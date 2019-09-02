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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürcistan'ın masal diyarı Mestia
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.09.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Gürcistan'ın masal diyarı Mestia

Kafkas Dağları'nın eteğindeki masal diyarı Gürcistan'ın Svaneti bölgesindeki Mestia kasabası, Svan kuleleri, buzul vadileri ve gölleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kafkas Dağları'nın eteğindeki masal diyarı Svaneti bölgesindeki Mestia kasabası, Svan kuleleri, buzul vadileri ve gölleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Alp'in çayırlar içinden doğa yürüyüşlerinin gerçekleştirildiği Mestia kasabasından günübirlik Chaladi Buzul Vadisi'ne ve zirvelerin ortasında yer alan Korildi göllerine yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Masallardaki Anka kuşunun küllerinden doğduğu, insanlığın yaşam kaynağı Kafkasya'nın en yüksek 10 zirvesinden 5 zirvenin çepeçevre sardığı Gürcistan’ın Svaneti bölgesinde yer alan Mestia kasabası, ziyaretçilerine adeta düşler dünyasını yaşatıyor.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Kasaba, çevresini saran buzullarla kaplı zirvelerin kuşattığı bir vadi içinde yer alırken, günübirlik turlarla zirvelere "el dokunuşu" kadar yaklaşılıyor.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Dinçer, yaptığı açıklamada, kulüp olarak 2019 yılı faaliyet programı kapsamında 17 kişilik bir grupla Svaneti bölgesine geldiklerini söyledi.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Mestia'nın özellikle doğa turizmini sevenlerin ilgi gösterdiği bir cazibe merkezi olduğunu belirten Dinçer, "Burada çok sayıda yürüyüş parkurları yer alıyor. Özellikle Chaladi Buzulu ve Korildi gölleri var. Gerçekten çok büyüleyici zirvelerin eşliğinde yer alan bir yürüyüş parkuruna sahip" dedi.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Mestia'da adeta düşler dünyasında bir yolculuk yaptıklarını kaydeden Dinçer, şunları ifade etti:"Gürcistan'da yüksek rakımlı Kafkaslar'ın 5 büyük zirvesi yer alıyor. En önemli cazibe merkezi olan Mestia'da tarihe dokunuyorsunuz. Burada bin yıllık Svan kuleleri bulunuyor. Çok büyüleyici bir ortam.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan, insanların kendi yaşamlarını korumak amacıyla yaptığı özel yapılar bulunuyor. Mestia kasabasına bağlı Ushguli köyü ise UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor"

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Mestia'ya Türkiye ve dünyanın birçok yerinden insanların akın akın geldiğini vurgulayan Dinçer, "Mestia, doğaseverlerin geldiği bir bölge. Türkiye'den de sürekli turların düzenlendiği bir cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın birçok yerinden insanlar akın akın buraya geliyor. Burası kışın ise bir kayak merkezi olma özelliğine sahip" diye konuştu.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

Dinçer, Mestia'da küresel ısınmanın etkilerini de gözlemlediklerini belirterek, "Buzullar çok düşük rakımlardan başlarken, her geçen yıl eriyor. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımda arada büyük fark var. Buzullar vadiden dağlara doğru çekilirken, küresel ısınmanın etkisini gözlemledik" yorumunda bulundu.

Gürcistanın masal diyarı Mestia

 

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