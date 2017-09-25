'Güzel Atlar Ülkesi'nde romantik macera (Kapadokya)

Tarihin harika dokusu

Ortahisar Kalesi, Paşabucağı, Ihlara Vadisi, Avanos Ören Yeri, Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya Etnografya Müzesi, Üzengi Vadisi… Görülmeye değer harika yerlerden. Ürgüp ise şehrin en gözde duraklarından. Her köşesi tarih kokan taş kaplı bir ilçe. Eğer yolunuz düşerse Temenni Tepesi’ne gidip çay içmeli, Merkez Pastanesi’ne gidip mutlaka o şahane dondurmaları tatmalısınız.









Muazzam bir yeraltı şehri

Kapadokya’ya gelip de bölgenin yeraltı şehirlerini görmemek elbette olmaz. Buradaki tarih kokusu güzel bir Kapadokya turunun habercisidir. Etkileyici bir yeraltı dünyasından sonra “Burayı nasıl kazmışlar, burada nasıl yaşamışlar?” tarzında sorular biriktikçe birikir aklınızda. Yolculuk bitmedi ve büyülenmek de… Hadi o zaman Ihlara’ya doğru geziye devam…









Jeep Safari - ATV turları

Bu tarz aktiviteler için çok uygun toprak yollara sahip olan Kapadokya’da günlük jeep safari ve ATV turları yapabilirsiniz. Bu turlarla birlikte bölgenin en güzel peribacası vadilerini, kiliselerini, müzelerini ve yeraltı şehirlerini keşfedebilirsiniz. Bu arada bol bol toz yutmaya hazır olun şimdiden, maskelerinizi takmayı unutmayın.







Şarap tadımı ve bağ bozumu

Eski, inanılmaz bir çeşitliliğe haiz, kocaman bir kültüre sahip, şişeyi elimize aldığımızda dahi yaşayan varlık… Merkezi ve fabrika satış mağazası Nevşehir’in Uçhisar kasabasındadır. Bölgede üretilen üzümlerle yapılan şarapları tadabilir, mahzenleri gezebilirsiniz. Şarap tutkunları için gerçekten çok ama çok tatlı bir deneyim. Eee o zaman azıcık mırıldanalım mı?

“ Bir lodos lazım şimdi bana

Bir kürek, bir kayık

Zulada birkaç şişe yakut

Yer gök, kırmızı…”









Masal kokulu balonlar

“Masal kokulu” dedim. Gerçekten de öyle. Bence Kapadokya; sabahtır, güneştir, güneşin doğuşudur, bir masal ülkesidir. Sabahın erken saatlerinde uyanıp gökyüzünde süzülerek yükselen bu görsel şöleni izlemek insana şiirler yazdırır.





Eşsiz kaya otelleri

Tarihin en zorlu zamanlarında bile, peri bacalarında veya toprağın altında yapılan odalar bu yöre insanı için bir yaşam alanı oluşturmuş. Konaklamak için tercihiniz küçük ve butik oteller olsun. Bu tarz otellerin öyle nefis, öyle samimi bir tadı var ki… Dünyada başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir ruhla, bir kokuyla ağırlıyor bu odalar sizi.

Efsanevi bir kebabı tatmaya hazır olun

Buraya gelmeden önce zaten çömlek (testi) kebabını sık sık duymuştuk. Kaldığımız butik otelde işin ustaları kebabı çömleğin içinde getirip nasıl yapıldığını bize anlattılar. Hazırlanışı ve pişirilmesi bin bir zahmetle saatler süren, ancak saniyeler içerisinde testisi kırılıp, dakikalar içerisinde afiyetle yenilip yutulan efsanevi bir kebap. Et çok sevmeyen biri olarak yazıyorum; gelin, görün, tadın!





Gerçek bir sanatkar çömlek ustası: Chez Galip

1997 yılında ortaya koyduğu saç koleksiyonu sayesinde Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmiş. Rivayete göre zamanında bir Fransız kadına âşık olan Galip Bey, ülkesine dönmek zorunda kalan güzel saçlı genç kadından bir tutam saçını ona bırakmasını söylemiş, kadın da kesip vermiş. Daha sonra her gelen kadın bir tutam saç bırakmaya başlamış. Böylece ‘Saç Müzesi’ denilen her insanda bambaşka bir merak uyandıran bu ilginç mekan ortaya çıkmış. Kapadokya’ya gelip Galip Usta’yı görmeden dönmek olmazdı. Kapadokya ve Avanos bölgesine geldiyseniz mutlaka ziyaret etmeniz gereken büyüleyici eserlerin olduğu ve ürün de satın alabileceğiniz bir sanat galerisi.









Çanak çömlek yapmak mı istiyorsunuz?

O zaman Avanos durak yeriniz olmalı. Kızılırmak bu bölgeden geçiyor. Bu nehir sayesinde killi topraktan faydalanmak için çanak çömlek kültürü halen devam ediyor. Buralarda hem sergi gezip, hem çanak çömlek yapabileceğiniz mekan sayısı oldukça fazla. Ruhu, yapısı, havası bambaşka olan bir masal diyarı… Görselliğin ve renklerin tınısını fotoğraflara bakarken bile derinden hissediyorum. Hep böyle güzel kal Güzel Atlar Ülkesi…