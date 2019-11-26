GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor

Güngörmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ±nÄ± bekliyor
ElazÄ±ÄŸ'da GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu doÄŸa tutkunlarÄ± tarafÄ±ndan keÅŸfedilmeyi bekliyor.
ElazÄ±ÄŸ'da Keban ve Karakaya baraj gÃ¶llerinin baÄŸlantÄ± noktasÄ±nÄ± oluÅŸturan FÄ±rat Vadisi'nde yer alan SaklÄ±kapÄ± Kanyonu'nun yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre, Karaleylek Kanyonu'nun ise 2 kilometre kuzeyindeki GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu dik yamaÃ§larÄ± ve eÅŸsiz manzarasÄ±yla il turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan yeni bir alternatif oluÅŸturuyor.
BÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k olmasÄ± nedeniyle kara yolundan ulaÅŸÄ±mÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± sadece Karakaya Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinden tekneyle gidilebilen kanyonda FÄ±rat Ãœniversitesi (FÃœ) Ä°nsani ve Sosyal Bilimler FakÃ¼ltesi CoÄŸrafya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Taner ÅžengÃ¼n ile Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Muzaffer Siler inceleme yaptÄ±.
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"TÃ¼rkiye'nin en ilginÃ§ kanyonlarÄ±ndan biri"
Prof. Dr. ÅžengÃ¼n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baraj gÃ¶lÃ¼nden ulaÅŸÄ±labilen kanyonun bÃ¶lgedeki balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan GÃ¼ngÃ¶rmez mevkisi olarak adlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bugÃ¼ne kadar kanyon olarak tanÄ±mlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YaptÄ±klarÄ± incelemede buranÄ±n kendine has oluÅŸumlarÄ±yla literatÃ¼rde yer almayan, yeni keÅŸif bir kanyon olduÄŸunu fark ettiklerinde bÃ¼yÃ¼k heyecan duyduklarÄ±nÄ± aktaran ÅžengÃ¼n, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "FÄ±rat Vadisi'nden itibaren girilen bu mevkinin ismi 'GÃ¼ngÃ¶rmez mevkisi' olarak halk tarafÄ±ndan isimlendirilmiÅŸ. Bu nedenle kanyona GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu isminin Ã§ok daha uygun olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. GerÃ§ekten vadi oldukÃ§a sarp ve kanyonda ilerledikÃ§e Ã§ok dik yamaÃ§lara sahip olduÄŸu iÃ§in gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§ok dar alanda kÄ±sa sÃ¼reli Ä±ÅŸÄ±k alÄ±yor, GÃ¼ngÃ¶rmez ismi bu nedenle verilmiÅŸ.
BÃ¶lgenin Keban metamorfitleri olarak ifade ettiÄŸimiz eriyebilen kayaÃ§lardan oluÅŸtuÄŸunu belirten ÅžengÃ¼n, "Bu nedenle Kanyon giriÅŸinden itibaren doÄŸal gÃ¼zelliÄŸiyle farklÄ± enstantaneler sunuyor. Bu aÃ§Ä±dan TÃ¼rkiye'nin en ilginÃ§ kanyonlarÄ±ndan birisi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"." ifadelerini kullandÄ±.
"Ä°Ã§ kesimlerine kÃ¼Ã§Ã¼k bot ya da kayÄ±kla ulaÅŸÄ±labiliyor"
ÅžengÃ¼n, yaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometre uzunluÄŸundaki kanyonun 150 metrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baraj gÃ¶lÃ¼ iÃ§erisinde yer almasÄ±nÄ±n kanyona ayrÄ± bir gÃ¼zellik kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Kanyonun dar olduÄŸuna vurgu yapan ÅžengÃ¼n, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:
"Keban Baraj GÃ¶lÃ¼'nden itibaren Karaleylek Kanyonu'na kadar ilerleyen FÄ±rat Vadisi gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel manzaralara sahip. Bu alan iÃ§erisindeki GÃ¼ngÃ¶rmez Kanyonu'na ilk defa giriyoruz. Girdikten sonra gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Mevcut teknenin kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne raÄŸmen Ã§ok dar bir boÄŸazla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in kanyon iÃ§erisinde karaya ulaÅŸamadÄ±k. Daha sonra getireceÄŸimiz bir bot ya da kayÄ±kla kanyonu baÅŸtan sona inceleyeceÄŸiz."
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