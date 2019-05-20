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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de
Seyahat
DHA
20.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan 30 ülkenin güzelleri, final öncesi kamp programı kapsamında Denizli'ye gelerek beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'yi gezdi. Travertenlerin üzerinde yürüyen güzeller, daha sonra antik havuza girerek tarihi kalıntıların arasında yüzmenin keyfini yaşadı.

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Kemer'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için bir otelde kampa giren 30 ülkenin güzeli, kamp programı kapsamında Denizli'ye geldi.

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

UNESCO Dünya Koruma Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi gezen 30 ülkenin güzeli, önce beyaz travertenlerde yürüyüp, bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kleopatra'nın güzellik havuzu olarak bilinen antik havuza giren güzeller, tarihi kalıntıların arasında yüzmenin keyfini çıkardı.

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Güzeller, özellikle 'Yeryüzündeki cennet' diye adlandırdıkları traverten ve antik havuzda çektirdikleri fotoğraflarını, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"Yeryüzündeki cennet"

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, her yıl düzenlenen güzellik yarışması kapsamında Türkiye'nin turistik bir merkezini tanıtım amacıyla gezdiklerini belirterek, "Bu yıl yarışmanın 13'üncüsü yapıyoruz. Kanada'dan Japonya'ya, Afrika'dan Avrupa ülkelerine kadar 30 ülkenin güzeli yarışmaya katıldı. 24 Mayıs'ta yapılacak final öncesi finalistlerimiz kampa girdi. Yarışma kapmasında her yıl Türkiye'nin önemli bir turizm merkezini tanıtmak için gezi düzenliyoruz.

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Geçen yıl Kapadokya'ya gitmiştik. Bu yıl Pamukkale'yi seçtik. Güzellerimiz travertenler üzerinde yürüdü, antik havuza girdi. Pamukkale için muhteşem bir tanıtım oldu. Pamukkale'ye hayran kalan güzeller buraya 'Yeryüzündeki cennet' diyorlar." dedi.

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

Hindistan'dan yarışmaya katılan Jasmeet Kaur, travertenlerde yürümenin ve antik havuzda yüzmenin deneyimini yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Arnavutluk'tan katılan Aleassia Coku ise Pamukkale'ye hayran kaldığını ifade ederek, "Burası adeta cennetten bir köşe. Travertenlerde yürümek ve antik havuzda yüzmek muhteşem bir duygu." dedi. Turistler, Pamukkale gezisinin ardından Antalya'ya geri döndü.

Güzellik yarışmasının finalistleri Pamukkale’de

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