Tura Turizm’in 16 Ağustos’taki ‘Büyük Güney Amerika Turu’yla unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. Rio de Janerio sahilleri, dünyanın yedi modern harikasından biri ‘Kurtarıcı İsa’ heykeli ve daha nice eşsiz aktivite bu 10 günlük turda sizleri bekliyor. (www.turaturizm.com)

Afyon Nisan’da dopdolu!



Bu ay Afyon kültür, sanat ve spora doyacak. NG Hotels destekleriyle iki muhteşem etkinlik gerçekleştirilecek; ‘Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’ ve ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’.Bu yıl 17.’si düzenlenecek ‘Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’, yarın (2 Nisan) başlıyor. On gün sürecek festivalde Çek topluluk ‘Fagotik Quartet’, piyanonun yıldızları Petra Milarova, Natasa Mitrovic, Buğra Çankır gibi pek çok isim sahne alacak. Son yıllarda doğa sporlarında yeni bir merkez haline gelen Afyon, 27-29 Nisan tarihlerinde ‘Frig Vadisi Bisiklet Turu’na ev sahipliği yapacak. Sporcular 120 km’lik parkurda hem ter dökecek hem de bölgenin barındırdığı Peribacaları, Ayvaz Kalesi, Aslan Taşı, Büyük Yayla Göleti ve Kumbet gibi güzelliklere tanıklık edecekler. (facebook.com/ngsapanca - 0212 269 00 69)

Yoğun huzur içerir!



Dalış eğitmenleri Jürgen Janning ve Ahmet Durmaz, sizlere ender karşılaşacağınız bir fırsat sunuyor. İkili, tekneleri ‘MSY OKYANUS JD’de yedi gece konaklamalı mavi turlarında Selimiye, Hisarönü Körfezi, Datça, Yeşilova Körfezi ve Bozburun’un pırıl pırıl sularında dalış ve yogayı birleştiriyor. Kara üzerinde de pilates eğitimleri ve yürüyüşlerin de düzenleneceği turlar 6 Mayıs’tan itbaren haftalık olarak düzenlenecek. (www.jdiveturkey.com)

Yüzen saray geliyor



MSC Cruises’ın yeni gemisi ‘Seaside’ 2 Haziran’da Akdeniz kıyılarında seferlere başlayacak. Gemi, Genova, Napoli, Sicilya, Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına uğrayacak. Kabinlerinde rahatlıkla güneşlenme imkanı veren geniş balkonlu ‘Beach Condo’ konsepiyle konforlu bir yolculuk için www.msccruises.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.