Günümüz ‘Evliya Çelebileri’ anlatıyor: ‘Dünya turuna nasıl çıkılır?’



Dünyayı gezmek zor iş, özellikle pek fazla bilgi sahibi olmadan yollara düşerseniz, seyahat etmek eziyete dönüşebilir. İşte bu kitap sizin için biçilmiş kaftan… Neredeyse her sorunun cevabını bulacaksınız. Sayfaları çevirdikçe az bir miktar parayla otostopla dünyayı gezenin de hikâyesi çıkacak karşınıza, devletin verdiği burs parasını biriktirip gezen de...



Hatta ‘çocukla dünya nasıl gezilir tüyoları, yelkenliyle çıkılan ilginç maceraları, bisikletle ve motosikletle yapılan çılgın turları, dünya turuna çıkarken nasıl hazırlanmalı, nasıl bir planlama yapmalı ve fotoğraf peşinde seyahat ederken nelere dikkat edilmeli, hangi ülkede hangi lezzetleri tatmadan dönmemeli?’ gibi birçok sorunun cevabını bizzat bunları deneyimleyenlerden okuyacaksınız.



Seyahat etmek bir virüs gibi… Bir kez bulaştığında bir daha kurtulamıyorsunuz. Tıpkı bu kitapta yer alan gezginler de olduğu gibi… Belki herkes dünya turuna çıkamayacak ama üç yılda dördüncü kitabını çıkaran Hürriyet Seyahat ekibinin son kitabının size de ilham vereceği kesin. 318 sayfa ve 10 bölümden oluşan kitabı D&R mağazalarında ve tüm seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. D&R fiyatı: 30 TL.