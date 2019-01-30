Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk
GeriSeyahat Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk
Seyahat
Hürriyet Seyahat
30.01.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Tibet, Çin’in yüksek, geniş ve turistik bir alanı. Tibet'in önemli şehirlerinden birisiyse Gyantze... Üçüncü büyük şehir olarak bilinen Gyantze, uzun süredir tüccar ve hacılar için büyük bir önem taşıyor. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken Gyantze yıl içerisinde birçok turisti ağırlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantze, Tibet’in 3. büyük şehri. Ortaçağ’da Tibet’le Hindistan arasındaki en önemli yün ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle Gyantse uzun süredir Himalayalar arasında dolaşan tüccarlar ve hacılar için çok önemli bir bağlantı noktası olmuş.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

3950 metre yükseklikte bulunan Gyantze yolundaki 7252 metrelik Nazin Kang Sa zirvesi eşliğinde Yamdrok-tso Gölü, Tibet’in üç büyük kutsal gölünden biri.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Buranın kutsal göl sayılmasından dolayı Tibetli hacılar yedi günde turkuaz renkli bu gölün etrafını dolanarak tavaf ediyor.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gölde yaşayan balıklar, gölün kutsal olmasından dolayı avlanmıyor.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantze yolu üzeinde rakımı en yüksek olan nokta 5220 metredeki Gatso geçidi, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 metrelik Ağrı Dağından daha yüksek.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantze'deki yeni restore edilen Kumbum Stupası ise sekizgen tasarımı, teraslı dış mekanı ve çok katlı iç mekanı ile Tibet mimarisinin en çarpıcı örneklerinden biri.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Tibet’in Çin etkisini en az alan kentleri arasında yer alan 60 bin kişi yaşadığı Gyantze'de, dar sokakların yanı sıra dikkat çeken bir diğer görüntü de tüm evlerin damlarında yer alan kumaş ve kağıt adaklar.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantse, temiz ve ucuz otel ve restoranlarıyla, az ziyaretçisi olan manastırları keşfetmek veya kasabanın büyüleyici sokaklarını dolaşmak isteyenler için iyi bir seyahat seçeneği.

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Gyantzeye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Fotoğraflar: DepoPhotos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk

Avrupa'nın ortasında özgür bir bölge! AB kurallarını reddediyorlar, hatta...

Türkiye'nin en mutlu şehri! Ziyaretçi sayısı açıklandı, rakam sizi çok şaşırtacak...

'Çölde Av' tablosu 'Resim Müzesi'ne taşınacak