Güney Kore’de 64 metrekarelik muhteşem ev
Güney Kore PyeongChang’da 64 metrekarelik ev görenleri hayrete düşürüyor. Minimalist bir dekorasyona sahip olan bu ev güzel dizaynı ile gözleri büyülüyor. İşte PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış Güney Kore’nin muhteşem evi…
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Güney Kore’de yapılan 64 metrekarelik muhteşem ev... Dünyanın pek çok bölgesinde minik ve etkileyici evlerle karşılaşmanız olası. Bu türden mekânların ortak özelliği şirin ve sevimli görünmek yönünde oluyor.
Adeta birer oyuncak bebek evi gibi dekore edilen bu alanlara aynı anda hem sığmak ve hem de nefes almak o kadar kolay bir iş değil. Öte yandan az sonra hakkında ayrıntılı bilgi edineceğiniz minik bir Kore evi söz konusu genellemenin dışına çıkmayı başarıyor. Hayli ufak olmasına karşın oyuncağa dönüşmeyi reddederek “ev gibi ev” unvanını elde tutuyor!
Aslında bu küçük ev, PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Güney Kore’de halihazırda mevcut olan konaklama imkânlarına katkıda bulunmak üzere tasarlanmış. Bulunduğu bölgenin doğal güzelliğini muhafaza etmek için mümkün olan en az miktarda malzeme ve en çevre dostu yöntemlerle kullanılarak dizayn edilmiş.
Bu hayli ufaltılmış yaşam alanı, modern ve şık ayrıntılarla birlikte, çok başarılı, hatta akıllara zarar bir minimalist dekorasyon örneği olarak karşımıza çıkıyor. Evin planı son derece basit... Mutfaktan girip devam edince kendinizi bir anda salonda buluyorsunuz. Bu alanda gereksiz hiçbir mobilyaya yer verilmemiş. İki, üç tane minder, halı ve bir sehpa; ihtiyaçlarınızı karşılamaya yeter de artar bile!
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