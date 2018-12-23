Haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları
Editörlerimiz sizin için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları ve haberleri derledi. İşte detaylar...
Türkler, en dijital gezginler arasında!
Seyahat platformu Travelport, teknolojinin seyahat deneyimlerini nasıl şekillendirdiğini, geliştirdiğini ve hızlandırdığını anlamak için 25 ülkede 16 bin 200’den fazla yolcunun katılımıyla bir araştırma yaptı. Global Digital Traveller Research 2018 başlıklı araştırmaya göre, gezgin Türkler bir sonraki seyahatlerini dijital ortamda araştırıyor, yüzde 72’si telefonlarındaki sesli arama özelliğini kullanıyor. Yüzde 26’sı, sosyal medyanın karar vermede etkili bir mecra olduğunu düşünüyor.
Tatil hediye edin
Sevdiğiniz kişiye yılbaşı hediyesi olarak kısa bir tatil kaçamağı verebilirsiniz. Sapanca’daki Richmond Nua Wellness SPA, özel bir paket sunuyor. 395 Euro + KDV değerinde hediye sertifikası alındığında, superior odada bir gece, iki kişi yarım pansiyon konaklayabiliyor, yüz bakımı veya rahatlatıcı masaj yaptırabiliyor. Üstelik otel, Mart 2012’den bu yana plastik şişe kullanmıyor, çevre için büyük bir tehdit oluşturan plastik pipet kullanımına da son verdi. Bilgi için: richmondnua.com
Gemi içinde gemi
Kruvaziyer gemisi MSC Virtuosa, ilk seferine İtalya’nın Cenova Limanı’ndan 8 Kasım 2020’de başlayacak ancak rezervasyonlar şimdiden yapılıyor. Virtuosa, diğer MSC Cruises gemilerinde olduğu gibi misafirlerine geniş bir yelpazede lüks, eğlence, yemek, dinlenme ve alışveriş imkânları sunuyor. ‘Gemi içinde gemi’ konseptiyle sağlanan MSC Yacht Club hizmetleri de var. Detaylı bilgi için: msccruises.com.tr.
Önümüzdeki yaz düğün varsa...
Bembeyaz kumları, romantik bahçeleri ve günbatımı manzarasıyla The Bodrum EDITION otel, 2019 yazında evlenecek çiftlere özel düğün paketleri sunuyor. Kapasitesi 60 kişiden 300 kişiye kadar çıkabilen düğün kutlamalarınız için Yalıkavak’taki otelin paketlerini inceleyebilirsiniz. Gece yarısından sonra eğlenmeye devam etmek isteyenler, misafirlerini gece kulübü Discetto’da ağırlayabiliyor.
Kariye’de bir gece...
‘Fest Travel Adım Adım İstanbul’ gezileri kapsamında 27 Aralık’ta Kariye Müzesi programı var. Edirnekapı’daki mozaik ve freskleriyle ünlü müze, gezinin katılımcılarına özel olarak 19.00-21.00 saatleri arasında kapılarını açacak. Ziyaretin ardından Osmanlı saray mutfağından yemekler servis eden Asitane Restaurant’da akşam yemeği yenilecek. Gezi fiyatı: 395 TL. Detaylı bilgi için: adimadimistanbul.com
Çocuklarla kayak deneyimi
Kartalkaya’daki Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort’un en önemli özelliği, çocuklu aileler için iyi eğitim pistlerine sahip olması. Misafirler, kayak odasından direkt olarak tüm pistlere, kayak malzemelerini taşıma zorunluluğu olmadan ulaşabiliyor ve çocukları eğitim pistinde ders alırken pist başlarındaki kafelerden çocuklarını izleyebiliyorlar. Ayrıca siz pistteyken, çocuklarınız şişme kızak diyebileceğimiz araçlarla kayılan ‘Kids Snow Tubing Parkı’nda keyifli vakit geçirebilir.
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