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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Göz kamaştıran 'Melekler Gölü' keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
11.07.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Göz kamaştıran 'Melekler Gölü' keşfedilmeyi bekliyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Melekler Gölü, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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Ovacık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü sınırlarında yer alan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen göl, her mevsim eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktırıyor. Yazın yeşilin tonlarına bürünen, kışın da tamamen buz tutan göl, kurbağa, kaplumbağa, ördek ve yılan gibi birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Göz kamaştıran Melekler Gölü keşfedilmeyi bekliyor


Gün batımında çevresini saran ağaçların suya yansımasıyla başka bir güzelliğe bürünen göl, kutsal sayıldığı için özellikle köylülerce sıkça ziyaret ediliyor. Yer altı su kaynaklarıyla beslenen göl, Munzur Çayı'nın debisine göre azalma ya da yükseliş gösteriyor.

Göz kamaştıran Melekler Gölü keşfedilmeyi bekliyor


Köylülerden Öner Çolak, yaptığı açıklamada, gölün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. İlçede sadece kendi köylerinde göl bulunduğunu ifade eden Çolak, şöyle konuştu: "Bu gölde kuş türleri, kurbağalar, sazan balıkları yuva yapıyor. Ağaçların gölgesi suya yansıdığı zaman muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Bu gölün suyunun Munzur Çayı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilkbahar aylarında sular çoğaldığı zaman bu göl çoğalıyor, sonbaharda da azalıyor. Bu göl henüz keşfedilmedi, buraya sadece bizim köylüler inanç amaçlı geliyor"

Göz kamaştıran Melekler Gölü keşfedilmeyi bekliyor


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