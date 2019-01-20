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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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HaftanÄ±n seyahat fÄ±rsatlarÄ±
Seyahat
Hürriyet Seyahat
20.01.2019 - 07:49, Son GÃ¼ncelleme:

HaftanÄ±n seyahat fÄ±rsatlarÄ±

Seyahat editÃ¶rlerimiz sizler iÃ§in bu haftanÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmamasÄ± gereken fÄ±rsatlarÄ±nÄ± ve seyahat haberlerini derledi. Ä°ÅŸte detaylar...

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Listedeki 31 yeni gelenek yeni seyahat rotanÄ±z olabilir

2018 sonu itibariyle UNESCOâ€™nun Somut Olmayan KÃ¼ltÃ¼rel Miras listesine 31 yeni konu eklendi. Belli bir kitle tarafÄ±ndan benimsenip yaÅŸatÄ±lan her gelenek, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve kalÄ±cÄ± olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan UNESCO tarafÄ±ndan Ã¶nemli kabul ediliyor. Listeye bu yÄ±l giren gelenekler arasÄ±nda TÃ¼rkiye, Kazakistan ve Azerbaycanâ€™Ä±n ortak mirasÄ± olarak Dede Korkut Efsanesi, Belarusâ€™un Budslau Festivali, Bosna Hersekâ€™in Ozren DaÄŸÄ±â€™nda 11 EylÃ¼lâ€™de dÃ¼zenlenen Iva otu toplama etkinliÄŸi, Ã‡inâ€™in geleneksel Tibet tÄ±bbÄ±na dayalÄ± Lum banyolarÄ±, KÃ¼baâ€™nÄ±n Las Parrandas ÅŸenliÄŸi, Fransaâ€™nÄ±n Pays de Grasse bÃ¶lgesindeki parfÃ¼meri bilgisi, Ä°spanyaâ€™nÄ±n Tamboradas davul Ã§alma ritÃ¼elleri var.

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Damak ÅŸenlendiren tur

Antonina Turizm, 9 Åžubat Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ â€˜Ä°stanbulâ€™da Lezzet YolculuÄŸu KÃ¼ltÃ¼r Turuâ€™ dÃ¼zenliyor. Tophane Tramvay DuraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde sabah 09.00â€™da baÅŸlayacak tur kapsamÄ±nda tadÄ±lacaklar arasÄ±nda Tarihi BoÄŸazkesen FÄ±rÄ±nâ€™Ä±n susamlÄ± simidi, Cihangir Asri TurÅŸucusuâ€™nun turÅŸularÄ±, Tarihi Ã–zkonak Pastanesiâ€™nin kaymaÄŸÄ±, BeyoÄŸlu HacÄ± Abdullah Restoranâ€™Ä±n tandÄ±r kebabÄ±, SofyalÄ± 9â€™un topiÄŸi var. Tur fiyatÄ± 245 TL. DetaylÄ± bilgi iÃ§in antoninaturizm.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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KÄ±ÅŸ geldi!

â€˜Game of Thronesâ€™un 15 Nisanâ€™da baÅŸlayacak final sezonunun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼, diziye Ã¶zel temayla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir otelde izlemeye ne dersiniz? Finlandiya Laplandâ€™da sadece buz ve kardan inÅŸa edilen KittilÃ¤â€™daki 24 odalÄ± SnowVillage otelde Demir Taht, Gece KralÄ±, ejderha Balerion, Baelor TapÄ±naÄŸÄ± odalarda buza iÅŸlenen temalardan bazÄ±larÄ±. 21 Nisanâ€™a kadar aÃ§Ä±k otelde bir gece konaklama 200 dolardan baÅŸlÄ±yor. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi iÃ§in snowvillage@laplandhotels.com.

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