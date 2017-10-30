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Güzeldere Yaylası'nda sonbahar güzelliği

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere Yaylası, sonbaharda büründüğü renk çeşitliliği ve şelalesiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. İşte Güzeldere Yaylası'ndan sonabahar kareleri...

AA
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Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarını taşıyor.

Güzeldere Yaylasında sonbahar güzelliği
Güzeldere Yaylasında sonbahar güzelliği

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor ve güzel vakit geçirme imkanı sunuyor. Kayalıkların içinden akan şelale, etrafını saran köknar ve kayın araçlarının sararan yapraklarının dökülmesiyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Güzeldere Yaylasında sonbahar güzelliği

Son yıllarda yapılan çalışma ile hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekanlarının başında geliyor.

Güzeldere Yaylasında sonbahar güzelliği

Kahverengi, yeşil ve sarının her tonunu bulmanın mümkün olduğu yayla, doğal güzellikleri dolayısıyla 'saklı cennet' olarak nitelendiriliyor. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen yayla, sonbaharda fotoğrafseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Güzeldere Yaylasında sonbahar güzelliği

Kaynak: AA

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Güzeldere Yaylası'nda sonbahar güzelliği
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