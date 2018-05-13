Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri
Seyahat
Hürriyet Haber
13.05.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri

Bu hafta editörlerimiz sizler için kaçırılmaması gereken seyahat etkinlik ve fırsatları derledi.

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Türkiye ‘Mavi Bayrak’ta dünya üçüncüsü

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 için Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 459 plaj, 22 marina ve 10 yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. Ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE, 2018 yılında Mavi Bayrak Programı’nı uygulayan diğer tüm ülkelerin ülke sıralamasını bildirirken ödüle hak kazanan plaj ve marina sayılarını 24 Mayıs’ta açıklayacağını bildirdi. Buna göre, Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan yer alıyor. Türkiye’nin arkasından 4. sırada Fransa ve ardından 5. sırada İtalya yer alıyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Sunay Akın ile Paris sokaklarında

Setur Select, Sunay Akın ile Paris turu düzenliyor. Bu özel tur St. Michel Çeşmesi, Panthéon, Eiffel, ünlü ressam Onay Akbaş eşliğinde Vincent Van Gogh Köyü ziyareti, Le Pere Lachaise Mezarlığı ile Musée d’Orsay gezilerini kapsayacak. 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek turun fiyatı 11.200 TL (www.setur.com.tr).

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte yurt içinde ikamet eden 10 milyon 773 bin kişi seyahate çıktı. Bunların arasında bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28.8 artarak 13 milyon 770 bine ulaştı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı ise önceki yıla göre yüzde 12.8 arttı, 77 milyon 179 bin oldu. Ayrıca bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 536 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6.7 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 403 TL oldu. (www.tuik.gov.tr)

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Yalova’ya yeni otel

Hilton’un ödüllü zincir markası Hilton Garden Inn, termal turizminde Türkiye’nin gözde illeri arasında yer alan Yalova’da açıldı. Otel, Yalova’nın ilk uluslararası oteli olma özelliğinin yanı sıra Hilton Garden Inn’in Türkiye’deki 18. oteli olacak. Toplamda 120 misafir odasına sahip olan otel, şehir merkezine yalnızca 1.5 kilometre uzaklıkta ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ise araçla bir saatlik mesafede yer alıyor. (www.hilton.com.tr)

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Doğu Ekspresi ‘fotoğraf yarışması’ başlıyor

Şöhreti ülke sınırlarını aşan Doğru Ekspresi, şimdi de ulusal fotoğraf yarışmasına konu oldu. ‘Tam o an’ mottosuyla düzenlenen ve Doğru Ekspresi güzergâhı üzerinde çekilen fotoğraflarla yarışmaya katılacaklara çeşitli ödüller verilecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayesinde, TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen yarışma 18 yaş üstü amatör ve profesyonel herkese açık. Yarışmaya en fazla dört adet renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilirsiniz. Ayrıca drone’la çekilen fotoğraflarla da yapılan başvuralar kabul edilecek. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görünen üç isme de 3 bin TL kazanacak. Yarışmaya katılanlar arasında 36 eser de Ankara ve Kars’ta sergilenecek. Son katılım 31 Mayıs (www.tfsf.org.tr).

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Büyüleyici bir balayı için...

Cape Bodrum, sunduğu özel balayı paketleriyle dikkat çekiyor. Bodrum Yarımadası’nda Gündoğan Koyu’nda yer alan otel, tümü deniz manzaralı odaları, sonsuzluk havuzu ve denizin renklerini yansıtan cam dış mimarisiyle yeni evli çiftlerin en gözde adreslerinden… Özellikle karşılamayla başlayan ve odalardaki özel ikramlarla devam eden, SPA ve restorana kadar otelin her köşesine yayılan sürprizleriyle yepyeni bir hayata adım atan çiftler burada unutulmaz anlar yaşıyor. (www.capebodrum.com)

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


Kebap ve pide de uçuşa geçti

SunExpress, döner ve gözlemeden sonra şimdi de Urfa kebap, pide, dondurma ve Türk kahvesini gökyüzüne taşıyor. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, müşteri memnuniyetini artırmak ve tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda müşterilerine daha lezzetli ikramlarla daha iyi hizmet vermek amacıyla mönüsünü yeniledi. Gökyüzünde simit ikramını başlatan ilk havayolu olan SunExpress’in yenilenen mönüsünde kuşbaşılı kaşarlı pide, domates soslu köfte ve pilav, ıspanaklı ve peynirli gözleme, urfa kebap dürüm ve döner dürüm gibi Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin yanı sıra tavuklu noodle, körü soslu sosis ve kruvasan gibi dünya mutfağından da alternatif tatlar yer alıyor. (www.sunexpress.com/tr)

Haftanın kaçırılmaması gereken gezi fırsatları ve seyahat haberleri


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