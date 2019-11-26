GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Güngörmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
26.11.2019 - 15:05, Son GÃ¼ncelleme:

Güngörmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor

ElazÄ±ÄŸ'da GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedilmeyi bekliyor.

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ElazÄ±ÄŸ'da Keban ve Karakaya baraj gÃ¶llerinin baÄŸlantÄ± noktasÄ±nÄ± oluÅŸturan FÄ±rat Vadisi'nde yer alan SaklÄ±kapÄ± Kanyonu'nun yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre, Karaleylek Kanyonu'nun ise 2 kilometre kuzeyindeki GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu dik yamaÃ§larÄ± ve eÅŸsiz manzarasÄ±yla il turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan yeni bir alternatif oluÅŸturuyor.

BÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k olmasÄ± nedeniyle kara yolundan ulaÅŸÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± sadece Karakaya Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinden tekneyle gidilebilen kanyonda FÄ±rat Ãœniversitesi (FÃœ) Ä°nsani ve Sosyal Bilimler FakÃ¼ltesi CoÄŸrafya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Taner ÅžengÃ¼n ile Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Muzaffer Siler inceleme yaptÄ±.

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GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor

"TÃ¼rkiye'nin en ilginÃ§ kanyonlarÄ±ndan biri"

Prof. Dr. ÅžengÃ¼n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baraj gÃ¶lÃ¼nden ulaÅŸÄ±labilen kanyonun bÃ¶lgedeki balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan GÃ¼ngÃ¶rmez mevkisi olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bugÃ¼ne kadar kanyon olarak tanÄ±mlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YaptÄ±klarÄ± incelemede buranÄ±n kendine has oluÅŸumlarÄ±yla literatÃ¼rde yer almayan, yeni keÅŸif bir kanyon olduÄŸunu fark ettiklerinde bÃ¼yÃ¼k heyecan duyduklarÄ±nÄ± aktaran ÅžengÃ¼n, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "FÄ±rat Vadisi'nden itibaren girilen bu mevkinin ismi 'GÃ¼ngÃ¶rmez mevkisi' olarak halk tarafÄ±ndan isimlendirilmiÅŸ. Bu nedenle kanyona GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu isminin Ã§ok daha uygun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. GerÃ§ekten vadi oldukÃ§a sarp ve kanyonda ilerledikÃ§e Ã§ok dik yamaÃ§lara sahip olduÄŸu iÃ§in gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§ok dar alanda kÄ±sa sÃ¼reli Ä±ÅŸÄ±k alÄ±yor, GÃ¼ngÃ¶rmez ismi bu nedenle verilmiÅŸ.

BÃ¶lgenin Keban metamorfitleri olarak ifade ettiÄŸimiz eriyebilen kayaÃ§lardan oluÅŸtuÄŸunu belirten ÅžengÃ¼n, "Bu nedenle Kanyon giriÅŸinden itibaren doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle farklÄ± enstantaneler sunuyor. Bu aÃ§Ä±dan TÃ¼rkiye'nin en ilginÃ§ kanyonlarÄ±ndan birisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor

"Ä°Ã§ kesimlerine kÃ¼Ã§Ã¼k bot ya da kayÄ±kla ulaÅŸÄ±labiliyor"

ÅžengÃ¼n, yaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometre uzunluÄŸundaki kanyonun 150 metrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baraj gÃ¶lÃ¼ iÃ§erisinde yer almasÄ±nÄ±n kanyona ayrÄ± bir gÃ¼zellik kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Kanyonun dar olduÄŸuna vurgu yapan ÅžengÃ¼n, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Keban Baraj GÃ¶lÃ¼'nden itibaren Karaleylek Kanyonu'na kadar ilerleyen FÄ±rat Vadisi gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel manzaralara sahip. Bu alan iÃ§erisindeki GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu'na ilk defa giriyoruz. Girdikten sonra gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Mevcut teknenin kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne raÄŸmen Ã§ok dar bir boÄŸazla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in kanyon iÃ§erisinde karaya ulaÅŸamadÄ±k. Daha sonra getireceÄŸimiz bir bot ya da kayÄ±kla kanyonu baÅŸtan sona inceleyeceÄŸiz."

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