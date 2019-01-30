Gyantze'ye 5000 metrelik geçitlerde yolculuk
Tibet, Çin’in yüksek, geniş ve turistik bir alanı. Tibet'in önemli şehirlerinden birisiyse Gyantze... Üçüncü büyük şehir olarak bilinen Gyantze, uzun süredir tüccar ve hacılar için büyük bir önem taşıyor. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken Gyantze yıl içerisinde birçok turisti ağırlıyor.
Gyantze, Tibet’in 3. büyük şehri. Ortaçağ’da Tibet’le Hindistan arasındaki en önemli yün ticaret yolu üzerinde bulunması nedeniyle Gyantse uzun süredir Himalayalar arasında dolaşan tüccarlar ve hacılar için çok önemli bir bağlantı noktası olmuş.
3950 metre yükseklikte bulunan Gyantze yolundaki 7252 metrelik Nazin Kang Sa zirvesi eşliğinde Yamdrok-tso Gölü, Tibet’in üç büyük kutsal gölünden biri.
Buranın kutsal göl sayılmasından dolayı Tibetli hacılar yedi günde turkuaz renkli bu gölün etrafını dolanarak tavaf ediyor.
Gölde yaşayan balıklar, gölün kutsal olmasından dolayı avlanmıyor.
Gyantze yolu üzeinde rakımı en yüksek olan nokta 5220 metredeki Gatso geçidi, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan 5137 metrelik Ağrı Dağından daha yüksek.
Gyantze'deki yeni restore edilen Kumbum Stupası ise sekizgen tasarımı, teraslı dış mekanı ve çok katlı iç mekanı ile Tibet mimarisinin en çarpıcı örneklerinden biri.
Tibet’in Çin etkisini en az alan kentleri arasında yer alan 60 bin kişi yaşadığı Gyantze'de, dar sokakların yanı sıra dikkat çeken bir diğer görüntü de tüm evlerin damlarında yer alan kumaş ve kağıt adaklar.
Gyantse, temiz ve ucuz otel ve restoranlarıyla, az ziyaretçisi olan manastırları keşfetmek veya kasabanın büyüleyici sokaklarını dolaşmak isteyenler için iyi bir seyahat seçeneği.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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