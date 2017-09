Güneydoğu Asya'nın saklı hazinesi: Laos

Vize nasıl alınır?



* Tayland'ın kuzey bölgesinde Laos sınır kapısına çok yakın Khon Kaen adlı bir şehir var. Vizeyi almak için görevliye;

* Görevlinin verdiği başvuru formu

* Pasaport

* Bir adet fotoğraf

* 1600 baht (48 dolar) veriyorsunuz. 10 dakika sonra vizeniz hazır.





Laos İçin kısa kısa ipuçları:

* Luang Prabang motosiklet kiralamanın en yüksek olduğu şehir. Motosiklet kiralayarak ülkeyi gezmek istiyorsanız Vientiane’den kiralamanızı öneririm.

* Laos'ta yollar çukurlu, bol virajlı ve bir şehirden diğerine gitmek uzun zaman alıyor. Eğer az zamanınız varsa şehirlerarası uçak biletlerinizi önceden ayarlayın. Biletler el yakıyor!

* Laos'ta turist bilgilendirme ofislerine gidip harita isterseniz para vermeniz gerekebilir. Google Maps ve Maps.me uygulamasının çevrimdışı haritaları hayat kurtarır.

* Herhangi bir Asya ülkesini özgürce gezmek istiyorsanız scooter kullanmayı bilmeniz önemli bu Laos için de geçerli.









Vientiane

'Şehrin Ayı' anlamına gelen Vientiane, Laos’un Mekong Nehri kıyısında konumlanmış başkenti. Diğer Asya başkentleriyle kıyaslandığında oldukça sakin bir şehir. Vizeyi almam uzun uğraşlar sonucu olduğu için Vientiane’de nerede kalacağımı veya şehirde neler yapacağımı uzun uzun araştırmamıştım. Şehir merkezine ulaştıktan sonra Mekong Nehri’nin hemen yanındaki Ali Backpacker’a yerleşiyorum. Kahvaltı dahil 35.000 LAK (4 dolar). Şehre akşama doğru ulaştığım için her gece açılan akşam pazarına gitmeye karar veriyorum. Bu akşam pazarında ne ararsanız var. Elektronik eşyalar, kıyafetler, Lao sokak yiyecekleri.









Sabah erkenden uyanıp bisiklet kiralıyorum (1 dolar). Çok sonra 34 derece sıcaktan şehri bisikletle gezmenin çok mantıklı olmadığına karar veriyorum. Ama tabi iş işten geçmiş oluyor. Bisikletimle ilerledikçe Asya ülkesinde değil de küçük bir Fransız şehrinde gibiyim. Laos 1893 - 1953 arasında Fransız kolonisi olarak kalmış ve bunun etkisini tüm şehirde görebiliyorsunuz.





Bir süre nehir kenarını ve sokakları gezdikten sonra Patuxai’ye doğru ilerliyorum. Patuxai’ye giderken bir an kendimi Paris’teki Place Charles de Gaulle meydanında ilerliyormuş gibi hissediyorum. Zaten buradaki Zafer Takını’da yine Paris’teki Arc de Triumph ‘dan araklamışlar. Anıtın içerisinden merdivenlerle yukarı çıkıp manzarayı izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi acıkmaya başlıyorum. Yol üstünde Lao’ların tercih ettiği bir restorana oturup noodle çorbası sipariş ediyorum. Buradaki her restoranın baş tacı noodle çorbası hatta neredeyse her köşede sadece bu çorbayı içebileceğiniz dükkanlar var.







Buradan ayrıldıktan sonra ülkenin sembolü ve en önemli dinsel yapısı olan Pha That Luang’ı ziyaret ediyorum. Pagoda’nın efsanesi 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Buddha’nın göğüs kemiğini saklamak için İmparator Ashoka tarafından gönderilen Hintli misyonerler tarafından yaptırılmış.





Sıradaki rota; Wat Si Muang. Burası şans tapınağı olarak biliniyor. Ve çoğu insan buradaki keşişlerden şans duası almak ve kutsanmak için geliyorlar. Tapınakta fotoğraf çekip birkaç keşişle muhabbet ediyorum. Güneydoğu Asya’da keşişlerle muhabbet etmek çok farklı bir deneyim. Eğitimleri, günlük rutinleri yani aklınıza ne geliyorsa merak ettiğiniz herşeyle ilgili sohbet edebilirsiniz. Onlarında İngilizce pratiğe ihtiyaçları olduğu için yabancılarla seve seve sohbet ediyorlar.









Fransa’dan miras kalan Laos sandviçlerini denemek için Joma Bakery kafesine oturuyorum. İçeri girer girmez mutluluktan gözlerim yaşarıyor. Fransız kafelerinde görebileceğiniz içi krema dolu tatılar ve çeşit çeşit baget ekmeğinden yapılmış sandviçler. 3 ay sonra ekmek buluyorum :) Mutluluğumu anlatamam.

Akşam üzeri Lao biramı alıp (pirinç birası) Mekong nehrinin kıyısına kuruluyorum. Vientiane’de yavaş yavaş gün batıyor. Laos’un başkenti için 2 gün ayırmanız yeterli olacaktır. Luang Prabang’da gönüllü olarak çalışacağım okula gitmem gerektiği için göremediğim birkaç yer oldu. Buraya geldiğinizde belki aşağıdaki yerleride görmek istersiniz.

Buddha Park.

COPE Visitor Centre

Jazz severler için; Jazzy Brick

Fotoğraf: Bengi Baytekin, The Independent