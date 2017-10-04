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HürriyetSeyahatGüney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy
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Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

Kuzey Hwanghae eyaletinde bulunan ve Kore Savaşı'nı duraklatan 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı bu bölge, Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü olarak adlandırılıyor.

Hürriyet Haber
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Bir zamanlar küçük ve sakin bir Kore köyü olan Panmunjom, bugün düşman kardeşlerin arasındaki sınıra adını veriyor. Uzun yıllardır askerlerden arındırılmış halde, yani tampon bölge.

Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

Ancak tampon bölge olarak da ikiye ayrılmış durumda. Tam ortadan ikiye bölünen köyde bir sokak da iki ayrı ülkeye ait. Sokakta yer alan Birleşmiş Milletler Askeri Ateşkes Komisyonu'nun konferans binası da bölünmüş durumda. Hattaki sınır, bina içindeki müzakere masasının tam ortasından geçiyor.

Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

Masanın yarısı başka bir ülke, diğer yarısı başka bir ülke. Masadaki sınır ihlallerini önlemek için her iki uçta da silahlı iki asker nöbet bekliyor.

Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, söz konusu masanın iki yanına oturarak görüşüyor. Masada oturanların ellerini birkaç santim ileri uzatması sınırı ihlal edebilir, resmi olarak halen savaş halinde olan iki ülke arasındaki ateşkes de böylece bozulabilir.

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Bölgede Kuzey Kore askerleri ve Güney Kore askerleri de sürekli yüz yüze bakıyor. Birinin sınırı ihlal etmesi durumunda diğerinin ateş açma yetkisi var.

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Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

İki ülke arasında üç yıl süren, büyük yıkımlara sebep olan savaş 27 Temmuz 1953'te Panmunjom'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. Ancak barış anlaşması imzalanmadığı için taraflar teknik olarak halen savaş halinde. 

Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

1953’te biten Kore Savaşı’nın ardından milyonlarca aile iki ülkeye ayrıldı. İki ülke arasında mektup veya telefonla iletişim sağlanmadığı için, aileler yüz yüze görüşmediği sürece birbirinden haber alamıyor.

Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy

Fotoğraflar: Enciclopédia Culturama blogger, Imperator Travel, Mapio, Wikimedia Commons, Archimag

Kaynak: Hürriyet Haber

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