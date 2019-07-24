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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor

Afyonkarahisar ile Kütahya arasında Anıtkaya köyünde bulunan geniş tarlalardaki ayçiçekleri, sarının değişik tonlarıyla özellikle İstanbul, Antalya ve İzmir'e giden tatilcilerin ilgisini çekiyor.

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Afyonkarahisar ile Kütahya arasındaki geniş alana ekilen, halk arasında "güne aşık" olarak adlandırılan ayçiçekleri, sarının değişik tonlarıyla görenleri etkiliyor. Son dönemlerde Afyonkarahisar'da ekimi yaygınlaşan ayçiçeği, bölgede temmuz ortalarında çiçeklenmeye başladı. Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Anıtkaya köyünde sağlı sollu geniş alana yayılan ayçiçeği tarlaları, sarının değişik tonlarıyla, başta yoldan geçen tatilciler olmak üzere görenlerin ilgisini çekiyor. Açık hava stüdyosunu aratmayan tarlaların yanında duran tatilciler, "güne aşık" tarlalarını fotoğraflamadan buradan ayrılmıyor.

Güne aşık tarlaları görenleri etkiliyor


"Bu atmosferden çok mutlu oluyoruz"
Anıtkaya Köyü Muhtarı Metiner İdis, bölgede 25 bin hektarda ayçiçeği ekildiğini ve bu rakamın her geçen yıl arttığını söyledi. Temmuz ortalarında açan ayçiçekleri nedeniyle köylerinin "cennet vadisi" olarak adlandırıldığını ifade eden İdis, şöyle konuştu:
"Yaz aylarında olduğumuz için başta İstanbul, Antalya, İzmir'e giden tatilcilerimiz olmak üzere çok sayıda vatandaş bu görsel şölenden etkileniyor. Bu etkileyici manzara karşısında sürücüler, aileleriyle öz çekim yapıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Köy halkı olarak biz de bu atmosferden çok mutlu oluyoruz." Kocaeli'nden Antalya'ya tatile giden Muhammet Buruş da Afyonkarahisar'dan geçerken tarlalardaki manzaradan ailece çok etkilendiklerini anlattı. Ayçiçeği tarlalarında fotoğraf çektirmek için durduklarını belirten Buruş, "Tarlalar çocuklarımın çok dikkatini çekti. Ayçiçeği tarlalarının oluşturduğu görsel şölen çok güzel. Burada renk cümbüşü var" dedi.

Güne aşık tarlaları görenleri etkiliyor


"Üreticiler memnun"
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ise, kentte geçen yıl 80 bin dekar olan ayçiçeği ekim alanının bu sene 100 bin dekara yükseldiğini vurguladı.Tarım ve Orman Bakanlığının ayçiçeği üreticilerine büyük destek verdiğini aktaran Acar, şunları söyledi:
"Son dönemlerde Afyonkarahisar'daki çiftçiler, ayçiçeği ekimine büyük ilgi gösteriyor. Bölgemizde de dekar başına 250 kilogram ürün elde ediliyor. Emirdağ ilçemiz özellikle yağlık ayçiçeği tohumuyla ön plana çıkıyor. Hatta bu yıl içinde 36 bin dekarda tohumluk üretimi yapılıyor. Tohumluk üretiminde Emirdağ, Türkiye'de ilçe bazında ilk sırada. Üreticilerimiz de tohumluk ayçiçeği üretiminin gelirinden oldukça memnun." Temmuzda Afyonkarahisar'daki tarlaların sarıya büründüğünü dile getiren Acar, "Yoldan geçen vatandaşlarımızın bu görsel atmosfer karşısında durup fotoğraf çektirdiklerine bizler de zaman zaman şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Güne aşık tarlaları görenleri etkiliyor








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