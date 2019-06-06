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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler tatilciler de yoğunluk oluşturdu. Bodrum ilçesinde de bayramın ikinci gününde sahiller doldu.

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu


Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi. Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu


Akyaya ve Ölüdeniz'in girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın gözde turistik mahalleleri Akyaya ve Ölüdeniz'in girişlerinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Bayramın ikinci gününde çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan araçlarıyla gelen tatilciler, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

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Egenin el değmemiş koylarıyla ünlü adası Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...
Ege'nin el değmemiş koylarıyla ünlü adası! Sessiz sakin deniz tatili için en doğru adres...

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları jandarma ekiplerince drone ile izlendi. Mahalle girişinde drone ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı. Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu


Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Jandarma ekipleri, yoğunluk sebebiyle Hisarönü Kavşağı'nda araçları durdurmak zorunda kaldı. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı. Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı dikkati çekti. İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı. Ekipler, uygulamada emniyet kemeri ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

 

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