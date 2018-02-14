Hafta sonunda evde oturma! Yola çık, gör ve keşfet...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat Hafta sonunda evde oturma! Yola çık, gör ve keşfet...
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Seyahat
Hürriyet Haber
14.02.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Hafta sonunda evde oturma! Yola çık, gör ve keşfet...

Hafta sonları evde oturmak ya da AVM’lerin kalabalığında turlamak yerine farklı bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Türkiye’nin hem tarihi hem de doğal güzelliklerini bir arada görmek, günübirlik ya da bir gece konaklamalı harikulade turlarla yepyeni güzellikleri keşfetmek ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek için size harika bir liste hazırladık. Üstelik tüm bu listedeki fırsatlardan yakala.co üzerinden indirimli olarak faydalanabilirsiniz.

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Doğanın büyülü ihtişamına yolculuk: Sapanca, Maşukiye ve Kartepe!

Sapanca, Maşukiye ve Kartepe’nin masal tadındaki güzellikleri arasında, doğa ile iç içe gerçekleşecek bu harika tur ile unutamayacağınız bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. İster bir başınıza isterseniz sevdiklerinizle birlikte, hiç bitmesin isteyeceğiniz bir hafta sonu geçirmek istiyorsan bu teklifi kaçırmayın.

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...
Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

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Bembeyaz kumlar bembeyaz travertenler: Pamukkale ve Salda!

Hafta sonunun gelmesini beklediğinize değecek, size ve sevdiklerinize çok iyi gelecek bir tur. Eşi benzeri olmayan güzelliği ile Pamukkale deneyimini sonuna kadar yaşayacağınız, hatıralarınıza mükemmel zamanları ekleyeceğiniz bu özel tura, indirimli katılmanın fırsatını kaçırmayın. Üstelik Mars özelliği gösteren Dünyadaki iki yerden biri Salda Gölü de turda!

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...
Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

Linke tıklayarak turu satın alabilirsiniz:  https://www.yakala.co/tatil/yurtici-turlar/salda-kaklik-ve-pamukkale-turu--firsati?utm_source=hurriyet_grup&utm_medium=adv&utm_campaign=gunu_birlik_turlar_adv


Tarihin günümüze yansıması: Eskişehir!

Müzeleri, lületaşı, mimarisi ve el sanatlarıyla ünlü Eskişehir’in Osmanlı’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna dek tarihi güzelliklerini keşfedin. Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim Arabası, Porsuk Çayı, Odunpazarı,  Cumhuriyet Müzesi ve Balmumu Müzesi, Kurşunlu Külliyesi, Kentpark ve fazlası bu turda!

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

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Bir rüyaya yolculuk: Sapanca, Abant ve Cennetgöl!

Şehir hayatının binalarla dolu yaşantısına sıkışıp kalmayın, günübirlik de olsa doğanın muhteşem havasına ve güzelliklerine kucak açın! Ruhunuz ve bedeniniz yeşillikler ve göller arasında dinlensin… Bu turda 3 farklı gölün huzuru, sakinliği size çok iyi gelecek…

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

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Alaçatı sokaklarında mis gibi yemek kokuları eşliğinde: Alaçatı Ot Festivali!

Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği 9. Alaçatı Ot Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Siz de, ülkenin en prestijli festivallerinden olan, yerli yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören etkinliğe birçok şehirden ziyaretçi katılacağı bu festivalin büyüsü içinde yer almak ister misiniz?

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

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Sihirli bir coğrafya: Kapadokya!

Herkesin mutlaka görmesi gereken yeraltı şehirlerini, doğanın gücünü en heybetli haliyle ortaya koyan vadilerini, şarap fabrikalarını, çanak çömlek atölyelerini keşfedecek, her anını fotoğraflayarak unutulmaz bir hafta sonu yaşayacaksın. Bu turda hafızana kazınacak o kadar güzellikler var ki... Siz de tüm dünyayı kendine hayran bırakan sihirli bir coğrafyada, büyülü bir tura davetlisin!

Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...
Hafta sonunda evde oturma Yola çık, gör ve keşfet...

Linke tıklayarak turu satın alabilirsiniz: https://www.yakala.co/tatil/yurtici-turlar/5-konaklamali-ucakla-kapadokya-turu-2--firsati?utm_source=hurriyet_grup&utm_medium=adv&utm_campaign=gunu_birlik_turlar_adv

 

 

 

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