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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev
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Seyahat
Hürriyet Haber
06.03.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev

Güney Kore PyeongChang’da 64 metrekarelik ev görenleri hayrete düşürüyor. Minimalist bir dekorasyona sahip olan bu ev güzel dizaynı ile gözleri büyülüyor. İşte PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış Güney Kore’nin muhteşem evi…

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PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Güney Kore’de yapılan 64 metrekarelik muhteşem ev... Dünyanın pek çok bölgesinde minik ve etkileyici evlerle karşılaşmanız olası. Bu türden mekânların ortak özelliği şirin ve sevimli görünmek yönünde oluyor.

Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev

Adeta birer oyuncak bebek evi gibi dekore edilen bu alanlara aynı anda hem sığmak ve hem de nefes almak o kadar kolay bir iş değil. Öte yandan az sonra hakkında ayrıntılı bilgi edineceğiniz minik bir Kore evi söz konusu genellemenin dışına çıkmayı başarıyor. Hayli ufak olmasına karşın oyuncağa dönüşmeyi reddederek “ev gibi ev” unvanını elde tutuyor!

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Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev

Aslında bu küçük ev, PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Güney Kore’de halihazırda mevcut olan konaklama imkânlarına katkıda bulunmak üzere tasarlanmış. Bulunduğu bölgenin doğal güzelliğini muhafaza etmek için mümkün olan en az miktarda malzeme ve en çevre dostu yöntemlerle kullanılarak dizayn edilmiş.

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Bu hayli ufaltılmış yaşam alanı, modern ve şık ayrıntılarla birlikte, çok başarılı, hatta akıllara zarar bir minimalist dekorasyon örneği olarak karşımıza çıkıyor. Evin planı son derece basit... Mutfaktan girip devam edince kendinizi bir anda salonda buluyorsunuz. Bu alanda gereksiz hiçbir mobilyaya yer verilmemiş. İki, üç tane minder, halı ve bir sehpa; ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter de artar bile!

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Mimarisiyle dikkat çeken bira fabrikası

Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev

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