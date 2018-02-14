Hafta sonunda evde oturma! Yola çık, gör ve keşfet...
Hafta sonları evde oturmak ya da AVM’lerin kalabalığında turlamak yerine farklı bir şeyler yapmaya ne dersiniz? Türkiye’nin hem tarihi hem de doğal güzelliklerini bir arada görmek, günübirlik ya da bir gece konaklamalı harikulade turlarla yepyeni güzellikleri keşfetmek ve unutulmaz bir hafta sonu geçirmek için size harika bir liste hazırladık. Üstelik tüm bu listedeki fırsatlardan yakala.co üzerinden indirimli olarak faydalanabilirsiniz.
Doğanın büyülü ihtişamına yolculuk: Sapanca, Maşukiye ve Kartepe!
Sapanca, Maşukiye ve Kartepe’nin masal tadındaki güzellikleri arasında, doğa ile iç içe gerçekleşecek bu harika tur ile unutamayacağınız bir hafta sonu yaşayabilirsiniz. İster bir başınıza isterseniz sevdiklerinizle birlikte, hiç bitmesin isteyeceğiniz bir hafta sonu geçirmek istiyorsan bu teklifi kaçırmayın.
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Bembeyaz kumlar bembeyaz travertenler: Pamukkale ve Salda!
Hafta sonunun gelmesini beklediğinize değecek, size ve sevdiklerinize çok iyi gelecek bir tur. Eşi benzeri olmayan güzelliği ile Pamukkale deneyimini sonuna kadar yaşayacağınız, hatıralarınıza mükemmel zamanları ekleyeceğiniz bu özel tura, indirimli katılmanın fırsatını kaçırmayın. Üstelik Mars özelliği gösteren Dünyadaki iki yerden biri Salda Gölü de turda!
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Tarihin günümüze yansıması: Eskişehir!
Müzeleri, lületaşı, mimarisi ve el sanatlarıyla ünlü Eskişehir’in Osmanlı’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna dek tarihi güzelliklerini keşfedin. Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim Arabası, Porsuk Çayı, Odunpazarı, Cumhuriyet Müzesi ve Balmumu Müzesi, Kurşunlu Külliyesi, Kentpark ve fazlası bu turda!
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Bir rüyaya yolculuk: Sapanca, Abant ve Cennetgöl!
Şehir hayatının binalarla dolu yaşantısına sıkışıp kalmayın, günübirlik de olsa doğanın muhteşem havasına ve güzelliklerine kucak açın! Ruhunuz ve bedeniniz yeşillikler ve göller arasında dinlensin… Bu turda 3 farklı gölün huzuru, sakinliği size çok iyi gelecek…
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Alaçatı sokaklarında mis gibi yemek kokuları eşliğinde: Alaçatı Ot Festivali!
Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği 9. Alaçatı Ot Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Siz de, ülkenin en prestijli festivallerinden olan, yerli yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören etkinliğe birçok şehirden ziyaretçi katılacağı bu festivalin büyüsü içinde yer almak ister misiniz?
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Sihirli bir coğrafya: Kapadokya!
Herkesin mutlaka görmesi gereken yeraltı şehirlerini, doğanın gücünü en heybetli haliyle ortaya koyan vadilerini, şarap fabrikalarını, çanak çömlek atölyelerini keşfedecek, her anını fotoğraflayarak unutulmaz bir hafta sonu yaşayacaksın. Bu turda hafızana kazınacak o kadar güzellikler var ki... Siz de tüm dünyayı kendine hayran bırakan sihirli bir coğrafyada, büyülü bir tura davetlisin!
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