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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güzelliği ile dikkat çeken 'Badem Adası'nda hasat zamanı
Seyahat
İHA
10.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Güzelliği ile dikkat çeken 'Badem Adası'nda hasat zamanı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yer alan 3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da hasat başladı. Çoğunluğu kadın 25 kişinin çalıştığı badem adasında bu yıl bin tondan fazla hasat beklendiği öğrenildi.

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Türkiye’nin önemli badem üretim yerlerinden olan ve 6 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin ton bademin yetiştirildiği Ağın ilçesinde hasat başladı.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

İlçe genelinde başlayan hasatta en güzel görüntüyü, kaymakamlık tarafından işletilen Badem Adası verdi.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Keban Baraj Gölü Havzasında 3 tarafı sularla çevrili olan Badem Adasın’da 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacı bulunduğu belirtildi.Kaymakamlık tarafından İş-Kur üzerinden alınan çoğunluğu kadın 25 kişilik ekip adada günlük 200 ağaçta hasat yapıyor.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Makine ve elle silkelenen bademler toplanıp, kurutulduktan sonra satışa sunuluyor. Geçen sene 800 ton rekolte elde edilen adadan bu sene bin tondan fazla badem çıkması bekleniyor

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Sık sık adayı ve çalışanları ziyaret eden Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, katma değer olarak daha fazla gelir elde etmek amacıyla ilçede badem işleme tesisi kurmak için çalışma yaptıklarını da aktardı.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Türkiye geneline 300 bin dekar alanda 800 bin ton badem üretimi gerçekleştirildiğini anımsatan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, geçtiğimiz yıl sadece Ağın ilçesinde ise 6 bin dekarda 800 ton badem üretimi gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise bin 33 ton hasat yapmayı planladıklarını aktardı.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Türkiye’nin badem üretiminde yüzde birini karşıladıklarını da anımsatan Cıdıroğlu," 2021 yılında hedefimizde de 9 bin dekar alanda yüzde 2,5 üretim yapmayı planlıyoruz. Ağın'da badem, teşviklerle iyi bir yol aldı. Aslında Ağın yerli bademi yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Bu yıl adada rekolte olarak bin 33 ton badem bekliyoruz. Bu badem adası dediğimiz alanda kaymakamlığımız tarafından 360 dekar alanda 10 bin adet badem dikimi yapıldı. 2010 yılından bu yana yıllık 6-9 ay, yüzde 80 bayanların oluşturduğu İş- Kur destekli 25 çalışanı ile bademcilik projeleri uygulanmaktadır"dedi.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Badem adasında yerli ırk olarak 4 çeşit badem üretimi yapıldığına değinen Cıdıroğlu," Bademi ham olarak işlenmemiş bir şekilde üreticiden tüketiciye satıyoruz. Katma değer olarak daha fazla gelir elde etmek amacıyla badem işleme tesisleri kurma planlarımız var.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Tabi ki bu özel sektör girişimleri ile olursa daha güzel olacaktır. Bademin kırılması, paketlenmesi, işlenmesi, badem şekeri ve badem ezmesi gibi farklı ürünler üretmek üzere özel sektör girişimcileri ile özel bir badem işleme tesisi kurmak katma değer katacaktır"diye konuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

2010 yılından itibaren bademin bölgede gelir kapısı olduğunun altını çizen Cıdıroğlu,ilçe için bademin önemli bir kaynak haline geldiğini ifade etti.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

Sabah erkenden hasada başladıklarını aktaran işçilerden Kemal Öksüzoğlu, “Ağın kaymakamlığına ait badem adasında çalışıyoruz. Brandamızı seriyoruz burada 4 çeşit badem olduğu için sırası ile indiriyoruz. Günde ortalama 200 ağaçta hasat yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

3 çocuk okutan ve badem adasında çalışarak evini geçindiren Yıldız Ak ise bademin kendileri için gelir kapısı olduğunu, bu sayede aile geçimini sağladığını aktardı.

Güzelliği ile dikkat çeken Badem Adasında hasat zamanı

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