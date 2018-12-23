Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
23.12.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları

Editörlerimiz sizin için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları ve haberleri derledi. İşte detaylar...

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Türkler, en dijital gezginler arasında!

Seyahat platformu Travelport, teknolojinin seyahat deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini, geliştirdiğini ve hızlandırdığını anlamak için 25 ülkede 16 bin 200’den fazla yolcunun katılımıyla bir araştırma yaptı. Global Digital Traveller Research 2018 başlıklı araştırmaya göre, gezgin Türkler bir sonraki seyahatlerini dijital ortamda araştırıyor, yüzde 72’si telefonlarındaki sesli arama özelliğini kullanıyor. Yüzde 26’sı, sosyal medyanın karar vermede etkili bir mecra olduğunu düşünüyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları



Tatil hediye edin

Sevdiğiniz kişiye yılbaşı hediyesi olarak kısa bir tatil kaçamağı verebilirsiniz. Sapanca’daki Richmond Nua Wellness SPA, özel bir paket sunuyor. 395 Euro + KDV değerinde hediye sertifikası alındığında, superior odada bir gece, iki kişi yarım pansiyon konaklayabiliyor, yüz bakımı veya rahatlatıcı masaj yaptırabiliyor. Üstelik otel, Mart 2012’den bu yana plastik şişe kullanmıyor, çevre için büyük bir tehdit oluşturan plastik pipet kullanımına da son verdi. Bilgi için: richmondnua.com

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları



Gemi içinde gemi

Kruvaziyer gemisi MSC Virtuosa, ilk seferine İtalya’nın Cenova Limanı’ndan 8 Kasım 2020’de başlayacak ancak rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Virtuosa, diğer MSC Cruises gemilerinde olduğu gibi misafirlerine geniş bir yelpazede lüks, eğlence, yemek, dinlenme ve alışveriş imkânları sunuyor. ‘Gemi içinde gemi’ konseptiyle sağlanan MSC Yacht Club hizmetleri de var. Detaylı bilgi için: msccruises.com.tr.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları



Önümüzdeki yaz düğün varsa...

Bembeyaz kumları, romantik bahçeleri ve günbatımı manzarasıyla The Bodrum EDITION otel, 2019 yazında evlenecek çiftlere özel düğün paketleri sunuyor. Kapasitesi 60 kişiden 300 kişiye kadar çıkabilen düğün kutlamalarınız için Yalıkavak’taki otelin paketlerini inceleyebilirsiniz. Gece yarısından sonra eğlenmeye devam etmek isteyenler, misafirlerini gece kulübü Discetto’da ağırlayabiliyor.

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları



Kariye’de bir gece...

‘Fest Travel Adım Adım İstanbul’ gezileri kapsamında 27 Aralık’ta Kariye Müzesi programı var. Edirnekapı’daki mozaik ve freskleriyle ünlü müze, gezinin katılımcılarına özel olarak 19.00-21.00 saatleri arasında kapılarını açacak. Ziyaretin ardından Osmanlı saray mutfağından yemekler servis eden Asitane Restaurant’da akşam yemeği yenilecek. Gezi fiyatı: 395 TL. Detaylı bilgi için: adimadimistanbul.com

Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları



Çocuklarla kayak deneyimi

Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort’un en önemli özelliği, çocuklu aileler için iyi eğitim pistlerine sahip olması. Misafirler, kayak odasından direkt olarak tüm pistlere, kayak malzemelerini taşıma zorunluluğu olmadan ulaşabiliyor ve çocukları eğitim pistinde ders alırken pist başlarındaki kafelerden çocuklarını izleyebiliyorlar. Ayrıca siz pistteyken, çocuklarınız şişme kızak diyebileceğimiz araçlarla kayılan ‘Kids Snow Tubing Parkı’nda keyifli vakit geçirebilir.

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