HaftanÄ±n seyahat fÄ±rsatlarÄ±
Seyahat editÃ¶rlerimiz sizler iÃ§in bu haftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmamasÄ± gereken fÄ±rsatlarÄ±nÄ± ve seyahat haberlerini derledi. Ä°ÅŸte detaylar...
Listedeki 31 yeni gelenek yeni seyahat rotanÄ±z olabilir
2018 sonu itibariyle UNESCOâ€™nun Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel Miras listesine 31 yeni konu eklendi. Belli bir kitle tarafÄ±ndan benimsenip yaÅŸatÄ±lan her gelenek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve kalÄ±cÄ± olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan UNESCO tarafÄ±ndan Ã¶nemli kabul ediliyor. Listeye bu yÄ±l giren gelenekler arasÄ±nda TÃ¼rkiye, Kazakistan ve Azerbaycanâ€™Ä±n ortak mirasÄ± olarak Dede Korkut Efsanesi, Belarusâ€™un Budslau Festivali, Bosna Hersekâ€™in Ozren DaÄŸÄ±â€™nda 11 EylÃ¼lâ€™de dÃ¼zenlenen Iva otu toplama etkinliÄŸi, Ã‡inâ€™in geleneksel Tibet tÄ±bbÄ±na dayalÄ± Lum banyolarÄ±, KÃ¼baâ€™nÄ±n Las Parrandas ÅŸenliÄŸi, Fransaâ€™nÄ±n Pays de Grasse bÃ¶lgesindeki parfÃ¼meri bilgisi, Ä°spanyaâ€™nÄ±n Tamboradas davul Ã§alma ritÃ¼elleri var.
Damak ÅŸenlendiren tur
Antonina Turizm, 9 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ â€˜Ä°stanbulâ€™da Lezzet YolculuÄŸu KÃ¼ltÃ¼r Turuâ€™ dÃ¼zenliyor. Tophane Tramvay DuraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde sabah 09.00â€™da baÅŸlayacak tur kapsamÄ±nda tadÄ±lacaklar arasÄ±nda Tarihi BoÄŸazkesen FÄ±rÄ±nâ€™Ä±n susamlÄ± simidi, Cihangir Asri TurÅŸucusuâ€™nun turÅŸularÄ±, Tarihi Ã–zkonak Pastanesiâ€™nin kaymaÄŸÄ±, BeyoÄŸlu HacÄ± Abdullah Restoranâ€™Ä±n tandÄ±r kebabÄ±, SofyalÄ± 9â€™un topiÄŸi var. Tur fiyatÄ± 245 TL. DetaylÄ± bilgi iÃ§in antoninaturizm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
KÄ±ÅŸ geldi!
â€˜Game of Thronesâ€™un 15 Nisanâ€™da baÅŸlayacak final sezonunun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, diziye Ã¶zel temayla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir otelde izlemeye ne dersiniz? Finlandiya Laplandâ€™da sadece buz ve kardan inÅŸa edilen KittilÃ¤â€™daki 24 odalÄ± SnowVillage otelde Demir Taht, Gece KralÄ±, ejderha Balerion, Baelor TapÄ±naÄŸÄ± odalarda buza iÅŸlenen temalardan bazÄ±larÄ±. 21 Nisanâ€™a kadar aÃ§Ä±k otelde bir gece konaklama 200 dolardan baÅŸlÄ±yor. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in snowvillage@laplandhotels.com.
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