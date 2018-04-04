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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye
Seyahat
Hürriyet Haber
04.04.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Eski zamanlardaki ismi Cebelibereket olan, Adana'nın bir ilçesi: Osmaniye. Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, Güneydoğu Anadolu'nun giriş kapısı olarak da bilinen Osmaniye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, turistik yerleri gezginler için tam bir cennet. İşte Osmaniye gezi rehberi…

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Türkiye’nin 80. ili olan Osmaniye’de, yedi ilçe, dokuz belde ve 161 köy vardır. Ceyhan Nehri havzasında yer alıyor. Binlerce yıl önce Hitit, Pers ve Roma gibi önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan Osmaniye, tarihi kaleleri ile ön plana çıkan oldukça zengin tarihi ve doğal güzelliği barındırıyor. Şehirde milli park, kaplıca, açık hava müzesi ve yayla gibi turizm açısından önemli yerlere sahip.

Kastabala Antik Kenti

Kastabala-Hierapolis, Anadolu'nun güneydoğusunda Osmaniye ilinin 12 kilometre kuzeybatısında, Cevdetiye Beldesi–Karatepe Müzesi yolu üzerinde, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında yer alıyor.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Bölgede yapılan kazı çalışmaları, kentin tarihinin MÖ 5. yüzyıla kadar uzandığını gözler önüne seriyor. Kastabala Antik Kenti’nin merkezi, surlar ile çevrili ve kayalık yükseltiler ile doğal sınırları bulunuyor. Antik kent içerisinde tiyatro, hamam, dükkân ve kilise kalıntılarına rastlamak mümkün.

Toprakkale Kalesi

Toprakkale ilçesi sınırlarında, Osmaniye, Adana ve İskenderun’a giden yolların yollarının kavşağında.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Toprakkale Kalesi'nin geçmişi MÖ 2000’li yıllara dayanıyor. Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında siyah taşlarla yeniden yapılandırılan kale dikdörtgen planlı, on iki burçlu ve dış avlu surları bulunuyor. Toprakkale Kalesi, yığma bir tepe üzerinde kurulmuş. Osmanlı döneminde 'Kale Kınık Kalesi' olarak biliniyor.

Ala Camii

Ala Camii, Roma döneminde manastır olarak yapılmış. Yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılan Osmaniye Ala Camii, Kadirli’nin Öksüz Köyü’nde yer alıyor. Manastır olarak inşa edilmesinin ardından yapıya bir de kilise ilave edilmiş.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, kiliseyi babası için camiye çevirmiş ve 'Alaüddevle Mescidi' adını vermiş. 1865 yılında tekrar restore edilerek açılmış ve ismi 'Ala Camii' olmuş. Bu tarihten sonra 1921 yılına kadar cami ve medrese olarak hizmet vermiş.

Karatepe Açık Hava Müzesi

Kadirli ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kızyusuflu Köyü’nde. MÖ 8. yüzyılda Hitit Kralı Asivatas tarafından krallığını kuzeydeki vahşi kavimlere karşı korumak üzere bir hudut kalesi olarak yaptırılmış. Daha sonra burayı ele geçiren Asurlular bu kaleyi yakıp yıkmışlar.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Toros Dağları’nın eteklerinde bulunan Karatepe Antik Kenti, 1946 yılında öğretmen Ekrem Kuşçu tarafından tesadüfen bulunmuş. Adana Müzesi’ne bildirilen bölgede yapılan ilk çalışmalar yine 1946 yılına ait. Alman arkeolog Prof. Dr. H.Th.Bossert başkanlığında kurulan kazı heyeti, bölge ve çevresinde kazı çalışmalarında bulunmuş. Özellikle aslan başlı heykeller bulunuyor. Bu nedenle Aslantaş da deniliyor.

Kırmıtlı Kuş Cenneti

Osmaniye’nin öne çıkan doğal güzelliklerinden biri olan Kırmıtlı Kuş Cenneti, Kastabala Vadisi olarak da biliniyor.

Fıstık gibi şehir Osmaniye
Fıstık gibi şehir Osmaniye

Yaklaşık 200 tür kuşun yaşadığı Kırmıtlı Kuş Cenneti, Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki göletlerden biri. Bu kuşların birçoğu nesli tükenmekte olan kuşlar.

Haruniye Kalesi (Harun Reşit Kalesi)

İlçenin kuzeydoğusunda, Kurtbeyoğlu mahallesinde bulunuyor. Buraya, aynı zamanda 'Kurtlar Kalesi' de deniyor. 699 yılında, Abbasi Halifesi Harun Reşit tarafından yaptırılmış. Kale askeri yönden büyük öneme sahip.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Kalede zamanında Türk mücahitler kalmış ve iskân edilmiş. Kalede bulunduğu söylenen, yeraltı tünelinin, kaleden başlayarak, Harap mevkiine kadar uzandığı söyleniyor. Tünel, insanın rahatça hareket edebileceği boyutta ve kalenin aşağı ile her türlü ilişkisini sağlamak için yapılmış. Ne yazık ki bugün kale harabe görünümünde ve sözü edilen tünel kapanmış durumda.

Karaçay Şelalesi

Şehir merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Karaçay mesire alanından sonra 3.5 kilometre uzunluğunda. Vadi aynı zamanda bir tabiat parkı ve sonunda Karaçay Şelalesi bulunuyor.

Güneydoğu’nun giriş kapısı Osmaniye

Karaçay Deresi, dik yamaçlardan aşağıya inerken 25 metre yüksekliğindeki Karaçay Şelalesini oluşturuyor. Eşsiz güzellik ve manzara sunan Karaçay Şelalesi ancak yaya yolla ulaşılabilen bakir bir doğa harikası. Aynı zamanda günübirlik mesire ve trekking alanı.

Fotoğraflar: Osmaniyetso, Tripadvisor, Tatilana, Osmaniye, dogaka

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